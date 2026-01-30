Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans : Le tome 1, avec de nouvelles menaces, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 1 de Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color, qui débute avec l'arc « L'Enfance de Goku » (8 tomes au total), puis avec « Le roi démon Piccolo » (4 tomes) et « Les Saiyans », cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 1
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Se plaçant 5 ans après les événements narrés dans le dernier volume de l'arc « Le roi démo Piccolo », le premier volume de Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans introduit de nouvelles menaces, qui cherchent à annihiler la Terre
. Raditz, le grand-frère de Son Goku, est arrivé et cherche à savoir pourquoi Kakarot n'a pas détruit cette planète, comme cela était prévu alors qu'il n'était encore que bébé. Voyant que son frère cadet n'a pas accompli cette tâche, Raditz entend accomplir cet objectif et mena Son Goku, tout en lui enlevant son fils, Son Gohan.
Parvenant tout de même à éliminer Raditz avant qu'il ne mette son plan à exécution, notamment en s'alliant à Piccolo, Son Goku, qui est malheureusement décédé lors du combat, n'est pas au bout de ses peines
: deux autres Saiyans ont entrepris le voyage jusqu'à la Terre, pour la détruire. Ce périple leur prendra 1 an. Une période qui laisse du temps à Son Goku pour se préparer à affronter les deux Saiyans. Et pour cela, il se rend chez Maître Kaio, qui vit sur une planète où la gravité est très importante. En parallèle, Piccolo a pris Son Gohan sous son aile et l'entraîne, afin que lui aussi, qui détient une force colossale, puisse aider son père
.
Avis
Le tome 1 de Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans est donc le début d'un tout nouvel arc narratif, qui réserve son lot d'affrontements et d'adversaires coriaces
. À commencer par Raditz, dont l'introduction dans l'univers est bien amenée et surtout prenante. Toutefois, il n'est pas l'ennemi le plus fort des Saiyans encore en vie : Nappa et Vegeta se dirigent sur la planète Terre, ce qui promet des combats encore plus épiques. Il est toujours très intéressant de voir Son Goku en mauvaise posture, car cela mène à des séquences d'entraînement qui sont vraiment plaisantes à lire
. Celles-ci permettent de mettre en lumière la combativité de Kakarot et mènent généralement à la découverte d'une puissance encore plus grande. Par ailleurs, ici, c'est bien grâce à Piccolo que notre cher héros réussit à éliminer son frère, bien que cela mène à sa propre mort. Évidemment, ce nouveau volume est là pour introduire Son Gohan, le fils de Son Goku
, qui détient une force surpassant celle de son père et qui l'utilise en fonction de ses émotions. Introduit comme un enfant pleurnichard, Son Gohan prend en maturité et en puissance à l'aide de Piccolo, qui semble donc ne plus être aussi méchant qu'auparavant. D'ailleurs, le parallèle entre l'entraînement de Son Goku et celui de son fils apporte une belle dynamique à l'ensemble, tout en développant les personnages, chacun de leur côté
. Comme toujours, et quitte à nous répéter encore une fois, il nous tarde déjà de lire la suite : le tome 2 de ce nouvel arc est prévu pour le mois de février 2026.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement 13 tomes sont disponibles (8 pour l'arc « L'enfance de Goku », 4 pour celui « Le roi démon Piccolo » et 1 pour « Les Saiyans ») et à un prix individuel de 14,95 €
. Le deuxième volume de l'arc « Les Saiyans » doit arriver le 4 février 2026.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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