Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo : Le tome 3, entre mariage et combats, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 du manga Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 3
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 3 du manga Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo se concentre, essentiellement, sur une nouvelle édition du fameux tournoi, Tenkaichi Budokai
. Après s'être entraîné pendant près de trois ans, Goku, qui a séjourné chez Dieu pour gagner en puissance, revient sur Terre pour participer au tournoi. Évidemment, plusieurs de ses alliés, tels que Krilin, Yamcha et Ten Shin Han, ont également fait le déplacement.
Toutefois, ce nouveau Tenkaichi Budokai met en scène deux personnages très importants
: Chichi, qui fait son grand retour en tant que combattante, mais surtout le double du roi démon Piccolo, qui compte bien profiter de l'occasion pour annihiler ses ennemis. Sans oublier, Tao Pai Pai, qui revient en tant que cyborg mais est très vite mis K.O par Ten Shin Han.
Après les phases d'éliminations, les combats s'enchaînent et ne se ressemblent pas, tant chaque individu a gagné en puissance, bien que Goku apparaisse comme le plus fort d'entre eux
. Cependant, l'affrontement entre Kakarot et le double du roi démon Piccolo n'a pas encore commencé...
Avis
Dans le manga Dragon Ball - Full Color dans son ensemble, les tomes centrés sur les Tenkaichi Budokai sont toujours très intéressants tant ils permettent de saisir l'évolution des différents combattants
. Et autant dire que dans ce troisième volume de l'arc Le roi démon Piccolo, les choses s'accélèrent : si ce n'est que Goku a grandi, ce dernier est surtout beaucoup plus fort
et maîtrise des techniques qui le placent bien au-dessus de ses concurrents. Krilin, Yamcha et Ten Shin Han ne sont pas en reste, car ces derniers prouvent également que leur entraînement leur a été grandement bénéfique.
Ainsi, le rythme du tome 3 de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo est très soutenu
, étant donné que celui-ci est centré sur l'action. Pour autant, certaines séquences et discussions sont là pour apporter de plus amples informations, tout en distillant un peu d'humour. Dans ce sens, l'affrontement entre Chichi et Son Goku mais aussi celui entre Yamcha et Shen sont vraiment drôles à lire et offrent alors un peu de légèreté à l'ensemble.
Le tome 3 de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo se termine, d'ailleurs, sur le combat entre Goku et Ten Shin Han, nous laissant ainsi en suspense. Il nous tarde déjà de lire le prochain volume, qui nous permettra sans nul doute de voir un duel de taille, soit Kakarot contre le double du roi démon Piccolo. Néanmoins, pour cela, il va falloir attendre jusqu'au 19 novembre 2025, date à laquelle le tome 4 du manga Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo se rendra disponible en librairie.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement 11 tomes sont disponibles (8 pour l'arc « L'enfance de Goku » et 3 pour celui « Le roi démon Piccolo ») et à un prix individuel de 14,95 €
. Le quatrième volume doit paraître en novembre 2025.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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