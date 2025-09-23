Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo : Le tome 3, entre mariage et combats, est à présent disponible



le 23 septembre 2025 à 15h00 Publié par Clémence Usseglio le 23 septembre 2025 à 15h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 du manga Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo qui est disponible à l'achat.