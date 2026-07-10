Call of Duty: Black Ops : La liste complète des trophées

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juillet 2026 à 18h10
Call of Duty: Black Ops dispose de plusieurs trophées, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le Platine. Nous vous donnons la liste complète.
Call of Duty: Black Ops : La liste complète des trophées

Comme la plupart des autres jeux, Call of Duty: Black Ops, qui s'est offert des portages sur PS4 et PS5 en juillet 2026, dispose de plusieurs trophées. Les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le trophée Platine doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées de Call of Duty: Black Ops.

La liste complète des trophées de Call of Duty: Black Ops

call-of-duty-black-ops-combat

Pour décrocher le trophée Platine de Call of Duty: Black Ops, les joueurs et les joueuses doivent notamment effectuer des actions bien précises mais aussi terminer la campagne. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées de Call of Duty: Black Ops (attention, certains intitulés peuvent vous spoiler) :

Intitulé du trophée/succès Description
Mort aux dictateurs Abattre Castro d'un tir dans la tête
Sacrifice Faire en sorte que votre escouade s'échappe de Cuba
Destruction mécanique Tuer tous les ennemis dans les véhicules pendant l'évasion de la prison
À moi la liberté ! Fuir Vorkouta
Dans le mille Détruire toutes les cibles en 3 tirs
M. le président Prendre vos ordres de Lancer
Un monde meilleur Saboter le programme spatial soviétique
Pas de gaspillage Utiliser 6 missions TOW max. pour détruire les chars pendant la défense de Khe Sanh
Le physique ne compte pas Briser le siège pendant la bataille de Khe Sanh
Pluie de feu Tuer un total de 20 Viêt-Cong grâce au soutien aérien de Hué
La fureur du dragon  Tuer 10 Viêt-Cong avec des balles Dragon Breath
Le GOS, c'est le top Retrouver le dossier et le transfuge à Hué
Main lourde Utiliser la Faucheuse pour détruire la mitrailleuse
En toute intimité Éliminer silencieusement 3 Viêt-Cong
Doubles problèmes Utiliser uniquement des armes doubles pour fuir de Kowloon
Mauvais anglais Fuir Kowloon
Amiral Nelson Détruire toutes les cibles et toutes les structures en remontant la rivière
Ne jamais descendre du bateau Trouver la connexion soviétique au Laos
Meneur Guider l'escouade à travers l'avant-poste russe sans perdre un seul homme
M. Agent spécial Pénétrer dans la station-relais russe sans se faire repérer
À feu et à sang Parvenir au camp de prisonniers à bord du HIND en n'utilisant que des roquettes
BBQ russe Brûler 10 ennemis avec l'accessoire Lance-flammes dans le camp de prisonniers
Rapide comme l'éclair S'échapper du bateau avec 2 minutes 15 restantes en Vétéran
Blessures du passé Échapper à son passé
Singeophobe Tuer 7 singes en moins de 10 secondes dans les labos de Renaissance
Une fuite ? Où ça ? Traverser le Nova 6 sans mourir sur Renaissance
Interrogation surprise Déchiffrer le code
Coup dur Abattre les 2 hélicoptères avec un seul missile TOW depuis le pont du bateau
Repos Terminer la campagne dans n'importe quelle difficulté
Élite des forces spéciales Terminer la campagne en Commando ou en Vétéran
Fragmentation productive Tuer 5 ennemis avec une grenade à fragmentation dans la campagne
Devoir accompli Montrer votre sens de l'économie en tuant 3 ennemis avec une seule balle
Guerre non conventionnelle Tuer 30 ennemis avec des carreaux explosifs dans la campagne
Froid guerrier Terminer les missions « Opération 40 », « Vorkouta » et « Décret » en Vétéran
Massacre réussi Terminer les missions « GOS » et « Le Transfuge » en Vétéran
Fais tes prières Terminer les missions « Nombres », « Projet Nova » et « Victor Charlie » en Vétéran
Reviens demain Terminer les missions « Site du crash », « ADM » et « Vengeance » en Vétéran
Mission secrète Terminer les missions « Renaissance » et « Rédemption » en Vétéran
Analyse plus détaillée Trouver tous les renseignements cachés
Paré à l'action Atteindre le grade 10 dans la formation avancée
Collectionneur En mode Zombies, acheter toutes les armes sur les murs en une seule partie
Couteau soignant Ranimer un allié en lui lançant un couteau balistique passé par « Sacré Punch ! »
Pas touche ! Tuer le voleur du Pentagone avant qu'il ne dérobe votre équipement
Sacrifice animal Faire exploser 6 zombies après avoir tiré sur/été touché par 1 allié à l'arbalète « Sacré Punch ! »
Insérer jeton Accéder au terminal et affronter le Gorille Cosmique en Dead Ops Arcade
Rhinocéros En Dead Ops Arcade, foncer avec le boosteur sur 20 ennemis ou + à la fois
Quel est le mot magique ? Se libérer de la chaise de torture
Mangé par une grue Jouer à Zork sur le terminal

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops est désormais disponible sur consoles PlayStation.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Les portages de Call of Duty: Black Ops 1 et 2 n'arriveront pas sur Switch
Black Ops 10 juillet 2026

Les portages de Call of Duty: Black Ops 1 et 2 n'arriveront pas sur Switch

Alors que les célèbres Black Ops 1 et 2 s'invitent enfin sur les deux dernières générations de consoles PlayStation, les joueurs Nintendo restent sur la touche, tout comme ceux sur Xbox. Malgré le potentiel technique de la Switch 2, aucun portage n'est prévu pour ces classiques du jeu de tir.
Les portages de Black Ops 1 et 2 sur PS5 cachent de mauvaises surprises
Black Ops 10 juillet 2026

Les portages de Black Ops 1 et 2 sur PS5 cachent de mauvaises surprises

Les légendaires Call of Duty Black Ops 1 et 2 viennent de débarquer sur PS4 et PS5. Si les fans se réjouissent de retrouver ces classiques, la douche froide est de mise concernant les performances techniques et le modèle économique choisi.
Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 sont arrivés sur consoles PlayStation, mais à un prix élevé
Black Ops 10 juillet 2026

Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 sont arrivés sur consoles PlayStation, mais à un prix élevé

Les portages PlayStation de Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 sont désormais disponibles.

commentaire (0)