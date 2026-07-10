Call of Duty: Black Ops dispose de plusieurs trophées, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le Platine. Nous vous donnons la liste complète.

Comme la plupart des autres jeux, Call of Duty: Black Ops, qui s'est offert des portages sur PS4 et PS5 en juillet 2026, dispose de plusieurs trophées. Les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le trophée Platine doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées de Call of Duty: Black Ops.

La liste complète des trophées de Call of Duty: Black Ops

Pour décrocher le trophée Platine de Call of Duty: Black Ops, les joueurs et les joueuses doivent notamment effectuer des actions bien précises mais aussi terminer la campagne. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées de Call of Duty: Black Ops (attention, certains intitulés peuvent vous spoiler) :

Intitulé du trophée/succès Description Mort aux dictateurs Abattre Castro d'un tir dans la tête Sacrifice Faire en sorte que votre escouade s'échappe de Cuba Destruction mécanique Tuer tous les ennemis dans les véhicules pendant l'évasion de la prison À moi la liberté ! Fuir Vorkouta Dans le mille Détruire toutes les cibles en 3 tirs M. le président Prendre vos ordres de Lancer Un monde meilleur Saboter le programme spatial soviétique Pas de gaspillage Utiliser 6 missions TOW max. pour détruire les chars pendant la défense de Khe Sanh Le physique ne compte pas Briser le siège pendant la bataille de Khe Sanh Pluie de feu Tuer un total de 20 Viêt-Cong grâce au soutien aérien de Hué La fureur du dragon Tuer 10 Viêt-Cong avec des balles Dragon Breath Le GOS, c'est le top Retrouver le dossier et le transfuge à Hué Main lourde Utiliser la Faucheuse pour détruire la mitrailleuse En toute intimité Éliminer silencieusement 3 Viêt-Cong Doubles problèmes Utiliser uniquement des armes doubles pour fuir de Kowloon Mauvais anglais Fuir Kowloon Amiral Nelson Détruire toutes les cibles et toutes les structures en remontant la rivière Ne jamais descendre du bateau Trouver la connexion soviétique au Laos Meneur Guider l'escouade à travers l'avant-poste russe sans perdre un seul homme M. Agent spécial Pénétrer dans la station-relais russe sans se faire repérer À feu et à sang Parvenir au camp de prisonniers à bord du HIND en n'utilisant que des roquettes BBQ russe Brûler 10 ennemis avec l'accessoire Lance-flammes dans le camp de prisonniers Rapide comme l'éclair S'échapper du bateau avec 2 minutes 15 restantes en Vétéran Blessures du passé Échapper à son passé Singeophobe Tuer 7 singes en moins de 10 secondes dans les labos de Renaissance Une fuite ? Où ça ? Traverser le Nova 6 sans mourir sur Renaissance Interrogation surprise Déchiffrer le code Coup dur Abattre les 2 hélicoptères avec un seul missile TOW depuis le pont du bateau Repos Terminer la campagne dans n'importe quelle difficulté Élite des forces spéciales Terminer la campagne en Commando ou en Vétéran Fragmentation productive Tuer 5 ennemis avec une grenade à fragmentation dans la campagne Devoir accompli Montrer votre sens de l'économie en tuant 3 ennemis avec une seule balle Guerre non conventionnelle Tuer 30 ennemis avec des carreaux explosifs dans la campagne Froid guerrier Terminer les missions « Opération 40 », « Vorkouta » et « Décret » en Vétéran Massacre réussi Terminer les missions « GOS » et « Le Transfuge » en Vétéran Fais tes prières Terminer les missions « Nombres », « Projet Nova » et « Victor Charlie » en Vétéran Reviens demain Terminer les missions « Site du crash », « ADM » et « Vengeance » en Vétéran Mission secrète Terminer les missions « Renaissance » et « Rédemption » en Vétéran Analyse plus détaillée Trouver tous les renseignements cachés Paré à l'action Atteindre le grade 10 dans la formation avancée Collectionneur En mode Zombies, acheter toutes les armes sur les murs en une seule partie Couteau soignant Ranimer un allié en lui lançant un couteau balistique passé par « Sacré Punch ! » Pas touche ! Tuer le voleur du Pentagone avant qu'il ne dérobe votre équipement Sacrifice animal Faire exploser 6 zombies après avoir tiré sur/été touché par 1 allié à l'arbalète « Sacré Punch ! » Insérer jeton Accéder au terminal et affronter le Gorille Cosmique en Dead Ops Arcade Rhinocéros En Dead Ops Arcade, foncer avec le boosteur sur 20 ennemis ou + à la fois Quel est le mot magique ? Se libérer de la chaise de torture Mangé par une grue Jouer à Zork sur le terminal

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops est désormais disponible sur consoles PlayStation.