Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo : Le tome 1 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 1 de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color, qui débute avec l'arc « L'enfance de Goku » (8 tomes au total) et se prolonge avec celui baptisé « Le roi démon Piccolo », cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, avis et découverte
».
Synopsis et avis du Tome 1
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Comme dit précédemment, cette série d'ouvrages débute avec « L'enfance de Goku » puis avec « Le roi démon Piccolo ». Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Bien que cet ouvrage porte un autre sous-titre que « L'enfance de Goku », le tome 1 de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo est la continuité du premier arc
. Ainsi, dans celui-ci, nous reprenons là où le tome 8 de Dragon Ball - Full Color - L'enfance de Goku s'était arrêté : après un nouveau Tenkaichi Budokai, Goku part à la recherche de sa Dragon Ball et retrouve son ami Krilin mort.
Très vite, la bande de Kakarot se rassemble devant cette découverte macabre et comprend que le coupable n'est autre que le fameux roi démon Piccolo
. Ce dernier aurait réussi à sortir de sa précédente prison, dans laquelle il a été placé à la suite de l'utilisation de la technique Mafuba, et ce, par Maître Mutaito (le maître de Tortue Géniale). Le roi démon Piccolo est, lui aussi, à la recherche des Dragon Ball, afin de demander à Shenron de lui accorder sa jeunesse (et par extension, sa puissance d'antan).
Énervé et bien déterminé, Goku se met alors en quête de la Dragon Ball dérobée. Malheureusement, notre jeune héros se retrouve très vite confronté à un sbire du roi Piccolo
, Tambourine. Ce dernier parvient à battre Kakarot, qui est épuisé à la suite de sa participation au Tenkaichi Budokai. Reprenant, toutefois, ses esprits et faisant la rencontre de Yajirobe, Goku réussit à vaincre un autre ennemi envoyé par Piccolo, Cymbal, puis Tambourine, lors d'un second affrontement.Mais, c'était sans compter sur l'arrivée du roi démon Piccolo, qui laisse Goku pour mort, et ce, sans grand mal
. Sauvé par Yajirobe, Goku fait, dès lors, route vers la Tour Karin pour augmenter sa puissance, alors que Kamé Sennin fait lui-même face à Piccolo, afin de protéger les Dragon Ball déjà rassemblés. Un objectif qu'il ne parvient à accomplir, et le roi démon Piccolo réussit alors à invoquer Shenron et retrouver sa jeunesse.
Avis
Le tome 1 de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo est une très belle entrée dans ce nouvel arc narratif
. Cet ouvrage ne manque pas de rythme, en raison de la belle pluralité de combats, tout en faisant avancer l'intrigue de façon significative.
Par ailleurs, ce nouveau tome met, de nouveau, Goku dans une position difficile. Ce qui le force ainsi à ne pas se reposer sur ses acquis et donc à retourner à la Tour Karin pour gagner en puissance. Il est toujours intéressant de voir, dans un Shonen, la progression du personnage principal
, et cela faisait un moment que Kakarot n'avait pas trouvé un adversaire de cette trempe (Ten Shin Han, dans le tome 8, est fort, mais moins d'une certaine manière). Reste à savoir comment notre cher héros s'en sortira face au roi démon Piccolo.En outre, le tome 1 de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo introduit un nouveau personnage, soit Yajirobe, tout en laissant de la place à ceux précédemment montrés
(Upa et son père, etc.). Grâce à Yajirobe, nous avons, d'ailleurs, le droit à quelques séquences drôles, bien que le ton de cet ouvrage soit plutôt sérieux, voire grave, et ce, à juste titre... étant donné la puissance du roi démon Piccolo, qui est craint de tous.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement 9 tomes sont disponibles (8 pour l'arc « L'enfance de Goku » et 1 pour celui « Le roi démon Piccolo ») et à un prix individuel de 14,95 €
. Le deuxième volume doit paraître le 2 juillet 2025.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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