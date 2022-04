Qui est Xur dans Destiny 2 ?

Xur, où le trouver ? (8 avril 2022)

Emplacement de Xur, 8 avril 2022

Inventaire de Xur, 8 avril

Équipement Exotique

Engramme Exotique

Garance - Revolver.

Vélocité des Éons - Gantelets.

Ursa Furiosa - Gantelets.

Brasse-soleil - Gantelets.

Armes Légendaires

Promesse sombre - Revolver.

Aiguille Impériale - Arc de combat.

Tire-Loup - Arc de combat.

Morsure de la Veuve - Fusil de précision.

Code d'allumage - Lance-grenades.

Saw de septième Séraphin - Mitrailleuse.

Orbite gelée - Fusil de précision.

Armure Légendaire (Chasseur)

Poing anti-extinction - Gantelets.

Veste Anti-Extinction - Armure de Torse.

Cape Stella Oncognita - Cape de Chasseur.

Masque Anti-extinction - Casque.

Jambières anti-extinction - Armure de jambes.

Le PNJ,, l'énigmatique émissaire des Neufs, est bien connu des joueurs et des joueuses de Destiny et Destiny 2. Il s'agit plus précisément d', proposant à la vente des équipements exotiques, en échange d'éclats légendaires, qui sont souvent fortement intéressants., à des emplacements différents. Notez que, et même un peu plus, soit du vendredi au mardi.Ainsi, découvrez, l'énigmatique émissaire des Neufs. Nous vous offrons également un aperçu des équipements qu'il vend, actuellement. À vos loots, Chasseurs et Chasseuses !Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà probablement, Xur apparaît à trois emplacements différents, sur Destiny 2 : dans la Tour, sur Nessos ou bien dans la Zone Morte Européenne.En ce vendredi 8 avril, et pendant quelques jours, vous pourrez. Vous pouvez rejoindre l'endroit en vous téléportant au point Crique Sinueuse.Pour ce nouveau reset,propose plusieurs équipements exotiques, qu'il est possible d'acheter en échange d'éclats légendaires. Il s'agit bien souvent d'armes et de pièces d'armures, correspondant à diverses classes (Chasseur, Arcaniste, Titan). Notez que le loot est aléatoire et ne peut être deviné en avance. En ce vendredi 8 avril, voici l'De notre côté, nous jouons la classe Chasseur. De ce fait, nous ne pourrons vous apporter plus de précisions quant à la catégorie « Armure Légendaire ».Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque vendredi pour prendre connaissance de l'emplacement de Xur et des items qu'il propose à la vente.Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Vous pouvez vous la procurer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :