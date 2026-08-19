Choujin X Tome 13 est disponible en librairie : L'espoir d'une paix brisé par un acte de violence !

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication aux cœurs de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 13 de Choujin X qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Choujin X, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Choujin X, avis et découverte ».





Si le terme « héros » rime souvent avec justice et bienfait, Choujin X vient littéralement casser les codes en intégrant un équilibre malsain entre l'ombre et la lumière. En 1998, les personnes atteintes de mutations et qualifiées de surhumains deviennent si nombreuses que le monde se voit divisé en provinces autonomes. Ely, une cultivatrice de Tomatoeï, et deux lycéens Tokio Kurohara et Azuma Higashi qui jouent habituellement aux justiciers face aux petits malfrats de quartier, voient leurs destins chamboulés suite à un évènement marquant.

Synopsis et avis du tome 13

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Choujin X, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.









Synopsis



Après un affrontement ayant engendré de lourdes pertes, les membres de Yamatomori atteignent enfin le sommet de la tour où Zora les attend. Dans une tentative désespérée de mettre fin aux hostilités, Tokio Kurohara choisit de renoncer à la force brute pour privilégier le dialogue. Cette démarche cristallise les enjeux du moment « l'issue du combat entre Tsukiko Mado et Sora Shiruha conditionne non seulement l'avenir de Yamato, mais également celui du monde entier.

La situation bascule pourtant dans l'horreur la plus totale. Au moment précis où Zora esquisse un geste pour se rapprocher de Tokio, la scène vire au drame lorsque son poignet est tranché net et que sa main s'envole dans les airs. Une conclusion violente qui rappelle la célèbre maxime de l'œuvre « Lorsque naît le mal, un héros naît aussi.

Avis

Si le manga vous paraissait déjà sombre jusqu'à présent, force est de constater qu'il parvient encore à s'enfoncer davantage dans les méandres de la dystopie. Ce 13e tome de Choujin X met une nouvelle fois en avant les dérives de l'humanité, mais surtout l'ambition et l'égocentrisme de l'être humain dans ce qu'ils ont de plus brut.

Alors que nous pensions voir se dessiner un accord et peut-être un nouveau départ pour Tokio et Zora, la paix qui semblait enfin à portée de main révèle une nouvelle fois toute sa fragilité. Ce nouveau tome demande ainsi une certaine réflexion et invite à accepter pleinement le concept de causalité, qui pousse progressivement nos héros à mieux comprendre les raisons derrière cet excès de violence, tout en les confrontant à un ennemi et une aide aussi inattendus l'un que l'autre.

Le récit plonge alors un peu plus profondément dans ses propres abîmes, tandis que chaque personnage laisse progressivement apparaître ce qu'il cache de plus intime. Une évolution accompagnée par des dessins toujours aussi précis et sombres, qui contribuent à nous immerger pleinement dans ce nouveau chapitre de Choujin X.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, treize tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,60 €.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Choujin X, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.