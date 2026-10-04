Cémantix 1677 : Indices et solution, quel est le mot du 4 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 4 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 4 octobre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 4 octobre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 4 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais là où les lois du monde semblent soudain perdre leur logique.
Indice 2On me raconte souvent quand l'impossible refuse de rester impossible.
Indice 3Certains me voient dans un signe, d'autres dans un hasard que personne n'explique.
Indice 4Je peux redonner espoir quand toute raison de croire semble avoir disparu.
Indice 5Dans les récits religieux, je suis souvent associé à une intervention divine.
Indice 6On me considère comme un événement extraordinaire et inexplicable.
Indice 7Quand je survient, on dit souvent que l'impossible vient de se produire.
Indice 8Je désigne un événement extraordinaire considéré comme inexplicable par les lois naturelles, souvent attribué à une intervention divine.
Solution du 4 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 4 octobre 2026Miracle
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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