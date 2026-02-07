Choujin X Tome 12 est disponible : Higashi face à ses propres limites

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication aux cœurs de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 12 de Choujin X qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Choujin X
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Choujin X, avis et découverte
».
Si le terme « héros
» rime souvent avec justice et bienfait, Choujin X
vient littéralement casser les codes en intégrant un équilibre malsain entre l'ombre et la lumière. En 1998, les personnes atteintes de mutations et qualifiées de surhumains deviennent si nombreuses que le monde se voit divisé en provinces autonomes. Ely,
une cultivatrice de Tomatoeï,
et deux lycéens Tokio Kurohara
et Azuma Higashi
qui jouent habituellement aux justiciers face aux petits malfrats de quartier, voient leurs destins chamboulés
suite à un évènement marquant.
Synopsis et avis du tome 12
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Choujin X
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
L'escadron de BB
se retrouve en grande difficulté face à Brado Brado
, un choujin sanguinaire
qui refuse de tomber, même après une attaque fulgurante
signée Higashi
.
Déterminé à ne pas céder, Higashi enchaîne les coups sans relâche, au point d'inquiéter BB
, qui tente de l'arrêter avant qu'il ne perde définitivement pied.
Mais soudain, Higashi, ou plutôt sa conscience,
se retrouve projeté dans un lieu inconnu
. Une voix mystérieuse
s'y élève alors, ébranlant ses certitudes et le forçant à faire face à ce qu'il est réellement.
Avis
Avec ce tome 12, Choujin X continue de jouer avec ce qui fait toute sa singularité : le flou
. Là où beaucoup de séries chercheraient à tout expliquer, Sui Ishida choisit au contraire d'en dire un peu plus… sans jamais lever totalement le voile
. Les informations distillées sur les choujins et sur le fonctionnement du monde enrichissent la lecture, tout en laissant volontairement une part d'incertitude qui maintient une tension constante.
Ce volume marque un contraste notable, aussi bien dans le rythme que dans la narration. Les révélations, ou plutôt les prises de consciences, s'enchaînent forçant les personnages à remettre en question leurs certitudes, tandis que le lecteur reste volontairement tenu à distance de toute vérité définitive
. L'imprévisibilité est totale, et c'est précisément là que le manga excelle. L'affrontement avec Sora et ses hommes, que l'on imaginait central voire décisif, devient finalement un point de bascule vers quelque chose de plus large et plus inquiétant.
Visuellement, le trait sombre et nerveux de Sui Ishida accompagne parfaitement cette montée en tension. Chaque plan renforce l'atmosphère pesante et ce sentiment permanent de malaise, presque oppressant. Ce tome 12 ne cherche pas à rassurer, mais à questionner
, et c'est justement ce qui le rend aussi marquant. Une lecture déroutante, mais efficace, qui donne surtout envie de voir jusqu'où l'auteur veut nous mener.
Où et à quel prix ?
Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, douze tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,60 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Choujin X
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max
.
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