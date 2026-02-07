Choujin X Tome 12 est disponible : Higashi face à ses propres limites



le 07 février 2026 à 19h31 Publié par Mathieu Vandenburie le 07 février 2026 à 19h31

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication aux cœurs de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 12 de Choujin X qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.