Choujin X Tome 11 est disponible : La bataille décisive contre Zora commence

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication aux cœurs de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 11 de Choujin X qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Choujin X
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Choujin X, avis et découverte
».
Si le terme « héros
» rime souvent avec justice et bienfait, Choujin X
vient littéralement casser les codes en intégrant un équilibre malsain entre l'ombre et la lumière. En 1998, les personnes atteintes de mutations et qualifiées de surhumains deviennent si nombreuses que le monde se voit divisé en provinces autonomes. Ely,
une cultivatrice de Tomatoeï,
et deux lycéens Tokio Kurohara
et Azuma Higashi
qui jouent habituellement aux justiciers face aux petits malfrats de quartier, voient leurs destins chamboulés
suite à un évènement marquant.
Synopsis et avis du tome 11
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Choujin X
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Grâce au succès de l'opération Old Market
, Yamatomori
parvient à affaiblir Zora
, la souveraine de la tour du deuil
. Une bataille décisive s'engage, dont l'issue pourrait changer le cours de l'Histoire. Toutes les équipes sont mobilisées pour envahir les étages supérieurs.
Mais soudain, la structure de la tour s'altère, séparant les troupes en quatre escouades. Chacune d'elles doit désormais affronter de nouveaux choujin hostiles
, dans un combat où la survie ne tient plus qu'à une stratégie collective fragile.
Avis
Nous entrons désormais dans une phase encore plus sombre du manga
, où chaque combat devient une véritable épreuve. Le sang et les larmes font partie du décor, et il faut s'attendre à des sacrifices. La tension est omniprésente
, et le récit enchaîne les scènes de combat avec une maîtrise qui souligne une nouvelle fois le fossé qui sépare les différents combattants, ainsi que les difficultés qu'ils devront affronter.
L'humour et la légèreté brièvement présents dans le tome précédent laissent place à une ambiance bien plus lourde. Comme si ce passage calme n'avait été qu'un répit, le calme avant la tempête. La nouvelle structure de la tour et la façon dont les équipes sont réparties jouent clairement contre les protagonistes
, qui devront puiser dans leurs dernières ressources pour espérer s'en sortir, que ce soit vivants ou vainqueurs.
Un tome sombre, oppressant, mais captivant, qui fait progresser à la fois l'intrigue et le développement des personnages. Chacun, qu'il soit héros ou antagoniste, avance désormais avec une motivation plus claire
, une raison profonde qui commence à prendre tout son sens.
Où et à quel prix ?
Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, onze tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,60 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Choujin X
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max
.
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