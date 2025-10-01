Choujin X Tome 11 est disponible : La bataille décisive contre Zora commence



le 01 octobre 2025 à 11h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 01 octobre 2025 à 11h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication aux cœurs de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 11 de Choujin X qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.