Assassin's Creed Forgotten Temple : Le tome 5, avec un revirement de situation, est disponible



le 16 octobre 2025 à 13h00 Publié par Clémence Usseglio le 16 octobre 2025 à 13h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 5 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple qui est disponible à l'achat.