Assassin's Creed Forgotten Temple : Le tome 5, avec un revirement de situation, est disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 5 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Assassin's Creed Forgotten Temple, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Assassin's Creed Forgotten Temple, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 5
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Assassin's Creed Forgotten Temple, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Après un bref interlude narré dans le tome 4, qui propose un affrontement musclé contre des pirates, le tome 5 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple revient au scénario principal : Edward Kenway se remet à la recherche du journal de bord de Hendrick
, qui comporte des informations importantes à propos des ruines abandonnées du royaume de Khmer. Toutefois, ce journal est entre les mains d'un ennemi coriace, qui a été introduit dans les précédents volumes : Saito Shimazu, qui protège maître Sun.
Évidemment, rien de tout cela ne sera simple. Alors qu'Edward Kenway monte un plan pour infiltrer la maison de jeux flottante de maître Sun, Saito Shimazu se mettra en travers de son chemin
. De plus, d'autres personnages, qui font partie d'une organisation bien connue, rencontrent maître Sun en aparté, afin d'obtenir également le journal de bord.
Le tome 5 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple est riche en rebondissements narratifs
. Bien que nous ne vous les révélerons pas afin de vous garder la surprise, ce nouveau volume finit sur un nouveau cliffhanger, alors qu'Edward Kenway s'est fait un nouvel allié et semble avoir retrouvé les siens.
Avis
Le tome 5 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple propose une construction narrative très réussie
: revenant sur l'objectif principal du protagoniste, ce nouveau volume dispose de nombreuses séquences d'action, tout en apportant de plus amples informations à propos des différents groupes et enjeux. Le rythme global est, d'ailleurs, bien maîtrisé
.
Et que dire des affrontements et du chara-design de certains personnages. Si le design de Saito Shimazu nous avait déjà grandement plu, l'antagoniste profite, ici, d'une belle mise en avant grâce à une palette de couleurs maîtrisée
. À ce sujet, remarquons que les onomatopées, la mise en page et les effets de mouvement à l'intérieur des cases sont des plus réussis, offrant ainsi un très bon dynamisme pour des combats musclés.
De la même manière, les jeux de lumière et de contraste apportent un grand plus, et ce, tout au long de ce nouveau volume
. De plus, la jaquette du tome 5 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple est sublime
, vous en conviendrez certainement.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga Assassin's Creed Forgotten Temple
, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books
. Actuellement, seulement cinq tomes sont disponibles et à un prix individuel de 12 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Assassin's Creed Forgotten Temple
, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site
.
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