Magic The Gathering : Certains produits de l'extension Star Trek pourraient arriver avec du retard

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 octobre 2026 à 12h25
Wizards of the Coast a annoncé que différents produits de l'extension Star Trek de Magic sont susceptibles d'arriver plus tard que prévu.
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Magic The Gathering : Certains produits de l'extension Star Trek pourraient arriver avec du retard

Maintenant que les joueurs et les joueuses ont pu profiter de l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering, tous les regards se portent sur le prochain set du TCG : Star Trek. Malheureusement, il semblerait que certains produits de l'extension Star Trek de Magic The Gathering n'arriveront pas à temps.

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Des retards pour l'extension Star Trek de Magic The Gathering

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C'est via un récent article sur le site officiel, qui a été relayé sur Twitter/X, que Wizards of the Coast a indiqué que divers produits de l'extension Star Trek de Magic The Gathering pourraient débarquer avec un peu de retard dans les boutiques locales, en Europe. La firme explique cela est dû à « des problèmes de production et d'expédition ». Toutefois, Wizards of the Coast précise que les boosters de jeu et les Packs d'avant-première devraient arriver « dans les temps pour être disponibles lors des événements d'Avant-première et de sortie ».

Bien que les équipes logistiques de Wizards of the Coast travaillent sur ce point afin « d'accélérer ces processus dans la mesure du possible », voici les produits du set Star Trek de Magic qui pourraient être affectés par des retards, selon les informations données : 

  • Les boosters collector « seront livrés en retard et pourront arriver après la date de sortie sur table » (le 13 novembre).
  • Les decks Commander, qui seront « livrés en retard et pourront arriver après l'Avant-première » (le 6 novembre).
  • Les decks Commander édition collector « seront livrés en retard et pourront arriver après l'Avant-première », tandis que de plus amples exemplaires arriveront après la date de sortie sur table.
  • Soirée de draft, les boîtes scéniques et les bundles Téléportation ont du retard et « pourront arriver après la date de sortie sur table ».

Comme vous l'aurez compris, Wizards of the Coast s'efforce de limiter ces retards pour l'extension Star Trek de Magic The Gathering et invite, d'ailleurs, la communauté à se rapprocher de sa boutique locale pour en savoir un peu plus.

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La boîte d'apprentissage du set Star Trek de Magic annulée

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À la fin du mois de septembre 2026, Wizards of the Coast avait, qui plus est, annoncé l'annulation de la boîte d'apprentissage de l'extension Star Trek de Magic The Gathering, et ce, « en raison de retards de production, de logistique et d'expédition ». Cette annulation concerne toutes les régions. 

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Rendez-vous dans tous les cas au mois de novembre 2026 pour mettre les mains sur l'extension Star Trek de Magic The Gathering.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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