Magic The Gathering : Coup d'œil et avis sur le deck Commander Multivers reforgé de l'extension Réalité fracturée

Nous avons eu l'opportunité de découvrir le deck Commander de l'extension Réalité Fracturée. Voici notre avis sur le deck Multivers reforgé, ainsi que des informations utiles à son sujet.

Au mois d'octobre 2026, les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering ont pu découvrir une toute nouvelle extension, nommée Réalité fracturée. En plus des produits habituels, tels que le bundle, les boosters et le pack d'avant-première, l'extension Réalité fracturée de Magic propose un deck Commander, pour tous les amateurs de ce format multijoueur.

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C'est ainsi que nous avons eu l'occasion de découvrir le deck Commander de ce nouveau set Magic, afin de vous partager des explications à son sujet et vous apporter nos impressions.

Détails et avis sur le deck Commander Multivers reforgé de Magic The Gathering : Réalité fracturée

Regard rapide sur le contenu du deck Commander Multivers reforgé de l'extension Réalité fracturée de Magic

Pour cette extension, l'équipe de Wizards of the Coast a confectionné un seul deck Commander. Ainsi, le deck Multivers reforgé est axé sur 4 couleurs, c'est-à-dire Blanc/Plaine, Eau/Île, Noir/Marais et Rouge/Montagne, et invite les joueurs à créer des jetons mais aussi à se renforcer. En l'ouvrant, voici ce que les joueurs retrouveront :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle 98 cartes non-Premium, dont 16 cartes Magic inédites

10 jetons recto-verso non Premium

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Pour être encore plus précis, et encore mieux comprendre sa composition, le deck Commander Multivers reforgé est constitué comme suit :

18 cartes de créature

14 cartes d'éphémère

6 cartes d'enchantement

16 cartes d'artefact

5 cartes de rituel

2 cartes de Planeswalker

39 cartes de terrain

Les commandants du deck Multivers reforgé de l'extension Réalité fracturée de Magic

Le deck Commander Multivers reforgé est composé de deux commandants : l'un d'entre eux est considéré comme « principal », tandis que le deuxième est dit « secondaire ». Toutefois, en réalité, les joueurs et les joueuses sont tout à fait libres de choisir celui qu'ils préfèrent ou qui s'adapte mieux à leur style de jeu.

Évidemment, et comme nous pouvions nous y attendre, Jace Beleren est en tête d'affiche de ce nouveau deck Commander, étant donné qu'il est la figure centrale de cette toute nouvelle extension. Voici, dès lors, les deux commandants du deck Commander Multivers reforgé :

Jace, architecte du Multivers

Nissa, dompteuse des lignes ley





Jace, architecte du Multivers est un Planeswalker légendaire avec deux capacités à activer (en fonction des marqueurs loyauté disponibles), tandis que Nissa, dompteuse des ligne ley est une créature légendaire, de type elfe et sorcier.

Détails sur le fonctionnement du deck Commander Multivers reforgé de l'extension Réalité fracturée

Pour bien comprendre le fonctionnement du deck Commander Multivers reforgé, nous vous apportons quelques informations complémentaires, qui pourraient vous aider à mieux le maîtriser.

Le deck Commander Multivers Reforgé possède des créatures fortes, mais dont le coût en mana est plutôt élevé. Fort heureusement, celui-ci comporte 39 terrains, mais aussi plusieurs cartes d'artefact, qui permettent d'améliorer la production de mana et donc de lancer de plus amples sorts assez facilement et rapidement.

De plus, les deux commandants de ce deck Commander offrent la possibilité de faire venir une créature depuis sa bibliothèque sur le champ de bataille, et ce, sans payer son coût de mana. Pour Jace, architecte du Multiverse, il convient d'activer son -3 et d'exiler une cible contrôlée (cela peut être un jeton, par exemple). Avec Nissa, cela est permis grâce à la capacité Toucheterre, qui offre la chance de piocher une carte, puis de révéler des cartes depuis sa bibliothèque, jusqu'à avoir une créature. De ce fait, le joueur contrôleur peut assez rapidement prendre le dessus sur le champ de bataille en lançant des cartes de créature aux effets multiples.

Notre avis sur le deck Commander Multivers reforgé de l'extension Réalité fracturée de Magic

Aux premiers abords, le deck Commander Multivers reforgé de l'extension Réalité fracturée semble manquer de véritable synergie. Cela s'explique notamment par le fait que ce préconstruit dispose de cartes diverses, qui représentent différents éléments du Multivers et les alter ego de personnages bien connus de Magic. Par exemple, en consultant pour la première fois le deck, nous retrouvons des cartes créant des jetons, faisant gagner des points de vie, permettant de devenir le monarque, etc. Autant d'effets, centraux dans d'autres extensions, qui sont multiples et paraissant épars ici. Même si ces cartes peuvent sembler être aux antipodes, elles sont utiles et pertinentes à condition de bien jouer son commandant.

En jeu, et notamment avec Jace, architecte du Multiverse, le deck fait davantage sens et se montre relativement puissant, à condition de bien maîtriser ses tours. Il est dès lors question de créer des jetons (soldat, phyrexian et puce, ou autre), afin de pouvoir les remplacer par d'autres créatures plus fortes et plus intéressantes grâce au -3 dudit Planeswalker. Cela offre donc la possibilité de rassembler un maximum d'attaquants/défenseurs, tout en bénéficiant de leurs effets, qui sont, parfois, loin d'être négligeables. Par exemple, la carte Ange de sombracier fait que les adversaires ne peuvent pas gagner la partie et que son contrôleur ne peut pas la perdre. Remplacer un jeton 1/1 blanche Soldat contre l'Ange de sombracier, grâce à la capacité de Jace, est donc plus qu'intéressant, vous en conviendrez certainement.

Il en va de même pour le commandant Nissa, dompteuse des lignes ley. Cette carte est tout aussi efficace et pertinente, d'autant plus qu'elle possède Toucheterre. Cette capacité donne la possibilité de piocher une carte, à chaque fois qu'un terrain arrive. C'est, d'ailleurs, à cette condition que le contrôleur révèle les cartes de sa bibliothèque, et ce, jusqu'à avoir une créature, qui est alors posée sur le champ de bataille. Nissa, dompteuse des lignes ley est également très intéressante en raison des mots-clés Contact Mortel et Vigilance, qui offrent des avantages en défense et en attaque.

Le deck Commander Multivers reforgé de l'extension Réalité fracturée est donc loin d'être un préconstruit moyen, voire mauvais. D'autant plus que celle-ci contient des cartes vraiment très fortes, qui peuvent être utilisées et implantées dans d'autres decks. Il lui manque, toutefois, des cartes permettant de réanimer ou de faire revenir des permanents depuis le cimetière, d'autant plus que ce deck ne compte que 18 créatures.

Dans tous les cas, ce deck sort un peu des carcans habituels en ne se focalisant pas sur une seule et même mécanique : là où le deck Quandrix sans limites était pleinement et simplement axé sur les marqueurs +1/+1 et les sorts avec X dans leur coût de mana, par exemple, Multivers reforgé préfère jouer sur plusieurs plans en même temps, tout en proposant une bonne production de mana et surtout le remplacement de jetons par des créatures.

Qu'est-ce que le format Commander de Magic the Gathering ?

Le format Commander, ou aussi dit EDH, de Magic The Gathering est bien spécifique et surtout tourné vers un aspect purement multijoueur. Si celui-ci vous intéresse et que vous désirez en savoir plus afin d'y jouer avec vos amis, sachez que nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet du format Commander de Magic dans un article dédié.

À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Pour conclure, rappelons que l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering est disponible, dans les boutiques locales, depuis le 2 octobre 2026.