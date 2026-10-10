Magic The Gathering dévoile l'extension Marvel: Darkhold Destiny, prévue pour 2027

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 octobre 2026 à 08h30
Wizards of the Coast a, récemment, levé le voile sur une extension Univers Infinis de Magic The Gathering de 2027 : Marvel: Darkhold Destiny.
Magic The Gathering dévoile l'extension Marvel: Darkhold Destiny, prévue pour 2027

Jusqu'à présent, les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering avaient déjà des informations sur trois extensions prévues pour l'année 2027. Toutefois, le calendrier n'était pas encore complet. Or, c'est en partie chose révolue car Wizards of the Coast a dévoilé l'extension Marvel: Darkhold Destiny de Magic, qui se rendra disponible au début de l'année 2027.

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Magic va se doter de l'extension Marvel: Darkhold Destiny

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C'est au cours de la ComicCon de New York de 2026 que l'équipe de Wizards of the Coast a fait une annonce majeure concernant son célèbre TCG : Magic The Gathering se dotera de l'extension Marvel: Darkhold Destiny le 9 avril 2027

Selon les informations partagées par Wizards of the Coast, ce nouveau set Magic a été confectionné en collaboration avec Marvel, notamment pour la création d'une toute nouvelle histoire originale. Ainsi, c'est un tout nouveau personnage qui sera mis en lumière dans cette extension, ainsi qu'à travers une nouvelle publication Marvel Comics, réalisée par les scénaristes Jackson Lanzing et Collin Kelly. En outre, les joueurs et les joueuses de Magic peuvent s'attendre au retour de Magik, mais aussi à l'arrivée de nouveaux super-héros et super-vilains.

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Quelques détails et visuels pour l'extension Marvel: Darkhold Destiny de Magic

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En ce qui concerne les produits prévus, Wizards of the Coast a déjà indiqué que l'extension Marvel: Darkhold Destiny de Magic proposera des decks Commander, mais aussi des boîtes scéniques. Nous pouvons, en outre, nous attendre à des boosters de jeu et boosters collector. Cependant, la gamme entière de Magic : Marvel Darkhold Destiny n'a pas encore été dévoilée. 

Évidemment, l'équipe de Wizards of the Coast a profité de l'événement pour dévoiler quelques cartes de l'extension Marvel: Darkhold Destiny de Magic, afin de contenter la communauté.

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Rendez-vous donc le 9 avril 2027 pour découvrir l'extension Marvel: Darkhold Destiny de Magic The Gathering. Comme toujours, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet. Pour autant, il va falloir faire preuve de patience avant de pouvoir mettre la main sur ce nouveau set Marvel pour Magic.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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