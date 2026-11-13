Magic The Gathering : Présentation de l'extension Star Trek (produits, mécaniques, prix...)

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois de novembre 2026, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Star Trek. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Star Trek de Magic.

Très régulièrement, le jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de novembre 2026, et plus précisément le 13, Wizards of the Coast a sorti l'extension Star Trek, qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.

Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit, un récapitulatif des informations à connaître à propos de l'extension Star Trek de Magic The Gathering.

Coup d'œil sur l'extension Star Trek de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Star Trek de Magic

Comme son nom l'indique, cette nouvelle extension Univers Infinis de Magic The Gathering est dédiée à la célèbre franchise Star Trek. D'après les informations partagées, l'équipe de Wizards of the Coast s'est, ainsi, intéressée aux 60 années de l'histoire de Star Trek pour confectionner ce nouveau set, qui est à destination des fans de l'univers mais aussi des aficionados.

Découvrez les équipages, antagonistes et vaisseaux spatiaux inoubliables issus des 60 années de l'histoire de Star Trek. Votre mission ? Au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.

Présentation des produits de l'extension Star Trek de Magic

Comme toujours, Wizards of the Coast a prévu différents produits pour l'extension Star Trek de Magic The Gathering, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre, voici les éléments proposés à la vente en ce qui concerne l'extension Star Trek de Magic :

Produits de

l'extension

Star Trek

Contenu Prix Booster de jeu - 14 cartes ≃ 7 € Booster collector - 15 cartes ≃ 40 € Bundle Téléportation - 9 boosters de jeu

- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle

- 30 cartes de terrain, dont 15 Premium traditionnelles

- 1 compteur de points de vie Spindown

- 1 boîte de rangement

- 2 fiches de référence ≃ 70 € Pack d'avant-première

- 6 boosters de jeu

- 1 carte rare ou rare mythique Premium avec un tampon de l'année

- 1 dé Spindown ≃ 45 € Boîte scénique - 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelle

- 6 cartes d'illustration

- 3 boosters de jeu

- 1 chevalet de présentation en papier ≃ 40 € Deck Commander - 1 deck

- 10 cartes de jeton recto-verso

- 1 boîte de deck

- 1 feuillet de stratégie

- 1 fiche de référence ≃ 75 € Deck Commander Collector - 1 deck (cartes Surge Foil)

- 10 cartes de jeton recto-verso (Surge Foil sur un côté)

- 1 boîte de deck

- 1 feuillet de stratégie

- 1 fiche de référence ≃ 160 € Soirée de draft - 12 boosters de jeu

- 1 booster collector

- 90 cartes de terrain de base

- 10 cartes jeton recto-verso ≃ 135 €

Pour l'extension Star Trek de Magic The Gathering, Wizards of the Coast a confectionné 4 decks Commander, qui sont disponibles en version Standard mais aussi en Collector (toutes les cartes sont Surge Foil). Chacun de ces decks Commander Star Trek est articulé autour de 3 couleurs et dispose de deux commandants (un est dit « principal » et l'autre est dit « secondaire ») :

Deck Commander Flotte de la Fédération : Les commandants : Jean-Luc Picard, sommité et Capitaine Janeway, la fin du jeu.

: Deck Commander Débarquement : Les commandants : Commander Spock et Capitaine Kirk, au mépris du danger.

: Deck Commander Rage klingonne : Les commandants : Worf, commander provocateur et Kor, cause de vengeance.

: Deck Commander Nous sommes les borgs : La reine des Borgs et Locutus des Borgs.

:

Les mécaniques et archétypes de l'extension Star Trek de Magic The Gathering

Comme pour la grande majorité des sets, l'extension Star Trek met en avant plusieurs archétypes (10 au total). Ces éléments donnent une ligne directrice aux joueurs et aux joueuses au moment de façonner leur deck. Chaque archétype de Star Trek est articulé autour de 2 couleurs/manas, et ce, comme suit :

Archétypes de

Star Trek Mana Mécanique/Thématique Vaisseaux et artificiers Centré sur les vaisseaux spatiaux et la mécanique station Contrôle dilemme Fonctionne autour de la capacité Confronté à un dilemme Klingons et mort Met en avant les effets de sacrifice et les sorts de retrait Équipe d'exploration toucheterre Tire profit de la capacité Toucheterre, qui permet d'accumuler des terrains Docteurs et marqueurs Axé sur l'obtention de toutes sortes de marqueurs Créatures-artefacts Borg Centré sur les créatures-artefacts Scientifiques et non-créatures S'intéresse aux scientifiques, mais aussi aux sorts non-créature Archéologie de cimetière Orienté sur l'envoi de cartes dans le cimetière, et le fait de les faire revenir Commandement Force Totale 8+ Fonctionne autour des créatures avec une force importante afin de bénéficier de bonus De nouveaux mondes étranges Axé sur la mécanique de nouveaux mondes étranges, articulée autour des terrains de différents noms

L'extension Star Trek de Magic The Gathering propose de toutes nouvelles mécaniques, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs. À ce sujet, remarquons que la mécanique Vaisseau Spatial et Station était déjà présente dans l'extension Aux portes des Éternités. Mais, sans plus tarder, voici les informations à retenir à propos des mots-clés de l'extension Star Trek de MTG :

Mécaniques de

l'extension

Star Trek Description Téléportation Téléportation est une capacité, avec un coût de mana supplémentaire, qui permet de lancer des sorts d'éphémère et de rituel depuis le cimetière, et ce, en renvoyant une créature sur le champ de bataille dans la main de son propriétaire Confronté à un dilemme Il s'agit d'un mot-clé qui donne un effet, lorsque le contrôleur doit faire face à un choix, notamment pour un mode ou une capacité d'un sort Fédération Fédération accorde des effets en s'intéressant au type de créature, c'est-à-dire des créatures non-Borg De nouveaux mondes étranges Cette capacité donne un effet en prenant en compte le nombre de terrains contrôlés avec des noms différents Vaisseau spatial et station De retour, cette capacité permet à des vaisseaux spatiaux de devenir des créatures artefacts ou bien d'accorder des effets, en fonction des marqueurs charge Assimilation par les borgs Cette action mot-clé donne la possibilité de récupérer une carte et de la mettre sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Celle-ci devient une créature-artefact Borg Front Cette capacité accorde un effet en fonction du nombre d'adversaire attaqué pendant un même tour Découvrir Ce mot est centré sur les capacités déclenchées qui se déclenchent lors de la pioche d'une deuxième carte à chaque tour









Les traitements de l'extension Star Trek de Magic

Afin de combler les collectionneurs, Wizards of the Coast a prévu plusieurs traitements pour les cartes de l'extension Star Trek. Évidemment, certains d'entre eux reprennent des éléments bien précis de l'univers, à l'image, par exemple, des cartes avec écriture klingonne. À ce propos, voici ce qui a été annoncé :

Cartes tête d'affiche signées par des acteurs de Star Trek

Cartes et terrains « Choc » LCARS

Cartes Date stellaire

Cartes schéma (dans le bundle Téléportation seulement)

Cartes entreprise classique

Cartes scéniques

Cartes à cadre klingon et écriture klingonne

Cartes sans bordure









Afin de retrouver les différents produits liés à l'extension Star Trek, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !