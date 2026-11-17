Wizards of the Coast a, récemment, indiqué que Magic The Gathering ne se dotera probablement pas d'autres sets autour de Star Trek.

Depuis le 13 novembre 2026, les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering (MTG) peuvent découvrir une toute nouvelle extension dans la gamme Universes Beyond, soit Star Trek. Toutefois, contrairement aux sets en collaboration avec Marvel, Wizards of the Coast ne compte pas proposer d'autres extensions Star Trek à l'avenir, selon les dernières informations partagées.

Pas de plans pour d'autres extensions Star Trek du côté de Magic

C'est en réponse à un internaute sur Tumblr que Mark Rosewater, qui occupe le poste de concepteur en chef, s'est exprimé à propos de potentielles nouvelles extensions Star Trek à destination de Magic The Gathering. Ainsi, Mark Rosewater a répondu par la négative et a spécifié ceci : « Il n'y a pour l'instant aucun projet concernant de futurs sets Star Trek ».

Dès lors, et comme vous l'aurez compris, Wizards of the Coast n'a pas prévu de sortir de nouvelles extensions Star Trek pour son TCG, à l'avenir. Cela pourrait, dès lors, décevoir certains fans et joueurs. Pour autant, il se peut, avec un peu de chance, que la firme décide de revenir sur sa décision dans un futur plus ou moins proche. Or, ce n'est pas le cas, à ce stade.

Néanmoins, les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering auront de quoi faire en 2027. Comme vous vous en doutez, plusieurs nouvelles extensions sont au programme de l'année prochaine. D'ailleurs, Wizards of the Coast a déjà dévoilé certaines cartes du prochain set, soit Nauctis : Le royaume des profondeurs, tout en présentant les decks Commander prévus pour l'occasion.

Rappelons, en guise de conclusion, que la dernière extension de Magic The Gathering sortie est celle dédiée à Star Trek. Il faudra attendre le début du mois de février 2027 pour découvrir Nauctis : Le royaume des profondeurs.