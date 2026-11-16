Magic The Gathering dévoile un premier trailer pour sa série animée, Planeswalker

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 novembre 2026 à 11h12
Wizards of the Coast a partagé un premier trailer pour la série animée Planeswalker de Magic The Gathering, avec une fenêtre de sortie.
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Magic The Gathering dévoile un premier trailer pour sa série animée, Planeswalker

Comme vous le savez probablement déjà, le célèbre TCG Magic The Gathering de Wizards of the Coast va avoir le droit à une série animée, en plus d'un film. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Wizards of the Coast et Netflix ont révélé un premier trailer pour la série animée de Magic, qui est baptisée Planeswalker et qui a une fenêtre de sortie.

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La série animée Planeswalker de Magic se montre via un trailer

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En effet, durant la MagicCon Atlanta, Wizards of the Coast et Netflix ont partagé un trailer pour la série animée de Magic The Gathering, nommée Planeswalker. D'après les informations partagées, ce projet d'adaptation devrait se rendre disponible au cours de l'année 2027, mais aucune date de sortie n'a été donnée pour le moment. 

La série animée Planeswalker de Magic devrait proposer une histoire centrée autour du fameux personnage Chandra Nalaar, qui est bien connu de la communauté. La vidéo dévoilée pour l'occasion, qui contient des concept arts, montre également un autre Planeswalker emblématique, à savoir Ajani. C'est Terry Matalas (VisionQuest), qui est le showrunner, tandis que Daisy May West est la productrice dudit projet.

Miniature vidéo

Nul doute que Wizards of the Coast et Netflix révéleront de plus amples détails concernant la série animée Planeswalker de Magic, qui est déjà très attendue par les joueurs et les joueuses du TCG. Nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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