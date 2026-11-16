Magic The Gathering dévoile un premier trailer pour sa série animée, Planeswalker

Wizards of the Coast a partagé un premier trailer pour la série animée Planeswalker de Magic The Gathering, avec une fenêtre de sortie.

Comme vous le savez probablement déjà, le célèbre TCG Magic The Gathering de Wizards of the Coast va avoir le droit à une série animée, en plus d'un film. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Wizards of the Coast et Netflix ont révélé un premier trailer pour la série animée de Magic, qui est baptisée Planeswalker et qui a une fenêtre de sortie.

La série animée Planeswalker de Magic se montre via un trailer

En effet, durant la MagicCon Atlanta, Wizards of the Coast et Netflix ont partagé un trailer pour la série animée de Magic The Gathering, nommée Planeswalker. D'après les informations partagées, ce projet d'adaptation devrait se rendre disponible au cours de l'année 2027, mais aucune date de sortie n'a été donnée pour le moment.

La série animée Planeswalker de Magic devrait proposer une histoire centrée autour du fameux personnage Chandra Nalaar, qui est bien connu de la communauté. La vidéo dévoilée pour l'occasion, qui contient des concept arts, montre également un autre Planeswalker emblématique, à savoir Ajani. C'est Terry Matalas (VisionQuest), qui est le showrunner, tandis que Daisy May West est la productrice dudit projet.

Nul doute que Wizards of the Coast et Netflix révéleront de plus amples détails concernant la série animée Planeswalker de Magic, qui est déjà très attendue par les joueurs et les joueuses du TCG. Nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.

En attendant, soulignons que, lors de la MagicCon Atlanta de novembre 2026, Wizards of the Coast a aussi livré de premières images présentant des cartes de l'extension Nauctis : Le royaume des profondeurs de Magic The Gathering, et a officialisé les decks Commander prévus pour ce nouveau set devant débarquer en février 2027.