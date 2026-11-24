Nous avons eu la possibilité de découvrir l'un des decks Commander de l'extension Star Trek de Magic. Voici notre avis sur le deck « Nous sommes les Borgs », ainsi que des informations utiles à son propos.

Au mois de novembre 2026, la communauté de Magic The Gathering (MTG) a pu se plonger dans une toute nouvelle extension Universes Beyond/Univers Infinis, soit Star Trek. En complément des produits habituels (boosters, bundle, etc.), l'équipe de Magic The Gathering a concocté quatre decks Commander, afin de contenter les amateurs de ce format multijoueur spécifique et populaire.

Nous avons eu l'opportunité de découvrir et tester l'un d'entre eux. Ainsi, voici des informations et notre avis sur le deck Commander Nous sommes les Borgs de l'extension Star Trek de Magic The Gathering.

Détails sur le deck Commander Nous sommes les Borgs de Magic The Gathering : Star Trek

Regard rapide sur le deck Commander Nous sommes les Borgs de Magic : Star Trek

Comme dit précédemment, pour cette nouvelle extension, ce sont quatre decks Commander qui sont à la disposition des joueurs et des joueuses. Chacun d'entre eux est articulé autour de 3 couleurs. Pour celui qui nous intéresse tout particulièrement, soit Nous sommes les Borgs, nous avons affaire aux manas suivants : Plaine (Blanc), Île (Bleu) et Marais (Noir). Voici son contenu :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 99 cartes non-Premium, dont 32 cartes Magic inédites

10 jetons recto-verso non-Premium

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Afin d'être encore plus précis, la composition du deck Nous sommes les Borgs de l'extension Star Trek de Magic est la suivante :

20 cartes de créature

3 cartes d'enchantement

23 cartes d'artefact

5 cartes de rituel

11 cartes d'éphémère

38 cartes de terrain

Les commandants du deck Nous sommes les Borgs de l'extension Star Trek de Magic

Comme à l'accoutumée, ce deck Commander de l'extension Star Trek est composé de deux commandants : l'un d'entre eux est considéré comme « principal », tandis que le deuxième est dit « secondaire ». Cela laisse ainsi le choix aux joueurs et aux joueuses d'opter pour celui qui leur semble être le mieux. Dès lors, voici les deux commandants du deck Commander Nous sommes les Borgs :

La reine des Borgs

Locutus des Borgs





Comme vous vous en doutez, ces deux cartes sont de type créature-artefact légendaire et appartiennent à la faction Borg.

Le fonctionnement du deck Commander Nous sommes les Borgs du set Star Trek

Les deux commandants du deck Commander Nous sommes les Borgs s'intéressent, bien évidemment, aux créatures-artefacts. Toutefois, ils ne s'articulent pas autour de la même mécanique et n'octroient pas les mêmes effets. De la même manière, ces cartes n'ont pas un coût de mana similaire : il faut compter 4 manas incolores, 1 blanc, 1 bleu et 1 noir pour La reine des borgs, contre 1 incolore, 1 blanc, 1 bleu et 1 noir pour Locutus des Borgs. Ce dernier commandant est donc bien moins cher, mais semble un peu moins puissant sur le papier.

Ainsi, le commandant La reine des Borgs est centré sur l'assimilation de créatures depuis la bibliothèque des adversaires. Cet effet se déclenche lorsque le commandant arrive sur le champ de bataille ou bien lorsqu'il attaque, et ce, à chaque fois. Comme précisé, cela permet de récupérer une créature d'un adversaire, qui devient alors une créature-artefact Borg et obtient un marqueur +1/+1. À l'inverse, le commandant Locutus des Borgs se concentre sur la création de jeton de créature-artefact 1/1 incolore Borg. Cela est rendu possible lorsque les créatures-artefacts contrôlés infligent des blessures de combat à un joueur.

Dès lors, même si les deux commandants n'offrent pas les mêmes bonus, c'est bien l'approche offensive qui est privilégiée ici. Nous avons, d'ailleurs, pu essayer le deck Commander Nous sommes les Borgs contre plusieurs joueurs, afin de vous rapporter nos impressions.

Avis sur le deck Commander Nous sommes les Borgs de Magic The Gathering : Star Trek

Lors de notre partie avec deux autres adversaires, nous avons opté pour le commandant La reine des Borgs. Malgré son coût de mana élevé, qui peut vite devenir dérangeant si un joueur l'élimine ou bien la contre-carre (la taxe du commandant ajoutant 2 manas incolores après chaque retour dans la zone de commandement), La reine des Borgs est un excellent choix pour toutes celles et ceux qui cherchent à récupérer des créatures plus ou moins fortes depuis la bibliothèque des adversaires. Cela est d'autant plus vrai si vous savez que ces derniers jouent avec un deck constitué essentiellement de créatures conséquentes.

En dehors de cela, nous avons été très agréablement surpris par la synergie même du deck, et ce, sans avoir le commandant sur le champ de bataille. Grâce à différentes cartes, nous avons pu créer de nombreux jetons Borgs, qui disposaient alors de +1/+1 ou bien d'autres capacités (menace, etc.). Par ailleurs, certains artefacts jouent sur l'obtention de marqueurs « charge », qui permettent de bénéficier d'effets divers. Dans notre cas, nous avons pu réaliser un beau combo à l'aide des cartes suivantes : « Chambre de maturation », « Annexe d'optimisation » et « Calice toujours ruisselant » (multikické 3 fois). Ainsi, cela nous a permis de booster l'obtention de marqueurs « charge », et donc créer davantage de jetons Borgs, tout en préservant du mana.





Dans cette configuration, le commandant La reine des Borgs est intervenu comme un bonus non négligeable. Déjà bien installé sur le champ de bataille grâce aux jetons, nous avons pu récupérer des créatures fortes depuis la bibliothèque des adversaires. Toutefois, si vous désirez plutôt centrer votre jeu sur la création de jetons, le commandant secondaire « Locutus des Borgs » est à privilégier, mais cela exige d'adopter une posture très offensive afin de renforcer ses rangs.

Dans tous les cas, le deck Commander Nous sommes les borgs de l'extension Star Trek de Magic est réellement excellent. Celui-ci est composé de cartes vraiment fortes, qui pourront alimenter vos decks pré-existants. D'ailleurs, en raison de la présence de plusieurs artefacts avec la mécanique des marqueurs « charge » ou encore les cartes de type vaisseau spatial, le set Star Trek pourrait bien se marier avec l'extension Aux portes des Éternités, qui est disponible depuis l'été 2025.

Qu'est-ce que le format Commander de Magic the Gathering ?

Le format Commander, aussi dit EDH, du TCG Magic The Gathering est purement tourné sur un aspect multijoueur. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'allier pour défaire un adversaire retors, ou encore jouer chacun pour sa peau. D'ailleurs, si celui-ci vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, afin de réaliser vos premières parties avec vos amis, sachez que nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet du format Commander du jeu de cartes Magic dans un article dédié.

En guise de conclusion, rappelons que l'extension Star Trek de Magic The Gathering est disponible, dans les boutiques locales, depuis le 13 novembre 2026.