Magic The Gathering présente les decks Commander de l'extension Nauctis et quelques cartes

Wizards of the Coast prend de l'avance et partage déjà des informations sur les decks Commander de l'extension Nauctis de Magic The Gathering, mais aussi quelques visuels de cartes.

Très peu de temps après la sortie du set dédié à Star Trek, Wizards of the Coast a livré différentes informations concernant la prochaine extension de son fameux TCG, Magic The Gathering. Ainsi, les joueurs et les joueuses ont eu le droit à des détails sur les decks Commander prévus pour l'extension Nauctis : Le royaume des profondeurs de Magic ainsi que des visuels de certaines cartes.

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Magic The Gathering montre des cartes de l'extension Nauctis

Prévue pour le début du mois de février 2027, l'extension Nauctis : Le royaume des profondeurs de Magic The Gathering a déjà fait l'objet de quelques révélations. Ainsi, durant la dernière MagicCon, Wizards of the Coast a partagé différents visuels présentant certaines cartes du set. Évidemment, et en raison de la thématique de cette extension, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des cartes de créature de type requin, baleine ou encore phoque. Il y aura également des krakens élémentaires.

Welcome to the Shallows! This uppermost layer of #MTGNauctis is a trading center for the Pinneon, and a hunting ground for the Sharkfolk. https://t.co/xi59B5EGSC — Magic: The Gathering (@wizards_magic) November 13, 2026

Magic présente les decks Commander de l'extension Nauctis

Ayant fuité avant l'heure, Wizards of the Coast a profité de l'occasion pour officialiser les decks Commander de l'extension Nauctis de Magic The Gathering. Dès lors, ce set proposera 4 decks Commander, selon la version Standard, mais aussi une édition Premium. Voici, sans plus attendre, les decks Commander annoncés pour l'extension Nauctos : Le royaume des profondeurs de Magic :

Deck Commander Seal the Deal/Affaire conclue (Rouge et Blanc)

Deck Commander Terrors of the Abyss/Terreurs de l'Abysse (Noir, Vert et Bleu)

Deck Commander Blood in the Water/ Du sang dans l'eau (Bleu et Rouge)

Deck Commander Merfolk Regiment/Régiment d'Ondins (Vert, Blanc et Bleu)

Autant dire que cette nouvelle extension de Magic s'annonce très intéressante pour les fans du format Commander. Comme toujours, nous ne manquerons pas de vous tenir informés à propos de ce set, dont la sortie est prévue pour le 5 février 2027, et ce, dès que nous aurons de plus amples informations.

Rappelons, en guise de conclusion, que la dernière extension de Magic the Gathering sortie est celle sur Star Trek, qui est disponible dans les boutiques locales depuis le 13 novembre 2026.