Magic The Gathering présente les decks Commander de l'extension Nauctis et quelques cartes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 novembre 2026 à 10h45
Wizards of the Coast prend de l'avance et partage déjà des informations sur les decks Commander de l'extension Nauctis de Magic The Gathering, mais aussi quelques visuels de cartes.
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Magic The Gathering présente les decks Commander de l'extension Nauctis et quelques cartes

Très peu de temps après la sortie du set dédié à Star Trek, Wizards of the Coast a livré différentes informations concernant la prochaine extension de son fameux TCG, Magic The Gathering. Ainsi, les joueurs et les joueuses ont eu le droit à des détails sur les decks Commander prévus pour l'extension Nauctis : Le royaume des profondeurs de Magic ainsi que des visuels de certaines cartes.

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Magic The Gathering montre des cartes de l'extension Nauctis

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Prévue pour le début du mois de février 2027, l'extension Nauctis : Le royaume des profondeurs de Magic The Gathering a déjà fait l'objet de quelques révélations. Ainsi, durant la dernière MagicCon, Wizards of the Coast a partagé différents visuels présentant certaines cartes du set. Évidemment, et en raison de la thématique de cette extension, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des cartes de créature de type requin, baleine ou encore phoque. Il y aura également des krakens élémentaires.

Magic présente les decks Commander de l'extension Nauctis

Ayant fuité avant l'heure, Wizards of the Coast a profité de l'occasion pour officialiser les decks Commander de l'extension Nauctis de Magic The Gathering. Dès lors, ce set proposera 4 decks Commander, selon la version Standard, mais aussi une édition Premium. Voici, sans plus attendre, les decks Commander annoncés pour l'extension Nauctos : Le royaume des profondeurs de Magic : 

  • Deck Commander Seal the Deal/Affaire conclue (Rouge et Blanc)
  • Deck Commander Terrors of the Abyss/Terreurs de l'Abysse (Noir, Vert et Bleu)
  • Deck Commander Blood in the Water/ Du sang dans l'eau (Bleu et Rouge)
  • Deck Commander Merfolk Regiment/Régiment d'Ondins (Vert, Blanc et Bleu)

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Autant dire que cette nouvelle extension de Magic s'annonce très intéressante pour les fans du format Commander. Comme toujours, nous ne manquerons pas de vous tenir informés à propos de ce set, dont la sortie est prévue pour le 5 février 2027, et ce, dès que nous aurons de plus amples informations.

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Rappelons, en guise de conclusion, que la dernière extension de Magic the Gathering sortie est celle sur Star Trek, qui est disponible dans les boutiques locales depuis le 13 novembre 2026.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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