Wizards of the Coast a officialisé l'arrivée d'un Secret Lair Magic en collaboration avec Dune, qui se rendra disponible dans peu de temps.

Après avoir fuité au début du mois de novembre 2026, Wizards of the Coast a officialisé la sortie d'un Secret Lair en collaboration avec Dune pour son célèbre TCG Magic The Gathering. Prévu pour la fin du mois de novembre 2026, le Superdrop Dune de Secret Lair s'est davantage dévoilé, il y a très peu de temps.

Un Secret Lair avec Dune arrive pour les joueurs de Magic The Gathering

Les fans de Magic The Gathering et de la trilogie cinématographique Dune peuvent se réjouir : une collaboration entre le TCG et ladite saga est bien prévue. Devant sortir le 30 novembre 2026, le Superdrop Dune de Magic The Gathering, qui est baptisé « My Arrakis, My Superdrop », propose plusieurs bundles, centrés autour de personnages et éléments emblématiques de la franchise. Voici, d'ailleurs, des détails complémentaires à propos de leur contenu :

Secret Lair x Dune: Balance of Power Paul Atreides, Ducal Heir Reverend Mother Jessica Padishah Emperor Shaddam IV Baron Vladimir Harkonnen Chani, Blade of Sietch Tabr Mohiam, Imperial Truthsayer Muad'Dib, Prophet Foretold Princess Irulan Corrino

Secret Lair x Dune: Deserts of Arrakis Shai-Hulud Weathered Wayfarer Sandworm Convergence as « Sandworm Incursion » Blackblade Reforged as « Crysknife » Quicksilver Amulet as « Thumper » Wurm Token

Secret Lair x Dune: Spice Halo Fountain as « Water of Life » Revel in Riches Hedge Shredder as « Harkonnen Spice Harvester » Cultivator's Caravan as « Atreides Spice Harvester » Darksteel Forge as « Pain Box » Treasure Token









Pour ce qui est des tarifs, il faut compter 39,99 $ pour la version Non-foil et 49,99 $ pour celle Foil en ce qui concerne les trois premiers bundles. Celui intitulé Secret Lair x Dune: Spice sera seulement proposé en Halo Foil, au prix de 59,99 $. Mais, ce n'est pas tout.

Un bundle complet pour le Superdrop Dune de Magic

Les fans inconditionnels de MTG et de Dune peuvent également se procurer un pack, soit Desert Power Everything Bundle, comprenant les éléments suivants, et ce, au prix de 174,99 $ :

Desert Power Everything Bundle : Secret Lair x Dune: Balance of Power Foil Edition Secret Lair x Dune: Balance of Power Non-Foil Edition Secret Lair x Dune: Deserts of Arrakis Foil Edition Secret Lair x Dune: Deserts of Arrakis Non-Foil Edition



Beyond fear, destiny awaits. My Arrakis, My Superdrop goes on sale November 30 with eight new-to-Magic designs spanning the Imperial court, the Fremen, and Shai-Hulud. Even the spice gets its own drop, exclusively in Halo foil. #DuneMovie https://t.co/OqOfnCEuYd — MTG Secret Lair (@MTGSecretLair) November 18, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que le Secret Lair de Magic x Dune doit se rendre disponible le 30 novembre 2026.