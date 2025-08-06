Mafia: The Old Country : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 août 2025 à 17h23
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Mafia: The Old Country en France, ainsi que d'autres informations relatives, afin d'être prêt pour le lancement.
Mafia: The Old Country : Heure de sortie et prétéléchargement en France
L'attente est, à présent, bientôt terminée : Mafia: The Old Country, qui est développé par Hangar 13 et édité par 2K Games s'apprête à se rendre disponible après une longue attente et une légère déception avec Mafia 3 qui s'est éloigné des codes des deux premiers opus de la licence. Prévu pour le début du mois d'août, cet épisode est très attendu notamment parce que les développeurs promettent un retour aux sources en termes de gameplay, sans monde ouvert ni de missions secondaires à foison. 

Si vous en faites partie, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de Mafia: The Old Country en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin que vous puissiez le lancer dès que possible. 

Heure de sortie de Mafia: The Old Country en France sur PC et consoles

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Mafia: The Old Country est l'un des jeux les plus attendus de cet été, si ce n'est de l'année.

Avant tout, rappelons que Mafia: The Old Country sort le 8 août 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. D'ailleurs, il sortira même avec un peu d'avance sur cette plateforme, le 7 août dans la soirée, une bonne surprise pour les joueurs. Celles et ceux évoluant sur consoles seront donc, pour une fois, les derniers à profiter de la sortie de Mafia: The Old Country

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Effectivement, selon les informations partagées par les développeurs, notamment via une publication sur le compte Twitter/X de la licence, l'heure de sortie de Mafia: The Old Country est fixée à 18h (heure française) sur PC le 7 août et à 1h, le lendemain sur consoles
  • Heure de sortie sur PC → 18 heures le 7 août
  • Heure de sortie sur PS5 → 1h00 le 8 août
  • Heure de sortie sur Xbox Series → 1h00 le 8 août
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Prétéléchargement de Mafia: The Old Country

Malheureusement, il n'est pas possible de prétélécharger Mafia: The Old Country. Les développeurs n'ont pas rendu cette fonctionnalité disponible.

Un accès anticipé pour Mafia: The Old Country ?

Dans la même idée, il n'est pas possible de jouer à Mafia: The Old Country en avance. Tout le monde le découvrira en même temps ou presque, le 7 août dans la soirée sur PC, le 8 août très tôt (ou très tard la veille) sur consoles.

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Rendez-vous donc le 8 août donc pour découvrir Mafia: The Old Country, qui arrive sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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