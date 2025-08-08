De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Mafia: The Old Country propose un mode multijoueur ou une expérience en coopération. Voici la réponse officielle.
Mafia: The Old Country
marque le grand retour de la licence dans une ambiance plus traditionnelle, nous plongeant au cœur de la Sicile sous un soleil brûlant. Dans ce contexte, il est facile d'imaginer des sessions en coopération pour arpenter les rues, affronter des rivaux ou mener des affaires clandestines. Mais qu'en est-il réellement de la présence d'un mode multijoueur ou coopératif dans ce nouvel opus
?
Mafia: The Old Country est-il multijoueur ou coopératif ?
La réponse est claire : Mafia: The Old Country ne possède aucun mode multijoueur ni coopération
. Comme l'a indiqué 2K Games lors d'une session de questions-réponses
communautaire, le studio Hangar 13 a conçu le jeu comme une expérience 100 % solo, misant sur une narration cinématographique et linéaire, proche de celle de Mafia: Definitive Edition
et Mafia II
. D'ailleurs, aucun épisode de la saga Mafia, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, qui était davantage un monde ouvert, ne sont jouable en coopération ou en multijoueur. Les trois premiers opus sont 100 % solo.
Pas de mode en ligne prévu
Concernant l'avenir, 2K Games a confirmé qu'aucun mode multijoueur ou coopératif n'était prévu sur la feuille de route officielle
. Il est donc peu probable de voir apparaître une telle fonctionnalité via une mise à jour. Seule possibilité, des mods créés par la communauté pourraient un jour proposer une forme de coopération, mais sans soutien officiel des développeurs.
Mais cela gâcherait sans aucun doute l'expérience, qui est conçue pour un joueur unique. Le titre reste très agréable en solo et tout le monde saura y trouver son plaisir.
Pour rappel, Mafia: The Old Country
est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis ce 8 août 2025. Pour le moment, il n'est pas accessible via le Game Pass
. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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