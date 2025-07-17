Mafia: The Old Country : Faut-il avoir terminé les précédents titres pour jouer à ce nouvel opus ?

Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire d'avoir joué aux précédents opus de la licence Mafia pour parcourir Mafia: The Old Country. Nous vous partageons la réponse.
La nouvelle entrée dans la franchise Mafia, à savoir Mafia: The Old Country
, arrive au début du mois d'août 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. Certaines joueurs et joueuses comptent le découvrir et se demandent, d'ailleurs, s'il faut avoir terminé les précédents opus de la licence Mafia avant de jouer à Mafia: The Old Country
.
Faut-il avoir joué aux précédents titres Mafia pour faire Mafia: The Old Country ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est non : il n'est pas obligatoire d'avoir parcouru partiellement ou bien entièrement les précédents jeux Mafia pour jouer à Mafia: The Old Country
. Cela s'explique notamment par le fait que ce dernier est considéré comme une préquelle pour la trilogie originale.
Par ailleurs, dans un article Q&A, disponible sur le site officiel, les développeurs ont bien précisé qu'il n'est pas impératif de jouer aux trois premiers Mafia pour parcourir les aventures d'Enzo Favara narrées dans Mafia: The Old Country
:
Mafia: The Old Country est en quelque sorte l'histoire d'origine de la série Mafia, vous plongeant dans le monde sicilien du début du siècle, là où tout a commencé. Il s'agit d'une toute nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, un récit autonome conçu pour vous plonger dans les origines du crime organisé.
Que vous soyez nouveau dans la série ou que vous nous suiviez depuis longtemps, vous pourrez découvrir l'histoire d'Enzo sous un angle nouveau. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire pour naviguer dans le monde d'Enzo. Cependant, si vous avez vécu les sagas de Tommy, Vito et Lincoln, vous pourrez peut-être déceler quelques clins d'œil subtils à la chronologie plus large de Mafia. Quels sont ces clins d'œil ? Il vous faudra jouer à la franchise Mafia pour le découvrir.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, si vous avez fait les précédents jeux Mafia, vous pourriez dénicher quelques références dans Mafia: The Old Country
. Or, si vous n'avez jamais découvert la licence, vous pouvez très bien le faire via ce nouvel opus.
En guise de conclusion, rappelons que Mafia The Old Country
sort le 8 août 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Plusieurs éditions sont proposées
. Vous pouvez l'obtenir à moindre frais grâce à notre partenaire Instant Gaming :
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