Mafia: The Old Country : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 01 août 2025 à 10h00
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Mafia: The Old Country.
Mafia: The Old Country : Les configurations PC
Comme vous le savez probablement déjà, le nouvel opus de la franchise Mafia, à savoir Mafia: The Old Country, doit débarquer au début du mois d'août 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, dont le PC. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Mafia: The Old Country.

Configurations PC Mafia: The Old Country

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Mafia: The Old Country, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 32 Go pour la recommandée. De plus, d'après les détails partagés sur la page Steam du soft, les joueurs et les joueuses doivent avoir 55 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter du titre d'Hangar 13 et 2K.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Mafia: The Old Country ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Processeur → Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 2700X
  • Carte graphique → NVIDIA RTX 2070 ou AMD Radeon RX 5700 XT
  • Mémoire vidéo 8 Go
  • DirectX Version 12
  • Espace disque → 55 Go d'espace disque disponible
  • Notes SSD requis - Medium/HD - 1920x1080
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Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 32 Go de mémoire
  • Processeur → Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 5800X
  • Carte graphique → NVIDIA RTX 3080 Ti ou AMD Radeon RX 6950 XT
  • Mémoire vidéo 12 Go
  • DirectX Version 12
  • Espace disque → 55 Go d'espace disque disponible
  • Notes SSD requis - High/2K - 2560x1440

Config « Epic »

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 32 Go de mémoire
  • Processeur → Intel Core i7-14700K ou AMD Ryzen 7 9700X
  • Carte graphique → NVIDIA RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 9070
  • Mémoire vidéo 12 Go
  • DirectX → Version 12
  • Espace disque → 55 Go d'espace disque disponible
  • Notes → SSD requis - Epic/4K - 2880x1620
Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que Mafia The Old Country sort le 8 août 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Plusieurs éditions sont proposées. Vous pouvez l'obtenir à moindre frais grâce à notre partenaire Instant Gaming :
  • PC
    • Édition Standard → 35,5 € au lieu de 50 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 34,69 € au lieu de 60 €, soit 42 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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