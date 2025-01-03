LoL : Quelle est la date de sortie de la saison 1 de 2025 ?

Retrouvez des détails relatifs à la date de sortie de la première saison de 2025 de LoL dans cet article.
2025 sera une année de changement sur LoL
, puisque 3 saisons amenant des mises à jour de gameplay notables seront organisées. La première commencera en janvier, et comportera plusieurs nouveautés de taille, comme un adversaire épique inédit dans la Faille de l'invocateur, Atakhan, ou encore une recoloration de la carte sur le thème de l'invasion noxienne. Afin de vous aider à bien vous préparer pour cette sortie très attendue, nous vous indiquons ici la date de sortie de la saison 1 de 2025 de LoL
.
Quand va sortir la saison 1 de 2025 de LoL ?
De grands bouleversements sont prévus sur LoL
en 2025, d'abord avec le lancement de la première saison
de l'année, qui marquera l'arrivée de la file Swiftplay
en remplacement des parties rapides. De plus, vous pouvez vous attendre à revoir vos habitudes en matière de gameplay dans la Faille de l'invocateur en raison de décalages du timing des objectifs comme le Héraut et le Baron Nashor, en raison de l'ajout d'Atakhan.
La mécanique des tours de force
fera aussi son entrée sur le MOBA, tout comme les couleurs de la région de Noxus
, qui viendront donner un nouvel aspect à la Faille.
Ces nouveautés interviendront dès le début de la première saison, dont la date de sortie pour les parties classées a été fixée au 9 janvier 2025 à midi
. En effet, Riot Games a indiqué que le troisième segment de la saison 2024 se terminera le 8 janvier 2025 à 23 heures 59 et 59 secondes (15 minutes plus tôt pour les paliers Maître, Grand Maître et Challenger, soit à 23 heures 45), et qu'il vous faudra patienter 12 heures pour démarrer le premier acte de 2025.
Les récompenses en lien avec le dernier segment de 2024, notamment le skin Maître Yi Héros de guerre
vous seront attribuées à compter de la date de la fin de la saison, et pourront être reçues au plus tard en février. Préparez-vous donc à la réinitialisation de votre MMR le 9 janvier prochain, et prenez le temps de vous entraîner avant de commencer les parties classées en 2025, au risque de vous sentir quelque peu perdu en raison des nombreuses nouveautés qui vous attendent.
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