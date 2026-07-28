LoL Classic : Quels champions sont les plus adaptés aux débutants ?

LoL Classic sort en juillet 2026, et pour bien commencer l'expérience, nous vous avons sélectionné 3 champions relativement simples pour commencer le jeu pour chaque rôle.

LoL est, en 2026, un jeu difficile pour les débutants. Non seulement il est indispensable d'assimiler les mécaniques du MOBA, comme le last hit ou la vision, mais en plus de cela, la diversité du roster rend l'apprentissage encore plus complexe qu'autrefois. Pour maîtriser le jeu, il faut connaître tous les champions et leurs compétences, et cela en décourage certains.

Fort heureusement, Riot Games lance LoL Classic en juillet 2026, un mode qui séduira les nostalgiques et les débutants. Ces derniers pourront en effet commencer l'expérience (presque) comme à ses débuts, et pour les aider, nous vous avons préparé une sélection des champions les plus faciles pour démarrer LoL Classic.

Notre sélection des champions les plus faciles à prendre en main pour commencer sur LoL Classic

Quels personnages sont les plus simples pour démarrer LoL Classic ? Nous vous proposons de découvrir les plus adaptés aux débutants ci-dessous, parmi la liste des 60 champions qui seront disponibles au cours du lancement.

Top Jungle Mid ADC Support Teemo

Pantheon

Garen Jarvan IV

Amumu

Warwick Annie

Lux

Malzahar Tristana

Ashe

Miss Fortune Sona

Blitzcrank

Janna

Bien entendu, il existera toujours un fossé entre ceux qui maîtrisent parfaitement ces unités et ceux qui apprennent, mais elles demeurent, selon nous, les plus favorables aux nouveaux venus.

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Top

Teemo, Garen et Panthéon sont tous trois des choix idéaux pour des débutants sur LoL Classic. Pantheon propose un gameplay facile à comprendre, qui repose sur un enchaînement précis, mais simple d'exécution. Il est très fort en début de partie, mais faiblit ensuite. Garen quant à lui est plus constant, et n'a pas de mana, ce qui vous enlève une épine du pied. Très résistant, il joue le rôle de tank, et peut tout à fait remporter sa lane. Teemo est un carry magique relativement amusant, du moins pour celui qui le joue, puisqu'il évolue à distance et peut être en sécurité en minant sa zone de champignons toxiques.

Jungle

Jungler est sans doute le rôle le plus difficile à endosser en débutant sur LoL Classic, mais l'expérience pourrait se révéler positive si vous optez pour Amumu, Jarvan IV ou Warwick. Amumu et Jarvan IV offrent un potentiel de gank intéressant grâce à des compétences de contrôle de zone. Toutefois, la gestion du mana peut poser problème, tout comme la possibilité de se régénérer en nettoyant la jungle. Dans ce cas, Warwick deviendra votre meilleur allié, puisqu'il aura peu de chances de mourir en affrontant les créatures, tout en disposant d'une certaine mobilité et d'une puissance de gank acceptable.

Mid

En règle générale, la mid lane est dominée par des carrys AP, mais certains sont plus simples que d'autres à prendre en main. Annie et Malzahar ne nécessitent aucune capacité de précision, car la majorité de leurs sorts ne demandent pas de viser (tous, à l'exception du A de Malzahar). Les enchaînements sont fluides et aisés à comprendre, et tous deux sont viables en début comme en fin de partie. Une fois que vous serez familiarisé avec LoL Classic, vous pourriez aussi faire appel à Lux, qui dispose d'une portée exceptionnelle, mais dont toutes les compétences sont des skillshots. Néanmoins, si vous piégez un ennemi avec votre A, vous serez quasiment certain de le tuer en lançant le E et le R (sans oublier une auto-attaque après chaque sort).

ADC

LoL Classic ne comprendra pas grand nombre d'ADC, et le plus facile à jouer sera probablement Ashe, Tristana ou Miss Fortune. MF et Ashe auront besoin de bien se placer pour être efficaces, idéalement en sécurité, derrière les tanks, et loin des ennemis capables de les contrôler : si elles se font attraper, il y a peu de chances qu'elles s'en sortent vivantes. Au contraire, Tristana permet aussi d'infliger des dégâts notables, mais peut se repositionner, ce qui constitue un avantage certain dans l'apprentissage du jeu.

Support

Le meilleur support pour débuter sur LoL Classic est certainement Sona, étant donné qu'elle peut soigner, administrer des dégâts, donner de la vitesse de déplacement et contrôler ses ennemis, le tout avec fluidité. Toutefois, elle est très fragile, et devra toujours veiller à bien se positionner pour être efficace. Janna offre quant à elle de nombreux contrôles, qui lui permettent de bien protéger son ADC, et de faire la différence en teamfight. Enfin, si vous êtes à l'aise avec les skillshots, vous avez tout intérêt à solliciter Blitzcrank : un A réussi sur le carry adverse changera l'issue d'un combat.

Nous vous recommandons d'effectuer votre choix selon le rôle qui vous convient le mieux : ne tentez par exemple pas d'incarner un jungler si vous aimez jouer à distance. LoL Classic sortira le 29 juillet 2026, et il vous faudra à coup sûr plusieurs parties pour identifier avec certitude le champion fait pour vous. Soyez patient et n'ayez pas peur de tester des choses, vous finirez pas trouver chaussure à votre pied.