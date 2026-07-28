LoL : MàJ 26.15, les détails de la mise à jour

La mise à jour 26.15 de LoL a été déployée le mercredi 29 juillet 2026, et lance le début de le saison 3 classée, ainsi que LoL Classic, un mode de jeu qui vous permet de revivre le MOBA comme il l'était lors de ses premières années d'existences. Comme d'habitude, plusieurs ajustements ont été apportés pour les parties classiques, l'ARAM du Chaos et l'Arena, en particulier une salve notable d'équilibrages concernant Bel'Veth. Cette dernière voit en effet toutes ses compétences être ajustées, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 26.15 de LoL ci-dessous.

Patch notes 26.15 de LoL

League of Legends Classic

Notre tout nouveau (et plus ancien) mode de jeu sera bientôt disponible ! Revivez les jours de gloire de votre jeu préféré avec League Classic. Émerveillez-vous devant ce qui était considéré comme des graphismes dernier cri dans les années 2010, surpassez vos adversaires grâce à des attaques en « point-and-click » époustouflantes et redécouvrez des objets fabuleux, comme le Cœur d'or. League Classic vous permettra de jouer avec les 60 premiers champions de League of Legends, dans leurs versions classiques. Dans ce mode, la stratégie prime sur les mécaniques, et vos actions entraîneront des conséquences encore plus importantes, qu'elles soient positives ou négatives. Pour en savoir plus sur League Classic, n'hésitez pas à consulter notre dev blog ici. À bientôt dans la Faille ! Mais faites attention : les monstres ne se laisseront pas faire, alors, n'oubliez pas d'utiliser vos potions de PV !

Début de la saison 3 classée

La saison 3 classée commencera le 29 juillet à 12h00 (heure locale du serveur). La mission classée Héros de guerre (remporter 15 parties en Classé) sera réinitialisée au début de la saison. Les récompenses de la fin de la saison 2 seront octroyées peu après le début de la saison 3. Le transfert entre serveurs sera indisponible jusqu'à ce que les récompenses de la saison 2 aient été octroyées.

Égide de bravoure

L'Égide de bravoure a permis aux parties en remplissage auto d'être plus intéressantes à disputer, mais sa protection contre la défaite et son exigence de maîtrise ont créé un objectif secondaire : jouer pour le classement, et pas nécessairement pour gagner la partie. C'est tout le contraire de ce que le mode Classé vous encourage à faire. Nous souhaitons que tous les joueurs partagent le même objectif en Classé : donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter la partie.

Nous recentrons donc entièrement l'objectif de l'Égide sur la victoire : elle ne réduira plus les pertes de PL en cas de défaite, et les victoires accorderont le double de PL sans exiger de score de maîtrise minimum.

Restrictions pour les duos dans les hauts niveaux de jeu

Lorsque nous avons réintroduit la file duo en Apex, notre objectif était de permettre à davantage de joueurs de haut niveau de jouer ensemble sans compromettre le classement. Les résultats ont été mitigés. En Maître, les duos étaient globalement acceptables, mais nous avons tout de même constaté un impact suffisant sur la qualité des parties pour imposer des restrictions plus strictes. En Grand Maître et Challenger, la taille réduite des groupes de joueurs et les écarts de niveau extrêmes confèrent aux duos une influence disproportionnée sur l'issue des parties, que nous ne pouvons pas compenser de manière cohérente sans créer des écarts de niveau excessifs ou des lobbys trop peu compétitifs. À mesure que nos systèmes de matchmaking évolueront, nous tenterons de réintroduire la file duo pour les paliers Grand Maître et Challenger, mais uniquement lorsque nous pourrons le faire sans compromettre l'équité et l'intégrité compétitive que ces paliers sont censés assurer.

Les joueurs du palier Maître pourront désormais jouer en duo, mais uniquement avec des joueurs ayant un rang proche du leur.

Les joueurs Grand Maître, Challenger et les joueurs ayant un MMR de Grand Maître ou Challenger ne pourront plus jouer en duo.

Pour plus de détails sur les restrictions, n'hésitez pas à cliquer ici.

Champions

Alistar

Depuis la perte des Bottes de mobilité/Semelles symbiotiques, Alistar est limité dans son gameplay, au point qu'il ne parvient pas à s'imposer dans la méta actuelle, alors même que celle-ci favorise les supports qui roament, un domaine dans lequel on s'attendrait à ce qu'il excelle.

Stats de base

Vitesse de déplacement : 330 ⇒ 335

Bel'Veth

Avec ce patch, nous déployons une série de modifications concernant Bel'Veth visant à légèrement réduire ses performances en début de partie, afin de lui permettre de remplir pleinement son rôle en fin de partie.

Les changements majeurs que nous apportons à Bel'Veth consistent à faire de son A une compétence de duel classique en début de partie, afin de limiter sa capacité à prendre l'avantage sur certains champions lors d'invasions de début de partie.

Par le passé, les modifications apportées à son A nous ont poussés à rééquilibrer à plusieurs reprises sa puissance de début de partie, au détriment de bon nombre de ses autres fonctions essentielles. Bien que certains joueurs de Bel'Veth apprécient particulièrement cette compétence, nous estimons que le reste de ses joueurs y perdent trop.

Nous cherchons à transférer une partie de sa puissance de début de partie vers le milieu et la fin de partie en nous appuyant davantage sur son potentiel d'évolution et sa mécanique d'effets cumulables. Nous pensons que les moments forts, comme le fait de conserver sa nouvelle forme jusqu'à sa mort après avoir cumulé suffisamment d'effets cumulables, sont des occasions passionnantes qui marquent un tournant dans la partie et cadrent mieux avec ce que l'on attend de son kit.

Stats de base

Vitesse d'attaque : 0,85 ⇒ 0,67

Ratio de vitesse d'attaque : 0,85 ⇒ 0,67

Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 55

Modificateur des dégâts d'attaque de base : 75% ⇒ 100%

Délai d'incantation des attaques : 0,25 ⇒ 0,22

Animation d'attaque totale : ajustements visant à l'améliorer à des vitesses d'attaque plus faibles

Armure : 32 ⇒ 28

Croissance en armure : 4,7 ⇒ 5

PV : 610 ⇒ 580

Croissance en PV : 105 ⇒ 110

Taille du modèle : 100% ⇒ 95%

Compétence passive - Mer de lavande

Vitesse d'attaque après avoir lancé une compétence : 20% minimum / 40% maximum pour 2 attaques ⇒ 20% pendant 3 sec

Vitesse d'attaque par effet cumulé : 0,28% minimum / 1,1% maximum ⇒ 0,1% minimum / 2% maximum

A - Charge du Néant

Vitesse : 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 ⇒ 850

Délai entre les incantations : 1 ⇒ 4 / 3,25 / 2,5 / 1,75 / 1

Modificateur de dégâts contre les monstres : 55 / 65 / 75 / 85 / 95 ⇒ 70

Modificateur de dégâts contre les sbires : 60 / 70 / 80 / 90 / 100% ⇒ Supprimé

Dégâts : 0 / 5 / 10 / 15 / 20 (+100% des dégâts d'attaque) ⇒ 12 / 14 / 16 / 18 / 20 (+105% des dégâts d'attaque)

Conversion de la vitesse d'attaque en accélération de compétence : 0,25 ⇒ 0,2

Z - Projection cinglante

Dégâts : 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+100% des dégâts d'attaque bonus ) (+125% de la puissance) ⇒ 80 / 140 / 200 / 260 / 320 (+150% de la puissance)

Durée du ralentissement : 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,25 sec avec un ralentissement de 50% ⇒ 2 sec avec un ralentissement de 30%

Durée de la projection : 0,75 sec ⇒ 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1 sec

E - Maelström impérial

Dégâts par coup : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 (+8% des dégâts d'attaque) (+8% des effets à l'impact), augmentés jusqu'à 300% en fonction des PV manquants ⇒ 10 / 12 / 14 / 16 / 18 (+12% des dégâts d'attaque) (+12% des effets à l'impact), augmentés jusqu'à 100% en fonction des PV manquants

Nombre de frappes : 6 + 1 tous les 33% de vitesse d'attaque bonus ⇒ 6 + 1 tous les 40% de vitesse d'attaque bonus

Réduction des dégâts : 35 / 40 / 45 / 50 / 55% ⇒ 20 / 30 / 40 / 50 / 60%

Vol de vie : 20% ⇒ 20 / 25 / 30 / 35 / 40%

Scaling du vol de vie : 100% ⇒ supprimé

Délai de récupération : 20 / 19 / 18 / 17 / 16 ⇒ 24 / 21 / 18 / 15 / 12

Modificateur de dégâts contre les monstres : 150% ⇒ 200%

R - Banquet infini

Application des effets passifs à l'impact : Une attaque sur deux ⇒ Chaque attaque

Dégâts bruts passifs : 6 / 10 / 14 (+12% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 2 / 4 / 6 (+3% des dégâts d'attaque bonus)

Changement de cible : suppression du passif lors du changement de cible ⇒ le passif n'est plus supprimé lors du changement de cible

Effets cumulés de monstres épiques max : 10 ⇒ 8

Condition d'application de la compétence passive : le E et le A exigeaient auparavant que Bel'Veth ait attaqué la cible en premier ⇒ le E et le A n'exigent plus que Bel'Veth ait attaqué la cible en premier

Dégâts de l'explosion : 150 / 200 / 250 (+100% de la puissance) (+25% des PV manquants) ⇒ 150 / 200 / 250 (+150% de la puissance) (+20% des PV manquants)

PV récupérés par PV bonus : 100 / 150 / 200 (+120% des dégâts d'attaque bonus) (+90% de la puissance) ⇒ 100 / 250 / 400 (+150% des dégâts d'attaque bonus) (+150% de la puissance)

Bonus de portée d'attaque de base : 75 ⇒ 25 / 75 / 125

Vitesse d'attaque bonus : 10 / 15 / 20% ⇒ 5 / 15 / 25%

Taille : 10% ⇒ 10 / 15 / 20%

Durée du buff non renforcé : 60 ⇒ 45 / 90 / infini à 0 / 40 / 80 effets

Durée du buff renforcé : 180 ⇒ 45 / 90 / infini à 0 / 40 / 80 effets

Verrouillage après incantation : 0,5 sec ⇒ 0,25 sec

Kai'Sa

Malgré son buff récent, Kai'Sa reste trop faible, surtout en fin de partie pour une tireuse censée avoir un scaling important afin de compenser sa courte portée. Nous augmentons donc son scaling pour améliorer ses performances à l'approche de sa forme finale.

Compétence passive - Seconde peau

Substance caustique : 4 - 24 (niveau du champion) (+12% de la puissance), +1 - 6 (niveau du champion) (+3% de la puissance) par effet cumulé précédent ⇒ 4 - 30 (niveau du champion) (+12% de la puissance), +1 - 8 (niveau du champion) (+3% de la puissance) par effet cumulé précédent

Locke

Locke continue de progresser sur la courbe de maîtrise, nous poursuivons donc les nerfs afin de le maintenir sous contrôle. Nous constatons que son début de partie est clairement trop fort, même pour un assassin dépendant de l'effet boule de neige. Nous souhaitons également éviter que maximiser son Z en deuxième ne devienne une option optimale, car cela lui offre trop de sécurité par rapport aux risques qu'il devrait prendre.

Stats de base

PV : 655 ⇒ 620

A - Clous rituels

Dégâts de base - Clou : 50 / 58 / 66 / 74 / 82 (+20% de la puissance) ⇒ 40 / 48 / 56 / 64 / 72 (+20% de la puissance)

Dégâts des trois clous : 150 / 174 / 198 / 222 / 246 (+60% de la puissance) ⇒ 120 / 144 / 168 / 192 / 216 (+60% de la puissance)

Z - Brûlure d'âme

Vitesse de déplacement : 40 / 45 / 50 / 55 / 60% (+2% tous les 100 pts de puissance) ⇒ 40% (+2% tous les 100 pts de puissance)

Valeur de base des PV gris : 40 / 70 / 100 / 130 / 160 (+120% de la puissance) ⇒ 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (+100% de la puissance)

Maokai

Maokai s'est progressivement effacé de la voie du haut et de la jungle depuis notre dernière grosse mise à jour le concernant. Nous pensons qu'au final, son expérience sur la voie du haut n'est pas idéale. Pour l'instant, nous nous concentrons donc principalement sur l'amélioration de ses performances dans la jungle, où nous estimons qu'il offre un apport assez unique en tant que tank capable de contrôler des zones.

A - Coup de ronces

Modificateur de dégâts contre les monstres : 140 / 150 / 160 / 170 / 180 ⇒ 150 / 160 / 170 / 180 / 190

Ratio de puissance : 40% ⇒ 50%

Mordekaiser

Lors du dernier patch, nous avons exagéré les buffs de son R. Après avoir réévalué ce qu'il devient avec un ultime significativement plus puissant, nous avons décidé d'annuler entièrement le buff du R afin d'améliorer plutôt sa capacité à attraper les adversaires et à les maintenir dans sa portée. En tenant compte de la correction de bug apportée à son R, nous pensons que ces deux ajustements de son E seront globalement positifs à partir du patch 26.13, même si nous garderons un œil sur ses performances.

E - Emprise funeste

Délai de récupération : 18 / 16 / 14 / 12 / 10 ⇒ 16 / 14 / 12 / 10 / 8

R - Royaume des morts

Stats volées : 13% ⇒ 10%

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel l'utilisation de l'ultime sur une cible ayant des PV supérieurs à ses PV max après réduction entraînait des dégâts augmentés (jusqu'au double).

Naafiri

Naafiri reste un sujet brûlant dans la méta, aussi bien en file solo qu'en compétition professionnelle. Bien que nous soyons plutôt satisfaits du nombre de personnes qui l'ont adoptée depuis sa refonte, elle reste encore trop puissante, surtout lorsqu'elle enchaîne les ultimes les uns après les autres.

R - Appel de la meute

Dégâts : 150 / 225 / 300 (+120% des dégâts d'attaque) ⇒ 125 / 200 / 275 (+100% des dégâts d'attaque bonus)

Dégâts par membre de la meute : 15 / 22,5 / 30 (+12% des dégâts d'attaque) ⇒ 12,5 / 20 / 27,5 (+10% des dégâts d'attaque bonus)

Riven

L'arrivée de Faim insatiable a offert à Riven un nouvel outil extrêmement puissant qui correspond presque parfaitement à son style de jeu. Même si nous estimons avoir atteint un équilibre satisfaisant pour la plupart des utilisateurs de cet objet, Riven affiche des performances nettement supérieures. Cibler le ratio AD de son R (forte synergie avec la hâte de Faim insatiable, scaling en milieu de quête) aura un impact sur toutes ses compétences et sur son insurmontable effet boule de neige, tout en laissant une grande marge pour ses moments de forte réussite.

R - Lame de l'exilée

Ratio de dégâts d'attaque bonus : 25% ⇒ 20%

R - Taillade du vent

Ratio de dégâts d'attaque bonus : 60% minimum / 180% maximum ⇒ 55% minimum / 165% maximum

Sylas

Après son buff du patch 26.12, il était clair que nous avions légèrement dépassé notre objectif. Nous resserrons un peu les chaînes afin d'éviter qu'il ne domine trop facilement.

A - Croix du forçat

Dégâts de la première activation : 40 / 65 / 90 / 115 / 140 (+45% de la puissance) ⇒ 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (+40% de la puissance)

Volibear

Depuis nos ajustements directs et systémiques, l'ours hiberne toute la sainte journée depuis quelques patchs. Nous lui offrons davantage d'occasions de réduire la distance, en particulier pour les laners, sans pour autant augmenter son plafond d'enchaînement de compétences déjà bien impressionnant.

A - Coup fulgurant

Délai de récupération : 14 / 13 / 12 / 11 / 10 ⇒ 12 / 11,5 / 11 / 10,5 / 10

Zac

Nous pensons que Zac apporte une expérience de jeu unique et une diversité de classes à la jungle. Cela dit, sa présence dans la jungle a considérablement diminué au cours des derniers patchs. Nous aimerions lui offrir un peu plus d'occasions d'exploiter ses angles de gank uniques, ainsi qu'un peu plus de robustesse lors des combats d'équipe, dans l'espoir d'aider à mettre en valeur notre arme secrète préférée.

Stats de base

Croissance en armure : 4,7 ⇒ 5,2

E - Fronde

Délai de récupération : 22 / 19 / 16 / 13 / 10 ⇒ 21 / 18 / 15 / 12 / 9

Objets

Briseur de bastion

Depuis sa sortie, l'objet affiche un taux de sélection quasi abyssal, et l'écart qui le sépare de l'objet de létalité moins populaire suivant est assez important. Nous le rendons à la fois plus accessible et légèrement plus puissant sur son effet le moins visible, car nous estimons que les utilisateurs de létalité qui investissent davantage leurs PO dans l'utilitaire et font progresser l'esprit d'équipe contribuent à la bonne santé du jeu sur le long terme.

Coût : 3200 PO ⇒ 3000 PO

Dégâts de Double dégâts : (30 + 150% de la létalité) pts de dégâts bruts ⇒ (50 + 150% de la létalité) pts de dégâts bruts

Terminus

Terminus est censé être l'un des meilleurs objets pour les builds de scaling à l'impact, mais il s'est plus révélé comme un objet de milieu de partie qu'une véritable option de scaling en fin de partie, ce qui limite un peu les options d'objets à l'impact pour la suite de la partie.

Unique – Ombre : 30 pts de dégâts magiques à l'impact ⇒ 30 (+10% des dégâts d'attaque bonus) (+10% de la puissance)

Flèches des Yun Tal

Les Flèches des Yun Tal ont considérablement perdu de leur superbe cette année, passant d'un objet de scaling à coup critique incontournable à une option bien moins prisée. Nous pensons que le jeu continue de bénéficier de sa fonction en tant qu'option de scaling, c'est pourquoi nous le renforçons afin qu'il puisse rivaliser avec la large gamme d'objets de coup critique disponibles en début de partie.

Coût : 850 PO ⇒ 750 PO

Vitesse d'attaque : 40% ⇒ 45%

Runes

Polyvalence

Plusieurs statistiques sont bien plus accessibles avec des objets comme Faim insatiable, Jambières gloutonnes ou Casque de Doran, et même si nous apprécions que les joueurs tentent des builds créatifs pour exploiter Polyvalence, il y a clairement une marge pour que cette rune soit moins puissante, aussi bien en début qu'en fin de partie, tout en restant très rentable.

Force adaptative aux paliers de stats 5 / 10 : 10 / 25 ⇒ 8 / 20

ARAM du chaos

Bonjour, fanatiques du chaos !

Dans ce patch, nous procédons à une mise à jour systématique des modificateurs d'équilibrage des champions. Pendant longtemps, les modificateurs de dégâts des champions n'affectaient que les compétences et les dégâts d'attaque infligés par les champions. Cela a conduit à des cas extrêmes où certains champions pouvaient surperformer, car les dégâts de leurs objets et de leurs optimisations n'étaient pas affectés.

Avec cette mise à jour, les modificateurs de dégâts infligés s'appliquent désormais aux dégâts des compétences, des attaques, des objets et des optimisations. Notre objectif est que ces modificateurs reflètent mieux la performance globale d'un champion, tout en permettant aux champions en difficulté de mieux bénéficier des autres systèmes du jeu. Par conséquent, nous pouvons supprimer de nombreux modificateurs spécifiques aux champions existants.

Avec le temps, nous espérons continuer à réduire le nombre de modifications individuelles de champions et rendre les futurs ajustements d'équilibrage plus ciblés et plus faciles à entretenir. Pour les optimisations, nous continuons de buffer les options sous-performantes afin de rendre leurs récompenses plus satisfaisantes en combat. D'autre part, Missile critique s'est avéré un peu trop fiable pour les ADC axés sur les coups critiques, nous allons donc le réajuster afin de le rendre moins frustrant à affronter. Merci de jouer et à bientôt sur le Pont !

Champions

Ahri

Soins : 90% ⇒ 100%

Akshan

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Dégâts subis : 5% ⇒ 0%

Alistar

Soins : 80% ⇒ 100%

Modificateur de dégâts : 95% ⇒ 100%

Ambessa

Dégâts subis : -5% ⇒ 0%

Annie

Bouclier : 90% ⇒ 100%

Dégâts subis : -5% ⇒ 0%

Ashe

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Corki

Dégâts subis : 10% ⇒ 5%

Ekko

Dégâts infligés : 110% ⇒ 105%

Hwei

Dégâts infligés aux sbires : 60% ⇒ 100%

Jhin

Dégâts subis : -5% ⇒ 0%

Kai'Sa

Dégâts subis : 10% ⇒ 0%

Kindred

Dégâts infligés : 110% ⇒ 100%

Kog'Maw

Dégâts infligés : 88% ⇒ 90%

Lucian

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Malzahar

Dégâts infligés aux sbires : 60% ⇒ 100%

Miss Fortune

Dégâts subis : -5% ⇒ 0%

Mordekaiser

Dégâts subis : -2% ⇒ 0%

Morgana

Dégâts subis : -10% ⇒ 0%

Nasus

Dégâts subis : -5% ⇒ 0%

Qiyana

Dégâts infligés : 115% ⇒ 110%

Ryze

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Dégâts subis : 5% ⇒ 0%

Senna

Dégâts infligés : 97% ⇒ 100%

Singed

Dégâts subis : -8% ⇒ 0%

Smolder

Accélération de compétence : -10 ⇒ 0

Soraka

Soins : 105% ⇒ 100%

Teemo

Accélération de compétence : -10 ⇒ 0

Dégâts infligés aux sbires : 60% ⇒ 100%

Trundle

Dégâts subis : -5% ⇒ 0%

Xin Zhao

Dégâts infligés : 95% ⇒ 100%

Zilean

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Dégâts subis : 5% ⇒ 0%

Ziggs

Dégâts infligés : 87% ⇒ 90%

Dégâts infligés aux sbires : 60% ⇒ 100%

Optimisations

Dégâts adaptatifs

Résistances par effet cumulé : 5 / 6,25 / 7,5 / 8,75 / 10 ⇒ 7 / 8,25 / 9,5 / 10,75 / 12

Claque molle

Délai de récupération : 45 ⇒ 35

Détermination du titan

Force adaptative : 25 / 31,25 / 37,5 / 43,75 / 50 ⇒ 25 / 37,5 / 50 / 62,5 / 75

Armure et résistance magique à 10 effets cumulés : 4 / 5 / 6 / 7 / 8 ⇒ 5 / 6,25 / 7,5 / 8,75 / 10

Reviviscence

Délai de récupération : 120 ⇒ 90

Traînée tellurique

Dégâts de base : 70 / 105 / 140 / 175 / 210 ⇒ 90 / 130 / 170 / 210 / 250

Décimation sans fin

PV manquants soignés : 15% ⇒ 18%

Réaction en chaîne

NOUVEAU → Augmentation des dégâts de compétence ultime : les dégâts sont augmentés à 250% pour les compétences ultimes.

Missile critique

Dégâts par projectile : 20 / 40 / 60 / 80 / 100 ⇒ 15 / 32,5 / 50 / 67,5 / 85

Ours surprise

Durée d'étourdissement : 1,5 sec ⇒ 0,5 sec

Tibbers - PV bonus : 0 / 1125 / 2250 / 3375 / 4500 ⇒ 1000 / 2375 / 3750 / 5125 / 6500

Tape dans le dos

NOUVEAU → Possibilité de cumul : Plusieurs joueurs d'une même équipe peuvent désormais choisir cette optimisation.

Attaques améliorées

Attaques améliorées NOUVEAU → Interaction avec tourelle : le bonus d'Attaques améliorées est désormais consommé en cas d'attaque sur une tourelle.

NOUVEAU → Dégâts de tourelle : les tourelles subissent des dégâts équivalents à 2,5% des PV max.

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel le premier coup du (A) de Vel'Koz ne déclenchait pas Sniper.

Correction d'un bug à cause duquel le (A) d'Anivia n'activait pas Sniper expérimenté en traversant les unités.

Correction d'un bug à cause duquel le (A) de Locke était réinitialisé entre les munitions pour Sniper.

Correction d'un bug à cause duquel il était impossible d'attaquer pendant la durée de possession de Rituel d'Ascension.

Correction d'un problème à cause duquel Écho avec le (R) de Morgana envoyait toujours le clone vers le bas de l'écran.

Correction d'un bug à cause duquel Super-inventeur ne réduisait pas le délai de récupération de Coiffe de Wooglet.

Correction d'un bug à cause duquel les projectiles du (R) de Twitch disparaissaient si la compétence était relancée à nouveau avant la fin de la première.

Correction d'un bug à cause duquel le (Q) d'Ekko ne se divisait pas au bout de sa portée avec Division magique.

Correction d'un bug à cause duquel Intérêt brûlant ne générait pas de PO si vous aviez des objets ou des optimisations de brûlure.

Correction d'un bug à cause duquel Diadème musical n'apparaissait pas dans la boutique ni dans la section des objets de combinaison.

Correction d'un bug à cause duquel le (Z) de Milio n'accordait pas de progression pour la quête Expertise en soins en ARAM du chaos lorsqu'il octroyait des soins.

Correction d'un bug à cause duquel la deuxième ruée de Locke (E) n'accordait pas de progression pour les quêtes Quête de puissance et Quête de hâte en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel le (A) de Maître Yi et le (R) de Viego pouvaient conserver l'accélération de compétence de ruée de l'optimisation Boîte de Pandore en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel Réinitialisation pouvait être proposée au (E) de Katarina et au (E) de Shaco.

Correction d'un bug à cause duquel Petit coup de pouce supprimait les effets visuels d'Armes à lunette, Armes à grosse lunette et Armes à très grosse lunette à la fin de l'effet.

Correction d'un bug à cause duquel Javelot (A) de Nidalee sous forme humaine ne déclenchait pas Division de projectile si l'optimisation était sélectionnée alors que Nidalee était en forme de couguar.

Correction d'un bug à cause duquel Quête de hâte et Quête de puissance étaient proposées au (E) d'Akshan.

Correction d'un bug à cause duquel Attaques améliorées pouvait être proposée à des champions non support tels que Vladimir en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel Dégâts adaptatifs pouvait encore être proposée au (E) d'Akshan en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel Quête de puissance était proposée au (E) d'Akshan, au (A) de Draven, au (E) d'Illaoi et au (Z) de Malphite.

Correction d'un bug à cause duquel Compétence préférée pouvait encore être proposée au (E) d'Akshan en ARAM du chaos.

Arena

Nous prenons en compte tous vos retours et réduisons le niveau maximal de certaines optimisations qui semblaient un peu trop puissantes au niveau 3. En plus de plusieurs ajustements d'équilibrage des champions, nous augmentons également le montant de Force adaptative obtenue grâce chances de coup critique dépassant 100%.

Champions

Akali

Vitesse de déplacement passive : 30 / 37,5 / 45 / 52,5 / 60% ⇒ 40 / 51,25 / 62,5 / 73,75 / 85%

Z - Linceul nébuleux

Délai de récupération : 15 ⇒ 15 / 13,75 / 12,5 / 11,25 / 10

Récupération d'énergie : 150 ⇒ 200

Bard

Z - Don du gardien

Temps de charge : 5 sec ⇒ 2,5 sec

Ratio de vitesse de déplacement selon la puissance : 0,06% ⇒ 0,08%

Elise

Z - Frénésie symbiotique

Délai de récupération : 22 / 21 / 20 / 19 / 18 ⇒ 17 / 16 / 15 / 14 / 13

Kai'Sa

Compétence passive - Seconde peau

Modificateur de dégâts à l'impact d'Arena : 50% ⇒ 100%

Dégâts d'explosion : 10% des PV manquants ⇒ 15% des PV manquants

Ratio de puissance : 30% ⇒ 12%

Ratio de puissance par effet cumulé : 5% ⇒ 3%

A - Pluie d'Icathia

Ratio de puissance : 15% ⇒ 20%

Locke

Compétence passive - Pieu argenté

Dégâts de base minimum : 5 / 40 ⇒ 7,5 / 60

Dégâts de base maximum : 10 minimum / 80 maximum ⇒ 15 minimum / 120 maximum

Z - Brûlure d'âme

Régénération de base des PV : 40 / 70 / 100 / 130 / 160 ⇒ 80 / 140 / 200 / 260 / 320

Régénération des PV max : 150 / 225 / 300 / 375 / 450 (+60% de la puissance) ⇒ 225 / 337,5 / 450 / 562,5 / 675 (+60% de la puissance)

R - Purgatoire

Réduction du délai de récupération : 20% ⇒ 50%

Nocturne

Compétence passive - Lames d'ombre

Soins de base : 13 minimum / 32 maximum ⇒ 15 minimum / 50 maximum

Ratio de dégâts d'attaque : 120% ⇒ 130%

Ratio des dégâts d'attaque des coups critiques : 110% ⇒ 120%

R - Paranoïa

Délai de récupération : 140 / 115 / 90 ⇒ 100 / 70 / 40

Samira

Perte de PO avec provocation : Vous perdez 1 PO en lançant la provocation ⇒ Supprimé

Séraphine

A - Note aiguë

Ratio de puissance : 65% ⇒ 40%

Tahm Kench

E - Peau épaisse

Dégâts aux PV gris : 15% minimum / 47% maximum ⇒ 23% minimum / 47% maximum

Thresh

Compétence passive - Damnation

Âmes obtenues à la collecte : 1 ⇒ 3

Z - Lien des ténèbres

Délai de récupération : 21 / 20 / 19 / 18 / 17 ⇒ 15 / 14 / 13 / 12 / 11

E - Fauchage

Délai de montée en puissance des dégâts entre les attaques : 10 sec ⇒ 5 sec

R - La cage

Délai de récupération : 120 / 100 / 80 ⇒ 90 / 60 / 30

Dégâts de base : 250 / 400 / 550 ⇒ 350 / 500 / 650

Twisted Fate

R - Destinée

Délai de récupération : 170 / 140 / 110 ⇒ 40 / 30 / 20

Durée : 3 / 4 / 5 sec ⇒ 3 / 4 / 5 sec

Warwick

Compétence passive - Soif inextinguible

Amplification des soins de Baroud d'honneur : 250% ⇒ 300%

Z - Traque sanguinaire

Délai de récupération : 80 / 70 / 60 / 50 / 40 ⇒ 40 / 35 / 30 / 25 / 20

E - Hurlement bestial

Réduction des dégâts : 35 / 40 / 45 / 50 / 55% ⇒ 40 / 45 / 50 / 55 / 60%

Zac

Z - Matière instable

Délai de récupération d'Arena : 6 ⇒ 5

Objets

Fléau de liche

Ratio d'augmentation de vitesse d'attaque selon la puissance : 66% ⇒ 70%

Optimisations

Poigne démoniaque

Niveau maximum : 3 ⇒ 2

Dégâts de base : 100 minimum / 200 maximum ⇒ 100 minimum / 300 maximum

Délai de récupération : 18 ⇒ 12

Rythme critique

Niveau maximum : 3 ⇒ 2

Esprit de ruche

Abeilles de départ : 1 / 2 / 3 ⇒ 2 / 4 / 6

Ratio de dégâts d'attaque : 20% des dégâts d'attaque bonus ⇒ 25% des dégâts d'attaque bonus

Pupilles laser

Niveau maximum : 3 ⇒ 2

Longueur du laser : 600 / 800 / 1000 ⇒ 600 / 1000

Ça boomerang ?

NOUVEAU → Nombre de boomerangs au niveau 2 : un deuxième boomerang est envoyé au niveau 2.

Pacte sinistre

Omnivampirisme : 15% / 25% ⇒ 20% / 35%

Vitesse de déplacement : 50% / 75% ⇒ 50% / 100%

Sillon magique

Niveau maximum : 3 ⇒ 2

Ratio de puissance au niveau 1 : 20% ⇒ 30%

Ratio de dégâts d'attaque bonus au niveau 1 : 145% ⇒ 165%

Ratio de puissance au niveau 2 : 20% ⇒ 30%

Ratio de dégâts d'attaque bonus au niveau 2 : 165% ⇒ 185%

Traînée tellurique

Niveau maximum : 3 ⇒ 2

Danse effrénée

Niveau maximum : 3 ⇒ 2

Sniper ultime

Condition de déclenchement du projectile : Se déclenche à partir de son propre projectile ⇒ Ne se déclenche plus à partir de son propre projectile

Lentement mais sûrement

SUPPRIMÉ → Statut : supprimé

Systèmes

Conversion de coup critique en force adaptative

Ratio : 0,68:1 ⇒ 1:1

Corrections de bugs et améliorations

Correction d'un bug à cause duquel Neeko ne pouvait pas se déguiser en Carapateur du Néant.

Correction d'un bug à cause duquel Pix était toujours visible sous son apparence du skin de base si Neeko se déguisait en Lulu.

Correction d'un bug à cause duquel Neeko ne pouvait pas prendre la forme de couguar de Nidalee ni la forme arachnéenne d'Elise.

Correction d'un bug à cause duquel Neeko ne pouvait pas prendre les formes Percutante et Éthérée de DJ Sona.

Correction d'un bug à cause duquel les cheveux du modèle disparaissaient quand Neeko prenait la forme Cinétique de DJ Sona.

Correction d'un bug à cause duquel des cornes étaient visibles à l'intérieur de la tête de Neeko lorsqu'elle se déguisait en Smolder.

Correction d'un bug à cause duquel le E de Diana ne lui permettait parfois pas de passer au-dessus du terrain.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du R de Cassiopeia ne correspondaient pas à la hitbox de la compétence.

Correction d'un bug à cause duquel les bottes de quête de rôle de palier 3 de la voie du milieu ne pouvaient pas être remboursées avec le bouton d'annulation.

Correction d'un bug à cause duquel les attaques de Nilah lancées après avoir utilisé le A ou le E pouvaient ne pas déclencher Déluge de lames.

Correction d'un bug à cause duquel la durée de brûlure de Toucher de feu mortel pouvait être remplacée lors de l'utilisation d'une compétence ayant une durée plus courte.

Correction d'un bug à cause duquel la fenêtre du récap des morts pouvait ne pas apparaître à la mort d'un joueur.

Correction d'un bug à cause duquel l'artefact du R de Locke ne pouvait pas être récupéré sur un ennemi qui était invulnérable au moment de subir l'effet de la compétence.

Correction d'un bug à cause duquel l'effet de la Convergence de Zeke ne blessait pas les monstres.

Correction d'un bug à cause duquel le R de Locke ne changeait pas de couleur lorsque l'artefact était renvoyé par le Z de Mel.

Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

Jax chambre magmatique prestige

Veigar chambre magmatique prestige





Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :