LoL : Les parties rapides vont être remplacées par une nouvelle file, « Swiftplay »

La file « Swiftplay », conçue pour le plaisir de profiter de son champion, va débarquer sur LoL en saison 25-1.1.
La fin du dernier segment de la saison 2024 de LoL
approche, et de grands changements sont prévus pour le MOBA l'année prochaine. En effet, une année comportera trois saisons divisées chacune en deux actes, mais ceux parmi vous qui ne sont pas particulièrement friands de compétition pourront se tourner vers une nouvelle file, le « Swiftplay »
.
Swiftplay, une file axée sur votre champion, arrive sur LoL
Les parties rapides
(Quickplay) feront bientôt partie du passé sur LoL
, remplacées par une file inédite intitulée « Swiftplay »
. Il s'agit d'un mode ayant pour but de permettre aux joueurs de profiter pleinement de leur champion
, sans se sentir pénalisés par un début de partie manqué. Même si le snowball, le farm et les teamfights demeureront importants, ils ne seront pas aussi déterminants qu'au cours d'une partie classique, et vous pourrez contribuer au succès de votre équipe en maîtrisant avant tout votre champion.
Pour ce faire, des changements mineurs seront alors apportés
, comme au niveau des récompenses acquises en début de partie
, bien que le rythme aura tendance à s'intensifier au fur et à mesure que le temps s'écoule. Si vous accusez du retard, vous obtiendrez de l'or et de l'expérience en fonction de l'écart qui se sera crée, de façon à ce que vous puissiez remonter et profiter de votre champion en late game. Il sera par exemple inutile d'écraser un adversaire, car les gains d'or deviendront à terme insignifiants. Par ailleurs, les plaques des tourelles
tomberont plus vite, et le Baron Nashor
se montrera plus tôt. Il ne faudra aussi que 3 Dragons pour recevoir l'Âme
. Bonne nouvelle pour les supports, vous gagnerez plus d'or qu'à l'ordinaire, ce qui vous permettra de progresser à la même vitesse que les autres.
Riot Games a toutefois averti les joueurs sur le fait que Swiftplay demeurera une expérience PvP, et comprendra tout de même un aspect compétitif, bien que l'accent sera porté ailleurs, à savoir la domination de votre champion sur son adversaire en lane. Le développeur a d'ailleurs comparé cette nouvelle file à l'Hyper Roll dans TFT, c'est-à-dire « un moyen de profiter du jeu avec moins d'enjeux »
. Swiftplay sera vraisemblablement un mode à privilégier si vous souhaitez vous détendre entre amis ou apprendre les bases de LoL.
Lors de son lancement, au début de la saison 25-1.1, Swiftplay remplacera Quickplay
dans les régions suivantes :
- Amérique du Nord
- Amérique latine Nord
- Amérique latine Sud
- Europe de l'Ouest
- Europe du Nord et Est
- Russie
- Brésil
- Turquie
- Taïwan
- Vietnam
Le mode sera étendu au monde entier si il rencontre le succès, et pourra d'ailleurs être testé sur le PBE à partir du 11 décembre 2024.
Pour en savoir plus sur les nouveautés à venir LoL
, retrouvez notre article présentant les mécaniques de la saison 25-1.1
.
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