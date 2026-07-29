LoL Classic dévoile sa feuille de route pour le premier acte

Riot Games a partagé les détails concernant la roadmap de l'acte I de LoL Classic, d'août à octobre 2026. Découvrez le programme dans cet article.

LoL Classic est disponible depuis le 29 juillet 2026, et les joueurs peuvent ainsi voyager dans le temps en faisant un saut dans la Faille de l'Invocateur comme elle l'était à ses débuts. Lors du lancement, seuls 60 champions sont disponibles, et les runes et les maîtrises de l'époque sont de retour. La communauté apprécie déjà sans doute de retrouver ce MOBA si imparfait mais diablement amusant, et Riot Games est bien déterminé à rendre l'expérience aussi satisfaisante que possible en prévoyant de nombreuses mises à jour, plusieurs ajouts, ainsi que des phases de vote durant lesquelles les joueurs pourront communiquer avec le développeur. La feuille de route de l'acte I de LoL Classic a été partagée, nous vous invitons à la découvrir ci-dessous.

Roadmap de l'acte I de LoL Classic

Quelques heures avant le lancement officiel de LoL Classic, Riot Games a partagé la feuille de route du mode pour son premier acte, du 29 juillet au 7 octobre 2026.

Lancez-vous dans League Classic avec 60 champions et découvrez ce qui vous attend 👀 pic.twitter.com/SmBHt7sfVT — League of Legends FR (@LoL_France) July 28, 2026

Le développeur a d'abord précisé que chaque patch de LoL sera accompagné d'équilibrages pour la version Classic du MOBA, et il ne faudra pas attendre longtemps pour que le roster s'agrandisse : le 12 août 2026, avec la mise à jour 26.16, 3 personnages supplémentaires seront ajoutés. Une autre salve suivra, le 9 septembre, avec le patch 26.18.

12 août, patch 26.16 → 3 nouveaux champions

26 août, patch 26.17 → phase de vote

9 septembre, patch 26.18 → nouveaux packs de champions, nouveaux champions

23 septembre, patch 26.19 → phase de vote

7 octobre, patch 26.20 → Passe Classic Acte II

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Quels personnages seront intégrés à LoL Classic ? Nous n'avons aucun indice pour le moment, mais il y a des chances pour que les nouveaux venus soient ceux les plus demandés par les joueurs. Au cours des phases de vote du Conseil, duquel vous ferez peut-être partie.