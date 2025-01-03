LoL : Quand le skin Maître Yi Héros de guerre sera disponible ?

À chaque fin de saison, les joueurs de LoL sont récompensés pour leurs efforts par un cosmétique de la collection Héros de guerre, et le dernier segment de 2024 vous permettra de recevoir une nouvelle apparence pour Maître Yi.
Depuis les débuts de League of Legends
, un skin Héros de guerre est offert à tous ceux ayant complété certaines conditions au cours de la saison. Plusieurs champions ont donc bénéficié cette distinction, comme Janna, Jarvan IV, Morgana ou encore Orianna. À la suite du dernier segment de la saison 2024, vous recevrez Maître Yi Héros de guerre (Victorious Master Yi).
Quand allons-nous recevoir Maître Yi Héros de guerre ?
En guise de récompense pour vos réalisations lors du dernier segment de la saison 2024 de LoL
, la plupart d'entre vous pourra obtenir le skin Maître Yi Héros de guerre
Bien que la saison prendra fin le 8 janvier 2025 à 23 heures 59 et 59 secondes (heure locale), vous ne récupérerez peut-être pas tout de suite ce butin. En effet, Riot a averti que les « récompenses commenceront à être distribuées avec le patch 25.S1.1 (anciennement 15.1) le 7 janvier, mais que cela pourrait s'étendre au patch 25.S1.2 (anciennement 15.2).
» Il se peut donc que vous deviez patienter quelques semaines pour recevoir le skin Maître Yi Héros de guerre, et si vous ne l'avez pas ajouté à votre collection d'ici la mi-février, alors vous devrez faire parvenir au développeur une demande d'assistance.
Contrairement aux années précédentes, il n'est plus exigé d'accéder au palier Or pour décrocher le skin Héros de guerre. Toutefois, il vous faudra avoir cumulé au moins 1 000 points de segment en Fer ou Argent (80 en Or) et avoir atteint au minimum le rang 2 d'Honneur pour être éligible.
Cela facilite grandement l'accès à cette collection pour une part notable des joueurs, et cette politique avait déjà été appliquée pour les segments antérieurs. Pour rappel, ceux ayant franchi le palier Fer auront droit à des chromas supplémentaires pour valoriser leur performance.
Les champions mis à l'honneur par le biais des cosmétiques Héros de guerre sont, d'une manière ou d'une autre, ceux qui ont marqué la saison en cours. En outre, Riot Games évite d'attribuer plus d'un de ces skins plusieurs fois à un même personnage. Maître Yi
n'avait pas encore été concerné, c'est pourquoi il est apparu comme le candidat idéal aux yeux des développeurs pour le dernier segment de la saison 2024.
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