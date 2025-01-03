LoL : Quand le skin Maître Yi Héros de guerre sera disponible ?



le 03 janvier 2025 à 12h21 Publié par Amandine Paccou le 03 janvier 2025 à 12h21

À chaque fin de saison, les joueurs de LoL sont récompensés pour leurs efforts par un cosmétique de la collection Héros de guerre, et le dernier segment de 2024 vous permettra de recevoir une nouvelle apparence pour Maître Yi.