LoL : La saison 25-1 se dévoile, les détails des nouvelles mécaniques

La saison 1 de 2025 de LoL a été présentée par Riot Games. Attendez-vous à découvrir l'invasion noxienne, le démon Atakhan et les tours de force dès janvier prochain dans la Faille de l'invocateur.
2025 sera une année décisive pour LoL
, puisqu'elle amène un changement de taille relatif à l'organisation des saisons. Désormais, vous retrouverez trois saisons par an, divisée en deux actes. Celle à venir en janvier, « Welcome to Noxus »
a été présentée par Riot Games en novembre.
La saison 25-1.1 de LoL a été présentée, les détails
Puisqu'une année sera divisée en 3 saisons, les joueurs de LoL
peuvent d'abord s'attendre à des nouveautés régulières
au niveau du gameplay. Toutefois, aucune mécanique saisonnière n'est au programme, bien que la saison 1 en comportera plusieurs.
Invasion noxienne
Tout d'abord,, vous pourrez découvrir dès janvier 2025 l'invasion noxienne
sur la Faille.
Concrètement, des mises à jour visuelles seront appliquées, de façon à rendre l'immersion plus importante. Les sbires, les tourelles et les marchands arboreront les couleurs et les aspects caractéristiques des Noxiens, et la carte, bien que toujours reconnaissable, comprendra aussi quelques ajustements de ce type. Cette nouveauté ne pourra cependant n'être appréciée qu'en saison 1
, puisqu'elle laissera place à « une nouvelle aventure
» en saison 2.
Atakhan
Par ailleurs, un nouvel adversaire épique fera son entrée sur le MOBA, le démon ancien Atakhan
. Il se manifestera à partir de 20 minutes de jeu dans la rivière, soit sur la voie du haut, soit sur celle du bas. En réalité, il se montrera systématiquement du côté où le plus de dégâts et d'éliminations ont été effectués avant 14 minutes. Son antre apparaîtra à ce moment, constituée de deux murs permanents.
La quantité de dégâts occasionnés et d'éliminations produites affecteront la forme que prendra Atakhan
:
- Partie intense → en le tuant, votre équipe recevra des bonus permanents sur toutes les récompenses des monstres épiques et des Roses de sang seront déposées dans la Faille
- Partie calme → en le tuant, votre équipe obtiendra un buff et une hausse des gains d'or en cas d'élimination
En raison de l'ajout d'Atakhan sur LoL
, l'apparition du Héraut sera décalée à 16 minutes, et celle du Baron Nashor à 25 minutes
.
Tours de force
Une seconde mécanique sera aussi de la partie pour cette première saison en 2025, les « Feats of Strength » (tours de force)
. Pour faire simple, il s'agit d'un système « au meilleur des trois manches
» qui encouragera les équipes à prendre des risques tôt dans la partie en contestant différents objectifs :
- Première élimination
- Première tourelle
- Trois premiers monstres épiques de la jungle
En accédant à 2 de ces 3 objectifs en premier, vous remporterez la Bénédiction de Noxus
, qui accorde tout de suite un bonus mineur aux bottes de niveau 2. De pus, en complétant deux objets légendaires, un membre de l'équipe victorieuse pourra améliorer ses bottes au niveau 3 contre de l'or
. Ces dernières bénéficieront d'un bonus de statistiques ou d'un effet unique. Voici un exemple concernant les bottes d'armure :
- Bonus gratuit pour les bottes de niveau 2 : +5 Armure
- Amélioration au niveau 3 : coûte 750 PO et accorde +5 Armure, +5 Vitesse de déplacement, ainsi qu'un nouvel effet unique passif : après avoir subi des dégâts physiques d'un champion, vous obtenez un bouclier physique égal à 10 % de votre santé maximale pendant 5 secondes (avec un temps de recharge de 10 secondes).
Toutes ces nouveautés pourront être testées sur le PBE prochainement, mais Riot Games a prévenu que comme d'habitude, une multitude de mises à jour variées (visuels, noms d'objets, statistiques) adviendront. Rendez-vous donc en janvier 2025 pour découvrir la forme finale de la saison 25-1 de LoL
.
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