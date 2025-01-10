LoL : Mel, quelle est la date de sortie du nouveau champion ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 janvier 2025 à 12h08
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de Mel sur League of Legends dans cet article.
LoL : Mel, quelle est la date de sortie du nouveau champion ?
Un personnage issu d'Arcane va devenir jouable sur LoL prochainement. Mel Medarda, la fille de la générale noxienne Ambessa, va effectivement faire son entrée sur le MOBA en janvier 2025. Afin de ne pas manquer ses débuts, nous vous indiquons ici la date de sortie de Mel sur LoL.

Quand Mel sera disponible sur LoL ?

Les fans de la série animée Arcane et de LoL attendaient depuis la diffusion de la dernière saison l'ajout d'un nouveau personnage sur le jeu, celle qui s'est révélée être une magicienne hors pair, Mel Medarda. Riot Games a rapidement répondu favorablement à cette demande, en annonçant qu'elle intégrera le MOBA environ deux mois après que la seconde partie de la série ne prenne fin. L'héroïne noxienne tient d'ailleurs une place significative dans la cinématique présentant la première saison de 2025 de LoL. La date de sortie de Mel a ensuite été fixée au patch 25.S1.2, et elle rejoindra le roster le jeudi 23 janvier 2025.

Miniature vidéo

Mel est une championne conçue pour la voie du milieu, disposant d'un gameplay totalement inédit sur LoL basé sur le renvoi de compétences. Concrètement, son Z « Réfutation » vous permettra de retourner n'importe quel sort ennemi contre son lanceur initial, et elle pourra aussi infliger de lourds dégâts grâce aux projectiles de son passif ainsi que son A et son R. Son E a été pensé pour qu'elle puisse contrôler ses adversaires en les immobilisant et en les ralentissant. Pour en savoir plus, retrouvez les détails des sorts de Mel dans notre article.
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L'acquisition de Mel ne vous coûtera rien, étant donné qu'elle pourra être déverrouillée en complétant une mission saisonnière, mais son premier skin, Conseiller des arcanes, devrait vous revenir à 1 350 RP.

mel-conseiller-arcane
Il vous reste donc quelques jours avant de pouvoir essayer cette nouvelle championne, mais si vous êtes impatient ou de nature curieuse, n'hésitez pas à vous rendre sur le PBE pour la tester dès à présent.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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