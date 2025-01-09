LoL : La cinématique de la saison 1 contiendrait des indices relatifs à la future série animée de Riot

La publication de la cinématique de la saison 1 de 2025 de LoL a intrigué les fans d'Arcane, qui y voient une bande-annonce déguisée pour la prochaine série animée de Riot Games.
La nouvelle bande-annonce de LoL
visant à promouvoir la première saison de 2025 a permis aux joueurs de découvrir en image que Mel Medarda entrera dans la Faille de l'invocateur
, mais aussi que LeBlanc fera l'objet d'une mise à jour visuelle
, des informations confirmées par Riot Games dans la foulée. Comme chaque année, la cinématique est spectaculaire, mais cette fois, elle pourrait contenir des indices quant à la suite des projets de Riot Games sur le petit écran.
La cinématique de la saison 1 de LoL pourrait sous-entendre une future série centrée sur Noxus
Si vous avez visionné la cinématique de la saison 1-2025 de LoL
et que vous avez également regardé la dernière saison d'Arcane, l'idée qu'il existe peut-être un lien entre les deux vous a probablement effleuré, d'autant qu'elle a été réalisée par le studio Fortiche. Pour rappel, il s'agit du partenaire choisi par Riot Games pour donner vie à la série animée.
En plus de présenter Mel rejoignant les rangs de Noxus, ainsi que les personnages d'Elise, Katarina, Darius et Trundle en train de combattre, la scène finale montre LeBlanc dialoguant avec Vladimir.
Celle-ci lui dit que « Piltover fût une leçon
» et que « notre prochain coup doit être plus audacieux, pas plus prudent
».
Pour les fans, la cinématique s'apparente donc à un épilogue d'Arcane, et pourrait signifier que le prochain projet de Riot serait une série centrée sur Noxus
. D'ailleurs Christian Linke avait précisé en novembre 2024 que l'entreprise s'intéresserait à 3 autres régions de Runeterra après Arcane
, Demacia, Ionia et Noxus.
Le fait que la cinématique soit si élaborée, aussi bien au niveau des design que du scénario, fait également penser qu'elle joue le rôle d'une bande-annonce déguisée pour un futur projet à l'écran. Qui plus est, redessiner autant de champions requiert un travail important, qui aurait pu être fait pour la série à venir, en développement depuis un an. Pourtant "RiotMiddler" a nié cette hypothèse sur Reddit
:
Concernant l'objectif de cette cinématique, il s'agit de mettre en place certains thèmes relatifs à Noxus pour la saison et son intrigue qui se poursuivra cette année dans le jeu et ce qui gravite autour (je vais être clair, je ne parle pas d'une éventuelle série).
Cette déclaration vous laissera sans doute dubitatif, et aura au moins pour effet de semer le doute dans nos esprits. Pour réellement savoir ce que Riot prépare, il faudra malheureusement être patient et attendre une annonce officielle.
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