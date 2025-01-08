LoL : Mel Medarda va devenir un personnage jouable sur le MOBA d'ici peu

La très attendue Mel Medarda va faire son entrée sur LoL, et son gameplay risque de surprendre ceux qui n'ont pas encore visionné la saison 2 d'Arcane.
Les fans d'Arcane ainsi que les scénaristes
espèrent depuis un certain temps qu'un nouveau champion propre à la série animée sera ajouté un jour sur League of Legends
, Mel Medarda, la fille d'Ambessa ayant rejoint le MOBA en novembre 2024. Leur vœu sera bientôt exaucé.
Mel Medarda arrive sur LoL avec le patch S1.25.2
Pour le plus grand bonheur des amateurs d'Arcane et de LoL
, Riot Games a annoncé l'arrivée imminente de Mel, Reflet de l'âme,
dans la liste dans champions jouables. Les rumeurs à ce sujet allaient bon train sur les réseaux depuis plusieurs semaines, et il s'avère aujourd'hui que les fuites et spéculations étaient bien inspirées. Son apparence sera sans surprise inspirée de Noxus, suivant la thématique de la première saison et des origines de ce personnage dévoilées en fin de saison 2 d'Arcane.
Au niveau du gameplay, Mel amènera une façon de jouer inédite basée sur le renvoi des compétences,
rappelant sa transformation en magicienne au cours de la dernière partie d'Arcane. Grâce au sort Réfutation
, elle pourra effectivement renvoyer « les compétences ciblées vers leur lanceur initiale et les compétences non ciblées vers un ennemi
», ce qui semble la destiner à évoluer sur la voie du milieu.
Cerise sur le gâteau, acquérir Mel ne vous coûtera rien, puisqu'elle pourra être déverrouillée gratuitement
en complétant l'une des missions saisonnières, à partir du déploiement du patch S1.25.2, prévu pour le mercredi 22 janvier 2025. Contre 1 350 RP selon les données présentes sur le PBE, vous pourrez aussi vous offrir le skin Arcane Councilor Mel.
Dans un autre registre, Riot Games a également annoncé le retour du mode URF pour le premier acte de la saison 1, qui laissera ensuite place à l'Arena (Acte II).
Comme la Faille de l'invocateur, la carte fera l'objet d'une mise à jour visuelle suivant la thématique noxienne, inspirée des arènes de gladiateurs, mais aussi dotée d'une mécanique qui lui sera propre. Le système « d'Invités d'honneur » vous autorisera à élire votre Noxien préféré en votant avec les autres participants, ce qui viendra modifier les règles à chaque partie, rappelant ainsi le système des Rencontres de TFT.
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