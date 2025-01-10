LoL : Mel, les sorts et compétences

Découvrez les sorts et compétences de Mel Medarda Reflet de l'âme, la nouvelle championne de LoL.
Découvrez toutes les compétences de Mel en images, avec une description, afin de mieux savoir ce qui vous attend sur le champ de bataille avec cette nouvelle championne, qui rejoint le roster de League of Legends.
Les sorts de Mel sur LoL
Luminescence incandescente (Passif)
Chaque fois que Mel utilise une compétence, elle gagne trois projectiles bonus pour sa prochaine attaque, dans la limite de neuf projectiles. Lorsque Mel inflige des dégâts grâce à une compétence ou une attaque, elle applique Accablement, qui cumule les dégâts pour éliminer son ennemi. Si Mel a suffisamment de dégâts cumulés lorsqu'elle touche un ennemi, le cumul des dégâts est utilisé pour l'éliminer.
A - Salve radieuse
Mel tire une rafale de projectiles qui explosent sur une zone et infligent des dégâts répétés aux ennemis qui s'y trouvent.
Z - Réfutation
Mel gagne de la vitesse de déplacement, crée une barrière autour d'elle qui renvoie la compétence ennemie vers celui qui l'a lancée pour la protéger des dégâts.
E - Piège solaire
Mel tire un orbe radieux, immobilisant les ennemis au centre tout en infligeant des dégâts sur la durée et en ralentissant les ennemis se trouvant dans la zone autour de l'impact de l'orbe.
R - Éclipse dorée
Mel frappe tous les ennemis marqués par Accablement, peu importe leur distance. Elle inflige en même temps des dégâts supplémentaires pour chaque effet d'Accablement cumulé. Plus la compétence Éclipse dorée a un niveau élevé, plus les dégâts d'Accablement sont importants.
commentaire (0)