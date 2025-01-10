LoL : Mel, les sorts et compétences

Luminescence incandescente (Passif)

Chaque fois que Mel utilise une compétence, elle gagne trois projectiles bonus pour sa prochaine attaque, dans la limite de neuf projectiles. Lorsque Mel inflige des dégâts grâce à une compétence ou une attaque, elle applique Accablement, qui cumule les dégâts pour éliminer son ennemi. Si Mel a suffisamment de dégâts cumulés lorsqu'elle touche un ennemi, le cumul des dégâts est utilisé pour l'éliminer.