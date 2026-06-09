LoL : Locke arrive sur la Faille, Riot Games a dévoilé son histoire et son gameplay

Riot Games a révélé l'identité du prochain personnages à intégrer le roster de League of Legends : l'exorciste Locke.

Depuis le lancement de Zaahen sur League of Legends, aucun nouveau personnage n'a fait son entrée dans le roster, mais les choses vont bientôt changer. En juin 2026, Riot Games a levé le voile sur l'identité et le gameplay du prochain champion : il s'agit d'un certain Locke, qui remplira le rôle d'assassin.

Locke, un nouvel assassin AP, va intégrer LoL

La rumeur selon laquelle le prochain personnage à intégrer LoL serait Locke circulait depuis plusieurs mois sur la Toile, et Riot Games a confirmé cette information le 9 juin 2026. « The Ashen Exorcist » n'est autre que le descendant d'occultistes issus de la cité-État de Demacia, et a appris dès son plus jeune âge que les démons ne sont que la conséquence de la noirceur de l'humanité, et non sa cause. Corvin Locke a alors décidé de consacrer sa vie à rendre le monde plus honnête, et cela se traduit par la pratique de l'exorcisme.

Les démons ont mauvaise réputation, mais les vrais monstres ? Ce sont les gens.

Pour mener à bien sa tâche sur la Faille de l'invocateur, il a été conçu pour évoluer sur la voie du milieu, en tant qu'assassin AP. Il disposera d'une grande mobilité, d'un véritable potentiel de burst, et de la possibilité d'exécuter ses ennemis en AOE.

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Aperçu des compétences de Locke

Compétence passive - Pieu argenté → Locke inflige des dégâts magiques bonus selon les points de vie manquants de sa cible.

A - Clous rituels → Locke lance des clous qui marquent les ennemis touchés et les ralentissent. En attaquant un ennemi touché par la marque, il la consomme et administre des dégâts magiques.

→ Locke lance des clous qui marquent les ennemis touchés et les ralentissent. En attaquant un ennemi touché par la marque, il la consomme et administre des dégâts magiques. Z - Brûlure d'âme → Locke gagne de la vitesse de déplacement en se libérant de ses sceaux. Pendant ce temps, il subit des dégâts, mais en récupère des points de vie chaque seconde.

→ Locke gagne de la vitesse de déplacement en se libérant de ses sceaux. Pendant ce temps, il subit des dégâts, mais en récupère des points de vie chaque seconde. E - Traque cendrée → Locke se téléporte et inflige des dégâts en AOE. Il peut ensuite se ruer vers sa cible, en occasionnant des dégâts à tous les ennemis sur sa route.

→ Locke se téléporte et inflige des dégâts en AOE. Il peut ensuite se ruer vers sa cible, en occasionnant des dégâts à tous les ennemis sur sa route. R - Purgatoire → Locke lance un artefact d'exorcisme, qui s'ouvre et tire des clous spirituels sur les ennemis situés dans la zone. Ils sont alors ralentis, subissent des dégâts, et son attirés à l'intérieur de l'artefact puis exécutés s'ils passent sous un seuil de PV. Ce montant augmente dans le cas où Locke récupère l'artefact après avoir absorbé l'âme d'un champion, lui permettant de récupérer une partie du délai de récupération de l'exécution.

Pour en savoir plus, consultez les détails des sorts de Locke dans notre article.

Mobile, capable de se soigner, et avec un incontestable potentiel de kill, Locke risque de semer le chaos et la terreur dans vos futures parties de LoL. Il sortira avec le patch 26.13, le 24 juin 2026.