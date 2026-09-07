Riot Games donne des nouvelles de son MMO : « C'est la quête du Graal »

Riot Games a profité de la PAX West de septembre 2026 pour donner un nouveau signe de vie concernant son projet de MMO, qui s'inspirera de l'univers de LoL.

Les nouvelles concernant le projet de MMO de Riot Games, fidèle à l'univers de LoL, se font rares. Les années passent, et aucun élément concret n'est communiqué aux futurs joueurs, mis à part les intégrations de membres éminents du monde vidéoludique dans l'équipe de développement, à l'instar de Raymond Bartos ou plus récemment, de Brian Holinka en juin dernier. Lors de la PAX West de septembre 2026, Marc Merrill, le co-président de Riot Games, a rassuré la communauté.

Riot Games se lance dans la « quête du Graal » avec son projet de MMO

Créer un MMORPG qui fonctionne est sans doute le plus grand défi qu'un studio puisse se fixer, et détrôner des titans tels que World of Warcraft ou Final Fantasy relèverait presque du miracle. Nombreux sont ceux qui ont subi de terribles désillusions en s'y essayant, mais Riot Games ne compte pas lâcher l'affaire, bien au contraire. En effet, le développeur a profité du week-end de la PAX West pour donner quelques nouvelles au sujet de son projet de MMO, par l'intermédiaire de Marc Merrill, plus connu sous le pseudonyme de "Tryndamere".

So about that MMO we're building…@MarcMerrill on chasing the grail during his @PAX storytime. pic.twitter.com/0OE1DpRIIx — Riot Games (@riotgames) September 5, 2026

Pour lui, offrir une expérience de jeu irréprochable est la clé du succès, et pour y parvenir, il ne faudra pas lésiner sur les moyens. Cette lourde tâche, comparée à la quête du Saint Graal, ne se fera pas sans que de « braves chevaliers ne périssent », mais cela n'altère en rien la motivation et l'enthousiasme de l'équipe. Il s'est aussi montré très optimiste, en évoquant un « avenir incroyablement prometteur ».

Le MMO qu'on développe, par exemple : on sait quels sont les espoirs et les rêves des joueurs. Cela ne dépend que de nous en tant qu'équipe : serons-nous capables de réussir l'exécution ? Mais quelle noble quête ! En interne, nous le surnommons en plaisantant "Le Graal", parce qu'on se dit : « Et puis m****, beaucoup de braves chevaliers vont périr dans la quête du Graal. Mais m****, c'est Le Graal, alors allons-y. » C'est cet état d'esprit que nous essayons réellement de cultiver, et c'est difficile à maintenir à grande échelle. Mais je pense que nous faisons du bon travail et que l'avenir est incroyablement prometteur.

Néanmoins, l'intervention de Marc Merrill s'arrête là. Riot Games n'a révélé ni bande-annonce, ni gameplay, ni nom, ni date de sortie. Il faudra probablement patienter encore quelques années pour enfin savoir si le géant a réussi sa quête du Graal, et vous a convaincu d'investir du temps dans ce nouveau Runeterra.