LoL Classic : Comment voter au Conseil ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 août 2026 à 15h17
Le premier Conseil de LoL Classic a commencé en août 2026. Retrouvez la marche à suivre pour pouvoir voter dans cet article.
LoL Classic : Comment voter au Conseil ?

Avec LoL Classic, Riot Games entend faire progresser le mode en se montrant très attentif au retour des joueurs. Le développeur propose régulièrement à la communauté de voter pour remplir cet objectif, à travers des sondages. Selon les réponses majoritaires, les changements approuvés par les joueurs seront implantés. Afin de vous aider à faire entendre votre voix, nous vous expliquons ici comment voter au Conseil de LoL Classic.

Le Conseil de LoL Classic ; comment y prendre part ?

Pour participer aux sondages du Conseil de LoL Classic, il est nécessaire d'avoir au moins atteint le niveau 5 pour débloquer son pouvoir de vote. Plus vous jouerez et franchirez des paliers, en l'occurrence les rangs 15 et 25, plus vos votes auront du poids. La marche à suivre pour voter est relativement simple :

  1. Ouvrez le client LoL ;
  2. Sélectionnez l'onglet Classic, situé en haut de l'écran ;
  3. Cliquez sur « Le Conseil » en bas à droite ;
  4. Répondez aux questions.

Vos réponses peuvent être modifiées jusqu'à la fin de la période d'activité des sondages, et la première session se déroule du 26 août au 2 septembre 2026. Les résultats seront publiés après la clôture des votes dans les notes de patch.

Le premier sondage amène plusieurs sujets, notamment « la durée des parties, le retour de certains objets et quelques fonctionnalités de la carte ». Il vous sera par exemple demandé si vous souhaitez que des chronos soient ajoutés dans la jungle, ou encore, votre avis concernant la durée des parties.

chrono-jungle  

D'autres sessions seront organisées au fil du temps, et vous pourriez même être sollicité par rapport aux nouveaux champions à rejoindre le roster de LoL Classic. Riot Games vous laisse ainsi la parole, alors n'hésitez pas à contribuer au développement de ce mode en allant voter avant la fermeture de la première session, le 2 septembre prochain.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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