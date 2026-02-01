LoL : Un nouveau champion issu de la région de Demacia devrait rejoindre la Faille prochainement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 février 2026 à 12h38
L'identité du prochain personnages à intégrer le roster de LoL en 2026 aurait fuité, et nous vous proposons de la découvrir dans cet article.
LoL : Un nouveau champion issu de la région de Demacia devrait rejoindre la Faille prochainement
La première saison de 2026 de LoL a commencé en janvier, et met à l'honneur la cité-État de Demacia, le foyer de personnages bien connus tels que Lux, Jarvan IV, Garen, ou encore le colosse Galio. Selon une fuite récente, la famille devrait s'agrandir d'ici peu avec l'introduction d'un nouveau personnage.

Locke sera sans doute le prochain champion à rejoindre le roster de LoL

Régulièrement, LoL accueille de nouveaux personnages, et le premier de l'année 2026 devrait être originaire de la région de Demacia, ce qui ne serait pas surprenant au regard de la thématique de la saison en cours. En effet, vers la fin du mois de janvier, le compte X League of Legends Leak & News a partagé une publication comportant une illustration du potentiel nouveau champion : Locke.


Dans la foulée, Big Bad Bear, bien connu de la communauté pour ses informations souvent avérées, a publié une vidéo sur YouTube à ce sujet.

Miniature vidéo

Selon lui, Locke pourrait intégrer LoL en février, et sera introduit par une bande dessinée animée. Il infligera sans doute des dégâts magiques, et jouera le rôle d'un assassin ou d'un combattant, similaire à Diana, et sera armé d'une dague en pétricite. Il s'agit d'un matériau originaire de Demacia en mesure d'absorber la magie, ce qui donnerait du crédit à l'idée que son gameplay reposerait peut-être sur des sceaux et des rituels, et des artefacts anciens.

locke-rumeur
Bien entendu, nous ne pouvons confirmer cela pour le moment, et les informations transmises par ces fuites restent assez minces. Il faudra donc patienter jusqu'à une annonce officielle de Riot Games, qui ne devrait plus tarder si la rumeur est fondée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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