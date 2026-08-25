LoL : MàJ 26.17, les détails de la mise à jour

La mise à jour 26.17 de LoL a été déployée le mercredi 26 août 2026, et tous les modes de jeu sont concernés par des ajustements. Classic en est ainsi à sa seconde salve d'équilibrages, et cette fois, Blitzcrank, trop oppressant, est dans le viseur de Riot Games. Les joueurs sont également conviés à participer au premier vote du conseil, pour partager leur avis quant aux futurs ajouts du mode. Comme d'habitude, plusieurs champions ont fait l'objet de modifications sur la Faille, ainsi qu'en Arena et en ARAM du Chaos. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 26.17 de LoL ci-dessous.

Patch notes 26.17 de LoL

Champions

Aurelion Sol

Aurelion Sol est sorti perdant des ajustements des mages du dernier patch, nous l'aidons donc à se remettre avec un petit buff. Nous réduisons notamment le délai de récupération de son Z pour qu'il soit possible de l'utiliser un peu plus librement, plutôt qu'uniquement au moment où une réinitialisation est probable. Cela devrait également permettre aux joueurs de mieux comprendre que le Z est généralement la deuxième compétence la plus forte à monter à la place du E.

A - Souffle de lumière

Coût en mana par seconde : 35 / 40 / 45 / 50 / 55 ⇒ 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Z - Vol astral

Délai de récupération : 22 / 20,5 / 19 / 17,5 / 16 sec ⇒ 22 / 20 / 18 / 16 / 14 sec

Cho'Gath

Cho'Gath a perdu de son éclat en début de partie avec les nerfs de Déluge de lames et de la Ceinture-roquette Hextech, nous compensons donc ce manque avec un peu de dégâts supplémentaires en début de partie lorsqu'il parvient à toucher avec ses attaques de base.

E - Piques vorpales

Dégâts de base (attaques x3) : 20 / 40 / 60 / 80 / 100 (+ 30% de la puissance) (+ 2,5% - 3,9% (+ 0,5% par Festin) des PV max de la cible) ⇒ 30 / 50 / 70 / 90 / 110 (+ 30% de la puissance) (+ 2,5% - 3,9% (+ 0,5% par Festin) des PV max de la cible)

Graves

Graves a bénéficié de plusieurs buffs indirects au cours des derniers patchs, ce qui le place actuellement dans une position assez confortable. Nous cherchons à atténuer légèrement sa capacité à prendre l'avantage avec les builds à gros dégâts d'attaque.

A - Terminus

Dégâts initiaux : 50 / 75 / 100 / 125 / 150 (+ 65% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 50 / 75 / 100 / 125 / 150 (+ 55% des dégâts d'attaque bonus)

Dégâts au retour : 80 / 125 / 170 / 215 / 260 (+ 55 / 70 / 85 / 100 / 115% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 80 / 125 / 170 / 215 / 260 (+ 45 / 60 / 75 / 90 / 105% des dégâts d'attaque bonus)

Irelia



Irelia est l'une des escarmoucheuses qui a le plus besoin de prendre l'avantage pour dominer la partie, mais nous estimons que même lorsqu'elle prend le dessus, elle ne représente pas la menace qu'elle devrait être en fin de partie.

A - Rush fatal

Dégâts : 5 / 25 / 45 / 65 / 85 (+ 70% des dégâts d'attaque) ⇒ 5 / 25 / 45 / 65 / 85 (+ 80% des dégâts d'attaque)

De plus, nous renforçons certains de ses ratios de puissance pour encourager les builds originaux en ARAM/Arena. Mais ne vous attendez pas à voir débarquer Irelia AP dans la Faille de l'invocateur pour autant.

Z - Danse de défi

Ratio de puissance de la réduction des dégâts : 7% tous les 100 pts de puissance (réduit de moitié pour les dégâts magiques) (réduit à 75% d'efficacité pour les dégâts magiques en Arena) ⇒ 8% tous les 100 pts de puissance (réduit de moitié pour les dégâts magiques) (réduit à 75% d'efficacité pour les dégâts magiques en Arena)

R - Pointe de l'avant-garde

Ratio de puissance : 70% ⇒ 100% (le ratio est déjà de 100% en Arena, nous harmonisons juste les valeurs)

LeBlanc

La version précédente du Poignard de Statikk, qui avait conduit à la réduction des ratios de vitesse d'attaque de LeBlanc, n'étant plus présente dans le jeu, nous pouvons lui rendre ce qui lui revient de droit. De même, nous améliorons un peu ses ratios de puissance, car elle reste avant tout un champion assassin AP.

Stats de base

Ratio de vitesse d'attaque : 0,4 ⇒ 0,625

Stat de croissance en vitesse d'attaque : 2,35% ⇒ 1,5%

Z - Distorsion

Dégâts : 75 / 115 / 155 / 195 / 235 (+ 80% de la puissance) ⇒ 75 / 115 / 155 / 195 / 235 (+ 90% de la puissance)

RZ - Imitation : Distorsion

Dégâts : 150 / 315 / 480 (+ 80% de la puissance) ⇒ 150 / 315 / 480 (+ 90% de la puissance)

Nasus

Sur la voie du haut, Nasus a pu bien profiter des changements d'accumulation des effets cumulés. Ça fait plaisir de voir notre bon toutou se régaler, mais il faut tout de même imposer des limites. Nous réduisons une partie de ce qui fait la force de Nasus sur la voie du haut, à savoir sa capacité à se régénérer constamment sur les sbires.

Compétence passive - Mangeur d'âmes

Vol de vie : 12 / 18 / 24% ⇒ 10 / 15 / 20%

Nocturne

Nocturne a trouvé sa place à tous les niveaux de jeu depuis un certain temps. Nous sommes satisfaits de la menace que représente Nocturne une fois qu'il accède à son ultime, mais nous souhaitons ajouter un peu plus d'enjeux avant qu'il arrive à ce pic de puissance.

Stats de base

Armure : 38 ⇒ 36

PV : 655 ⇒ 640

Qiyana

Au fil du temps, Qiyana est devenue davantage un jungler qu'un champion de la voie du milieu. Il n'y a pas de souci avec ça, mais nous tenons tout de même à la rendre un peu plus apte à tenir la voie du milieu.

A - Courroux élémentaire

Dégâts : 70 / 100 / 130 / 160 / 190 (+ 85% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 80 / 110 / 140 / 170 / 200 (+ 90% des dégâts d'attaque bonus)

Modificateur de dégâts contre les monstres : 175% contre les monstres ⇒ 160% contre les monstres

Thresh

Thresh affiche discrètement un taux de victoire élevé et voit son taux de sélection augmenter petit à petit.

E - Fauchage

Dégâts actifs : 75 / 120 / 165 / 210 / 255 (+ 70% de la puissance) ⇒ 65 / 110 / 155 / 200 / 245 (+ 60% de la puissance)

Trundle

Trundle représente un bon champion utilitaire grâce à son pilier et son ultime. Mais parfois, tout ce que recherche Trundle, c'est matraquer purement et simplement son adversaire, et il a besoin d'un peu d'aide pour ça.

Z - Royaume gelé

Vitesse d'attaque : 30 / 45 / 60 / 75 / 90% ⇒ 30 / 50 / 70 / 90 / 110%

Vayne

Nous pensons que Vayne mériterait des changements à plus grande échelle pour mieux accomplir son rôle sur la voie du bas, mais pour l'instant, nous nous occupons de limiter sa puissance sur la voie du haut. Ces changements devraient l'affecter davantage là-haut que sur la voie du bas.

Stats de base

PV : 550 + 103/niveau ⇒ 580 + 98/niveau

Régénération des PV : 3,5 + 0,55/niveau ⇒ 4 + 0,5/niveau

Ratio de vitesse d'attaque : 0,658 + 3,3%/niveau ⇒ 0,67 + 2,8%/niveau

A - Roulade

Coût en mana : 30 ⇒ 46 / 42 / 38 / 34 / 30

Z - Carreaux d'argent

Dégâts bruts : 6 / 7 / 8 / 9 / 10% des PV max de la cible ⇒ 4 / 5,5 / 7 / 8,5 / 10% des PV max de la cible

Dégâts minimum : 50 / 65 / 80 / 95 / 110 ⇒ 40 / 55 / 70 / 85 / 100

Xerath

Xerath était un peu au-dessus des autres champions sur la voie du milieu et la voie du bas, et depuis le dernier patch, il s'est largement imposé au milieu. Étant donné son taux de bannissement extrêmement élevé dans certaines régions, il mérite un léger nerf.

Stats de base

PV : 596 ⇒ 575

A - Rayon arcanique

Dégâts : 75 / 115 / 155 / 195 / 235 (+ 90% de la puissance) ⇒ 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 90% de la puissance)

Yasuo

Bien que Yasuo ait clairement la capacité de prendre l'avantage pour porter son équipe vers la victoire, nous pensons que, tout comme Irelia, il dépend trop de sa capacité à prendre rapidement l'avantage au lieu d'être un simple carry qui se renforce au fil de la partie. Nous souhaitons également l'encourager à privilégier des builds axés sur les coups critiques en début de partie plutôt que la Lame du roi déchu. Nous réduisons donc sa pénalité de dégâts de coup critique, ce qui devrait l'orienter vers des builds à coups critiques tout en l'aidant à mieux progresser sans pour autant avoir un impact significatif sur son potentiel d'effet boule de neige en début de partie.

Compétence passive - Voie du vagabond

Réduction des dégâts des coups critiques : -10% ⇒ -5%

Yone

À l'instar de Yasuo, Yone a également été un carry excessivement dépendant de l'effet boule de neige, bien que dans une moindre mesure. Il a donc droit au même buff pour éviter les tensions entre frères.

Compétence passive - Voie du chasseur

Réduction des dégâts des coups critiques : -10% ⇒ -5%

Objets

Lame tempête

La Lame tempête a failli briller plus tôt cette année, mais est finalement restée au second plan.

Vitesse d'attaque : 20% ⇒ 25%

Ciel éventré

Le nerf du Ciel éventré du dernier patch était un pas dans la bonne direction, mais il s'est avéré légèrement insuffisant compte tenu de tous les autres changements apportés.

PV : 450 ⇒ 400

Dégâts d'attaque : 45 ⇒ 40

Classic

Notre deuxième patch pour League Classic contient tout un tas de nouveautés ! Tout le monde reçoit deux pages de runes supplémentaires, nous augmentons les gains de points d'influence et d'XP Classic, et nous réduisons le coût d'environ un tiers des runes. Nous mettons à jour l'éclairage, les textures et les détails de la Faille de l'invocateur afin de rappeler davantage l'identité visuelle de l'ancienne Faille. L'heure du tout premier vote du Conseil est venue, alors n'oubliez pas de vous connecter pour faire entendre votre voix. Et gardez à l'esprit que plus vous jouez au mode Classic, plus vous pouvez gagner de pouvoir de vote !

Nous avons également apporté une vingtaine de modifications d'équilibrage, corrigé plusieurs dizaines de bugs et ajouté l'échange de champion et de rôle lors de la sélection des champions afin d'améliorer l'expérience globale du mode.

Champions

Ahri

Ahri a des outils pour rester en sécurité, récupérer des PV, éliminer facilement les sbires et foncer sur ses adversaires à tout moment. Et elle est surpuissante. Nous souhaitons limiter sa sécurité en début de partie ainsi que la fréquence à laquelle elle peut exercer une pression sur son adversaire.

Stats de base

Régénération de base des PV : 6,1 ⇒ 4,5

Stat de croissance en régénération des PV : 0,6 ⇒ 0,45

PV : 460 ⇒ 440

R - Assaut spirituel

Délai de récupération : 110 / 95 / 80 ⇒ 120 / 100 / 80

Annie

Annie est le second champion le moins puissant sur la voie du milieu, derrière Lux, donc elle mérite quelques buffs. Nous commençons par annuler certains nerfs qu'elle a reçus en juillet 2011 et nous veillons également à ce qu'elle puisse représenter une véritable menace.

Compétence passive - Pyromanie

Durée d'étourdissement : 1,5 sec ⇒ 1,75 sec

A - Désintégration

Dégâts : 85 / 125 / 165 / 205 / 245 + 70% de la puissance ⇒ 90 / 130 / 170 / 210 / 250 + 75% de la puissance

Z - Incinération

Dégâts : 80 / 130 / 180 / 230 / 280 + 75% de la puissance ⇒ 85 / 135 / 185 / 235 / 285 + 80% de la puissance

E - Bouclier en fusion

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel Bouclier en fusion infligeait trop peu de dégâts.

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel Bouclier en fusion pouvait infliger des dégâts aux ennemis qui n'attaquaient pas Annie.

R - Invocation : Tibbers !

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel la puissance ne s'appliquait pas aux dégâts de brûlure de Tibbers.

Ashe

En tant que carry AD utilitaire, Ashe affiche des performances inférieures à la moyenne. Sa situation n'est pas catastrophique, mais elle est suffisamment faible pour mériter un buff. Pour ce faire, nous annulons un nerf de Salve datant de 2010, afin de lui permettre d'être plus efficace à longue portée, en harcelant et en maintenant la pression sur ses adversaires à distance.

Z - Salve

Dégâts : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 + 100% des dégâts d'attaque totaux ⇒ 40 / 55 / 70 / 85 / 100 + 100% des dégâts d'attaque totaux

Portée : 1200 ⇒ 1300

Blitzcrank

Blitzcrank doit subir des nerfs bien plus importants que ceux du dernier patch, car il est actuellement le support ayant le plus d'impact dans le jeu. Nous continuons à passer en revue d'anciens patchs pour revenir à une version de Blitzcrank plus authentique et moins puissante. Nous corrigeons également quelques bugs et oublis afin de réduire davantage sa puissance. La seule nouvelle modification que nous apportons, c'est un nerf des rangs 1 et 2 de l'actif de Champ de stase. Ce nerf combiné au nerf du délai de récupération devrait inciter les joueurs de Blitzcrank à préférer conserver le passif du R pour mettre la pression.

Compétence passive - Barrière de mana

Bulle d'aide : précise désormais que Barrière de mana ne s'active que si Blitzcrank possède moins de 20% de ses PV au moment de subir des dégâts.

Bouclier : 50% du mana max ⇒ 50% du mana actuel

A - Grappin propulsé

Portée : 1080 ⇒ 1050

Coût en mana : 120 ⇒ 140

E - Poing d'acier

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel le délai de récupération était toujours de 5 sec, quel que soit le rang ou la réduction des délais de récupération.

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel la cible subissait un étourdissement d'environ 0,3 sec de plus que prévu.

R - Champ de stase

Dégâts actifs : 200 / 300 / 400 ⇒ 150 / 275 / 400

Délai de récupération : 30 sec ⇒ 40 sec

Dr. Mundo

Dr. Mundo a toujours besoin d'un peu plus d'attention, même après les buffs du dernier patch, car c'est un des champions qui s'en sort le moins bien sur la voie du haut et dans la jungle. Nous améliorons donc à nouveau sa durabilité, dans l'espoir d'en faire le plus gros tas à PV du jeu. Le buff de ses PV est en réalité un retour en arrière sur les nerfs d'avril 2011. Nous lui accordons également un petit bonus de vitesse d'attaque en début de partie, ce qui devrait beaucoup l'aider dans la jungle où il s'en sort encore moins bien que sur la voie du haut.

Stats de base

PV : 522 ⇒ 560

Croissance en PV : 89 ⇒ 90

Vitesse d'attaque au niveau 1 : 0,625 ⇒ 0,658

Evelynn

Evelynn est l'un des junglers les plus efficaces de Classic. Son taux de victoire ne cesse de monter au fur et à mesure que les joueurs apprennent à l'optimiser. Il est donc temps de limiter sa puissance. Nous appliquons un mélange d'annulations de buffs qu'elle a reçus depuis sa sortie initiale et de nerfs venus du futur (à savoir 2013). Nous réduisons l'efficacité de Frénésie lugubre lorsque la compétence est simplement utilisée à répétition pour traverser la carte, nous diminuons la vitesse à laquelle elle s'occupe de la jungle en milieu et fin de partie, et nous l'amenons à prendre davantage en compte ses coûts en mana, tout comme pour les autres junglers AP.

Compétence passive - Marche des ombres

Régénération du mana max durant le camouflage : 1% ⇒ 0,8%

A - Piques de haine

Dégâts de base : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 ⇒ 40 / 55 / 70 / 85 / 100

Vitesse du projectile : 3000 - 800, décroissant ⇒ 2000 - 800, décroissant

Z - Frénésie lugubre

Coût en mana : 0 ⇒ 40

Délai de récupération : 15 sec ⇒ 20 sec

Ezreal

À mesure que les joueurs ont retrouvé leur niveau, Ezreal s'est hissé en tête des tireurs de la voie du bas les plus sélectionnés, et il s'en sort beaucoup trop bien étant donné qu'il peut facilement rester en sécurité. C'est Ezreal AD qui domine la voie du bas, donc nous apportons quelques ajustements pour que sa version AP reste jouable. Pour les modifications, on retourne en juin 2010, avec deux nerfs pour le A et un buff pour le R.

A - Tir mystique

Ratio de dégâts d'attaque totaux : 120% ⇒ 110%

Portée : 1200 ⇒ 1100

R - Arc térébrant

Ratio de puissance : 70% ⇒ 100%

Garen

Nous avons été prudents avec bon nombre de nos changements lors du dernier patch, ce qui laisse Garen dans une position encore très faible. Cette fois, nous apportons des améliorations bien plus significatives pour le remettre à niveau. Ces buffs ont deux objectifs. Le premier est de s'assurer que le tourbilol soit toujours gratifiant, en particulier en début de partie. Le second est de veiller à ce que Garen puisse aussi bien partir sur un build dégâts qu'un build durabilité.

Stats de base

Dégâts d'attaque : 55,5 ⇒ 60

Croissance en armure : 2,7 ⇒ 3

Z - Courage

Augmentation d'armure et résistance magique bonus : 20% ⇒ 30%

E - Jugement

Dégâts par seconde : 20 / 45 / 70 / 95 / 120 + 70 / 80 / 90 / 100 / 110% des dégâts d'attaque totaux ⇒ 20 / 45 / 70 / 95 / 120 + 80 / 90 / 100 / 110 / 120% des dégâts d'attaque totaux

Gragas

Gragas a de quoi rester en sécurité et infliger énormément de dégâts rapidement. Il s'en sort globalement beaucoup trop bien au milieu. Nos nerfs visent à le forcer à prendre des risques sur la voie et à réfléchir avant de se lancer, sans pour autant trop réduire ses dégâts.

A - Fût roulant

Délai de récupération : 11,5 / 10,5 / 9,5 / 8,5 / 7,5 sec ⇒ 12,5 / 11,5 / 10,5 / 9,5 / 8,5 sec

Dégâts : 85 / 135 / 185 / 235 / 285 + 90% de la puissance ⇒ 75 / 125 / 175 / 225 / 275 + 90% de la puissance

Z - Rage d'ivrogne

Délai de récupération : 25 sec ⇒ 30 sec

R - Fût explosif

Délai de récupération : 100 / 90 / 80 sec ⇒ 130 / 115 / 100 sec

Heimerdinger

Heimerdinger est plutôt fort, même après les nerfs du dernier patch. Il bénéficie d'une correction de bug importante dans ce patch, donc nous tenions à le souligner ici.

Z - Micro-roquettes Hextech

Affichage de la portée : affiche désormais avec précision la portée réelle du projectile.

R - AMÉLIORATION !!!

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel les tourelles renforcées par le R infligeaient des dégâts doublés.

Jax

Jax reçoit quelques corrections de bugs dans ce patch et, même s'il est plutôt équilibré, ces changements sont suffisamment importants pour mériter d'être signalés séparément.

A - Frappe bondissante

Type de dégâts : physiques ⇒ magiques

P - Acharnement

Nom de la compétence : Force du maître ⇒ Acharnement

Effets de compétences : Applique désormais les effets de compétences comme une compétence à cible unique.

Kayle

Lorsque nous avons sorti Kayle dans League Classic, nous avons choisi l'un de ses premiers kits, qui incluait le gain de dégâts d'attaque bonus avec la puissance et inversement. Cette version du kit ne lui permettait pas de rester en permanence à distance, même avec suffisamment de réduction des délais de récupération, car ce buff n'a été introduit qu'avec sa refonte suivante. Au final, nous apprécions cette version, mais nous pensons que Kayle devrait pouvoir rester à distance en permanence si vous choisissez de partir sur ce build, c'est pourquoi nous améliorons le délai de récupération de son E. Il vous faudra 38% de réduction des délais de récupération au rang 5 pour atteindre ce palier, alors réfléchissez bien à votre build !

E - Fureur vertueuse

Délai de récupération : 22 / 21 / 20 / 19 / 18 sec ⇒ 20 / 19 / 18 / 17 / 16 sec

Lux

Lux affiche toujours des performances inférieures à ce qu'elles devraient être, nous revenons donc avec quelques buffs supplémentaires. Nous augmentons le rayon d'Anomalie radieuse pour lui redonner sa large portée d'autrefois, en souvenir du passé. Nous apportons également quelques touches de modernité (ou d'ancienneté, selon votre référentiel), notamment avec des corrections de bugs. Elle pourra désormais utiliser des sorts d'invocateur et déclencher son E pendant l'incantation de son R. Utiliser Saut éclair ne modifiera pas la zone d'impact, mais il sera possible d'esquiver une flèche d'Ashe, par exemple.

Nous améliorons également sa défense immédiate. Il est important que le jeu réagisse rapidement aux commandes, et le bouclier ne fait pas exception. C'est une modernisation que nous estimons très importante à offrir à Lux, même dans cette version plus ancienne du jeu.

Nous voulons également explorer de nouvelles choses. L'un des plus grands atouts du mode Classic est l'immense liberté offerte pour expérimenter des builds. Et nous tenons à ce que Lux profite au mieux de cette liberté. Si vous jouez une Lux AP conventionnelle, cette vitesse d'attaque devrait tout de même vous aider à éliminer les sbires ou à déclencher les effets d'Illumination entre deux compétences plus rapidement. Ou alors... vous pourriez faire preuve d'audace et essayer Lux AD, voire Lux AP avec dégâts à l'impact avec Maladie et une Dent de Nashor. On sait que vous en mourrez d'envie !

Stats de base

Stat de croissance en vitesse d'attaque : 1,36% ⇒ 3%

Ratio de vitesse d'attaque : 0,625 ⇒ 0,658 (vitesse d'attaque au niveau 1 inchangée)

Z - Barrière prismatique

Bouclier : le bouclier apparaît désormais au début de l'incantation, au lieu de la fin. Le délai de préparation est inchangé.

E - Anomalie radieuse

Rayon : 310 ⇒ 350

Interactions pendant l'incantation : le E peut désormais être déclenché pendant l'incantation du R.

R - Éclat final

Interactions pendant l'incantation : Lux peut désormais utiliser des sorts d'invocateur et des objets pendant l'incantation de son R. Saut éclair ne modifiera pas l'emplacement du rayon.

Délai de récupération : n'entre plus en récupération si Lux meurt pendant l'incantation.

Miss Fortune

Les buffs apportés à Miss Fortune lors du dernier patch n'étaient clairement pas suffisants, alors nous revenons à la charge. Une fois de plus, nous remettons au goût du jour d'anciens changements, annulant presque tous les nerfs qu'elle a reçus depuis son lancement et corrigeant plusieurs bugs qui pouvaient empêcher son ultime d'être à la hauteur des attentes. Nous apportons également une nouveauté afin que le coût en mana du E tienne compte de son rang, ce qui le rendra moins cher au début et plus coûteux (et plus puissant) une fois amélioré au maximum.

Stats de base

Vitesse de déplacement : 325 ⇒ 335

A - Doublé

Dégâts : 25 / 60 / 95 / 130 / 165 + 75% des dégâts d'attaque totaux ⇒ 35 / 70 / 105 / 140 / 175 + 75% des dégâts d'attaque totaux. La cible secondaire subit toujours 120% des dégâts.

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel Doublé pouvait ne pas ricocher.

E - Pluie de balles

Total des dégâts : 90 / 145 / 200 / 255 / 310 ⇒ 95 / 155 / 215 / 275 / 335

Durée du ralentissement : 0,25 sec ⇒ 1 sec. Temps de rafraîchissement inchangé.

Coût en mana : 80 ⇒ 70 / 75 / 80 / 85 / 90

R - Barrage de plomb

Dégâts par vague : 65 / 95 / 125 + 40% des dégâts d'attaque bonus + 20% de la puissance ⇒ 65 / 95 / 125 + 45% des dégâts d'attaque bonus + 30% de la puissance

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel Miss Fortune pouvait ne pas tirer les 8 salves.

Correction de bug : Correction d'un bug à cause duquel Barrage de plomb pouvait ne pas infliger de dégâts à un ennemi lors des 8 occurrences.

Sivir

Sivir manque actuellement d'une véritable niche stratégique ou d'un point fort dans son expérience. Le Ricochet activé est censé être une capacité extrêmement puissante dont les joueurs de Sivir devraient être fiers, c'est pourquoi nous annulons certains nerfs qui lui avaient été appliqués en janvier 2011.

Compétence passive - Mille-pattes

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel la vitesse de déplacement pouvait être obtenue en attaquant des sbires.

Z - Ricochet

Rayon du rebond : 450 ⇒ 500

Diminution des dégâts : 25% ⇒ 22%

Tristana

Tristana est clairement une star de la voie du bas, tandis que Tristana AP en voie du milieu s'en sort plutôt bien. Nous visons donc des nerfs spécifiques à Tristana AD concernant sa vitesse d'attaque. Sa croissance de mana vise principalement à compenser la Tristana en voie du milieu pour la faible quantité de dégâts collatéraux qu'elle reçoit.

Stats de base

Stat de croissance en vitesse d'attaque : 4% ⇒ 3%

Stat de croissance en mana : 32 ⇒ 40

A - Tir rapide

Coût en mana : 50 ⇒ 50 / 60 / 70 / 80 / 90

Tryndamere

Tryndamere continue d'obtenir d'excellents résultats. Après avoir évalué l'impact de nos modifications lors du premier patch, nous sommes de retour pour le remettre à sa place. D'une manière ou d'une autre, il lui reste encore des buffs datant de 2010 que nous pouvons annuler, alors nous allons lui compliquer la tâche. Nous apportons également quelques changements uniques, notamment en réduisant sa résilience en début de partie face à une défaite en voie. Le nerf principal consiste cependant à réduire son taux de coup critique maximal. Pour ceux disposant d'au moins 3 objets de coup critique, Tryndamere pourra toujours atteindre 100% de chances de coup critique avec peu de PV, mais en début et milieu de partie, il effectuera des coups critiques moins fréquemment.

Stats de base

Régénération de base des PV : 10 ⇒ 7,5

Stat de croissance en régénération des PV : 0,9 ⇒ 0,75

Compétence passive - Vague de violence

Maximum de chances de coup critique : 50% ⇒ 30%

Maximum de chances de coup critique atteint à : 0% des PV ⇒ 5% des PV

R - Rage inépuisable

Délai de récupération : 110 / 100 / 90 sec ⇒ 130 / 115 / 100 sec

Twitch

Les nerfs de Twitch du dernier patch n'ont pas suffi à le détrôner de sa position sur la voie du haut. Nous retirons un mélange de dégâts et de durabilité, en veillant à ce que ses dégâts soient lisibles lorsqu'il sort de la furtivité.

Stats de base

Vitesse d'attaque de base : 0,679 ⇒ 0,658

Vitesse d'attaque au niveau 1 : 0,679 ⇒ 0,658

PV : 470 ⇒ 455

Objets

Médaillon d'excitation

Lorsque nous avons recréé le Médaillon d'excitation dans le mode Classic, nous l'avons nerfé de manière préventive, car s'il a été retiré du jeu, c'est parce qu'il était impossible à équilibrer. Eh bien, il s'avère qu'il est possible de le rendre trop faible pour être utilisé. Nous allons donc lui apporter des buffs significatifs afin de le mettre en valeur pour celles et ceux qui le souhaitent. Nous souhaitons nous assurer qu'il s'agit d'une option de support attrayante, en restaurant de nombreuses stats qu'il possédait auparavant et en buffant son effet unique. Au passage, le Médaillon d'excitation comptabilise des effets cumulés entre plusieurs joueurs, donc si vous en achetez un chacun, vous pouvez prodiguer beaucoup de soins à votre coéquipier le plus blessé.

Coût de combinaison : 750 PO (2650 PO de coût total) ⇒ 350 PO (2250 PO de coût total)

PV : 430 ⇒ 500

Réduction des délais de récupération : 0% ⇒ 10%

PV et mana restaurés par l'excitation : 50 / 20 ⇒ 60 / 25

Lanterne de Wriggle et Flamme sauvage

Lorsque nous avons conçu les objets dans League Classic, nous savions qu'il y aurait certains conflits. Nous nous retrouvions avec des objets qui coexistent alors qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant, ou qui étaient intégrés dans un jeu auquel ils ne correspondaient pas tout à fait. L'un de ces conflits concernait les objets de la jungle : Nous avons l'équilibrage des monstres de 2013 (plus le Revenant), mais nous avons l'objet de 2014 Flamme sauvage. Lorsque nous avons lancé le mode, nous avons simplement repris la version de 2013 du Rasoir de Madred et de la Lanterne de Wriggle, et nous avons simplement mis à jour la Flamme sauvage pour qu'elle corresponde au même profil de statistiques.

Nous allons changer cela. Nous modifions la Lanterne de Wriggle et la Flamme sauvage pour qu'ils favorisent la vitesse d'attaque au lieu des dégâts d'attaque, tout en conservant toutes les autres stats identiques. Ce changement les aide à se démarquer de l'Esprit de l'ancien lézard, et préserve la Machette du chasseur et le Rasoir de Madred tels qu'ils étaient. Ces nouveaux objets se recoupent un peu avec le Rasoir sanglant de Madred, mais vous pouvez tout de même acheter les deux.

Construction : Rasoir de Madred + Sceptre vampirique ⇒ Rasoir de Madred + Arc courbe. Coût total de 2000 PO (inchangé).

Dégâts d'attaque : 25 ⇒ 0

Vitesse d'attaque : 0% ⇒ 30%

Runes et progression

Nous avons bien entendu vos retours concernant la sensation de lenteur pour accéder aux runes, aux parties à enjeux, et plus encore. Dans ce patch, nous apportons d'importants buffs à plusieurs systèmes, ce qui devrait vous inciter à créer davantage de pages de runes et à gagner des points de spécialisation en un rien de temps !

Pages de runes : tout le monde a reçu 2 pages de runes supplémentaires gratuitement

Points d'influence : les PI gagnés par partie ont plus que doublé

XP Classic : l'XP gagnée par partie Classic a doublé

Correction de bug : les joueurs ne reçoivent plus de bonus d'XP/de PI de groupe lorsqu'ils jouent en solo

Coût en PI de quintessence : 1250 ⇒ 1000

Coût en PI de rune mineure : 650 ⇒ 500

Quintessence de régénération des PV

Régénération des PV toutes les 5 secondes : +1,5 ⇒ +3,0

Systèmes

Échange de champions

Vous pouvez désormais échanger vos champions et vos rôles pendant la sélection des champions ! Ainsi, votre midlaner peut sélectionner Blitzcrank pour vous, vous pouvez sélectionner Shaco AP pour votre coéquipier de la voie du bas, et vous pouvez faire ragequit vos adversaires au lieu d'avoir à quitter la file.

NOUVEAU : Échange de champions : activé pendant la phase de sélection de l'équipement.

NOUVEAU : Demande d'échange : les joueurs peuvent demander à échanger leurs champions, et les joueurs peuvent accepter les demandes d'échange. Les voies restent les mêmes.

NOUVEAU : Échange de l'ordre de sélection des champions : les joueurs peuvent échanger l'ordre de sélection des champions.

Le premier vote du Conseil

Le Conseil sera disponible à partir de ce patch ! Votez sur l'avenir du jeu directement dans le client du jeu. Vous pourrez voter sur plusieurs sujets pendant la période de vote active et nous reviendrons partager les résultats une fois le vote terminé.

NOUVEAU : Sujets de vote : les joueurs peuvent consulter et voter pour plusieurs sujets pendant la période de vote.

NOUVEAU : Résultats des votes : les joueurs peuvent voir les résultats des sujets ayant fait l'objet d'un vote.

Bordures d'écran de chargement classées

SUPPRIMÉ : Bordures classées modernes : elles ont été supprimées de l'écran de chargement Classic.

Visuels

Quelques-uns de nos artistes se sont réunis et ont mis à jour plusieurs aspects de la Faille de l'invocateur afin de la rendre plus fidèle à l'originale.

Mises à jour artistiques : ajout de feuillage et des détails manquants, suppression d'un élément non prévu, mise à jour des motifs et des détails de la carte, et correction des normales des murs, du sol et des maillages concernés.

: ajout de feuillage et des détails manquants, suppression d'un élément non prévu, mise à jour des motifs et des détails de la carte, et correction des normales des murs, du sol et des maillages concernés. Mises à jour de l'éclairage : éclairage mis à jour aux deux emplacements de réapparition ainsi que sur les torches de diamant violet pour se rapprocher davantage de l'original.

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Fatigue réduisait les dégâts bruts.

Correction de bugs à cause desquels le Gantelet givrant, Jugement de Kayle et Poison double de Shaco ignoraient la résistance au ralentissement de Highlander de Maître Yi et le Bouclier noir de Morgana.

Correction de bugs à cause desquels de nombreuses compétences n'activaient pas l'Appel à l'aide et ne provoquaient donc pas l'aggro des sbires.

Correction d'un bug à cause duquel déplacer un objet de Larme avec des effets cumulés par-dessus un autre objet de Larme pouvait copier le nombre de charges sur les autres objets de Larme.

Correction d'un bug à cause duquel la Condamnation (E) de Vayne accordait 8 charges de Larme au lieu de 4.

Correction d'un bug à cause duquel l'utilisation de la Relique rouge, du Jalon de vision ou de la Balise de vision annulait le Rappel.

Correction d'un bug à cause duquel le Poignard de Statikk se déclenchait avant qu'un projectile à distance n'atteigne une unité ennemie.

Correction d'un bug à cause duquel le Bouclier magique (E) de Sivir ne bloquait pas la Lame du zénith (E) de Leona.

Correction d'un bug à cause duquel le client pouvait afficher une zone de contenu vide après l'écran des Résultats d'XP.

Correction de bugs à cause desquels la bulle d'aide de Guérilla / Bond (Z) de Nidalee omettait la durée du piège, affichait du texte de debug pour les valeurs de dégâts en forme de couguar, et affichait un espacement et des couleurs de texte incorrects.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du modèle lumineux du Compagnon féerique (passif) de Lulu disparaissaient après une déconnexion puis une reconnexion.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de Désespoir (Z) d'Amumu disparaissaient et les effets sonores restaient à la dernière position d'Amumu après une déconnexion puis une reconnexion.

Correction d'un bug à cause duquel la hitbox du projectile de la Lame du zénith de Leona était trop étroite.

Correction d'un bug à cause duquel les particules AD/AP d'Akali étaient mal alignées sur ses mains pour les skins Classic.

Correction d'un bug à cause duquel le marquage du A d'Akali n'affichait pas ses effets visuels des soins si sa compétence passive était active.

Correction d'un bug à cause duquel la bulle d'aide du A d'Anivia n'affichait pas la durée du ralentissement.

Correction d'un bug à cause duquel la bulle d'aide de la compétence passive de Kassadin n'indiquait pas correctement que Kassadin gagne de la vitesse d'attaque en fonction des dégâts réduits.

Correction d'un bug à cause duquel la bulle d'aide du A de Lee Sin n'indiquait pas clairement la limite de dégâts infligés aux monstres.

Correction d'un bug à cause duquel la bulle d'aide du A de Leona n'affichait pas la durée d'étourdissement correcte.

Correction d'un bug à cause duquel la bulle d'aide du Z de Soraka n'affichait pas la durée correcte du buff d'armure.

Correction de divers bugs à cause desquels les valeurs des bulles d'aide et les données de compétence étaient codées en dur au lieu de faire référence aux valeurs de données appropriées.

Correction d'un bug à cause duquel Vent des ténèbres de Fiddlesticks pouvait interrompre son animation d'attaque à chaque rebond.

Correction d'un bug à cause duquel le Jet de bandelette d'Amumu ne se synchronisait pas avec la réduction des délais de récupération.

Correction d'un bug à cause duquel la maîtrise Force spirituelle exigeait que les joueurs investissent 3 points dans Esprit ouvert.

Correction d'un bug de bulle d'aide à cause duquel les sceaux de régénération de l'énergie n'indiquaient pas que c'était toutes les 5 secondes.

Correction de plusieurs bugs de zones de texte sur la page d'accueil de Classic.

Correction de bugs d'affichage liés au tri des portraits dans la boutique Classic.

ARAM du chaos

Bonjour, amoureux du chaos ! Dans ce patch, nous continuons à nous concentrer sur l'expérience des combattants. Nous introduisons deux nouvelles optimisations de combattant : Hydre ultra et Upgrade ! Hydre à trois têtes fois trois ? Non, je plaisante. Nous espérons que ces nouvelles options offriront aux combattants encore plus de moyens de se régénérer et d'avoir un impact majeur au cœur d'un combat d'équipe.

Pour les ajustements et nerfs des optimisations, nous examinons certaines optimisations de carry AD particulièrement frustrantes, à la fois puissantes et visuellement envahissantes. Nous les revoyons à la baisse afin de laisser aux adversaires plus de temps pour réagir et de rendre les combats d'équipe plus lisibles. L'optimisation Doublé devient prismatique en raison de sa puissance.

Nous avons également apporté quelques ajustements à la sélection d'optimisations afin que les champions disposent d'un choix d'options mieux adaptées à leur style de jeu. Dites-nous ce que vous pensez de ces changements, et on se voit sur une des trois cartes !

Optimisations

Missile critique

Nombre de projectiles : 1 / 2 / 3 / 4 en fonction des chances de coup critique ⇒ 1 / 2 / 3 en fonction des chances de coup critique

Doublé

Palier : Or ⇒ Prismatique

Triple coup

Ciblage : privilégie désormais les ennemis proches de la cible principale

Hydre ultra

NOUVEAU : Effet : obtenez un Tiamat en terminant un objet Hydre.

NOUVEAU : Quête : obtenez Hydre vorace, Hydre profane et Hydre titanesque.

NOUVEAU : Récompense : obtenez Hydre ultra.

Danse de la mort améliorée

NOUVEAU : Effet : gagnez 250 PO. 40%/15% des dégâts subis vous sont infligés sur 3 secondes. Soins instantanés équivalents à 125% de vos dégâts d'attaque bonus lorsque vous réussissez une élimination.

Lame d'infini améliorée

SUPPRIMÉ : Chances de coup critique : supprimé

Hydre vorace améliorée

Effet : l'effet de fendoir se déclenche également sur les sbires.

Vol de vie de l'Hydre vorace : 18% ⇒ 20%

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Claque molle se déclenchait immédiatement après la mort de Sion au lieu de se réinitialiser après 35 secondes.

Correction d'un bug à cause duquel Provocation ultime se déclenchait après la fin du (R) de Mordekaiser.

Correction d'un bug à cause duquel le clone d'Écho lançait des compétences dans la mauvaise direction après une reconnexion.

Correction d'un bug à cause duquel Archimage mettait les compétences à munitions en récupération lors du lancement d'autres compétences.

Correction d'un bug à cause duquel les effets de brûlure et de dégâts sur la durée des alliés accordaient également des PO après l'activation de la brûlure de Prix du sang.

Correction d'un bug à cause duquel Flambeur ne se déclenchait pas sur certains champions.

Arena

À mesure qu'Arena atteint une certaine stabilité, tant auprès de ses joueurs qu'en termes d'équilibrage, nous souhaitons continuer à ajuster les cas extrêmes. Nous voulons particulièrement mettre en avant ceux qui semblent ne pas avoir trouvé leur place dans le mode, ou qui sont un peu trop puissants au point d'empêcher d'autres de s'y épanouir.

À l'avenir, Arena reviendra également à un planning de patches alternés, avec pour objectif de proposer des mises à jour d'équilibrage lors des versions impaires de LoL. Nous estimons que le mode est globalement dans un état sain et nous ne souhaitons pas apporter des ajustements si fréquemment que les joueurs aient l'impression que leurs compositions et leurs découvertes soient équilibrées trop rapidement.

Champions

Ambessa

E - Lacération

Délai de récupération : 13 / 12 / 11 / 10 / 9 sec ⇒ 15 / 14 / 13 / 12 / 11 sec

R - Exécution publique

Pénétration d'armure : 10% / 20% / 30% ⇒ 7,5% / 15% / 22,5%

Ratio de dégâts d'attaque bonus : 80% ⇒ 70%

Garen

Passif - Persévérance

Délai en dehors des combats : 8 sec ⇒ 4 sec

Z - Courage

Résistances par effet cumulé : 0,2 ⇒ 0,5

Résistances maximales octroyées : 30 ⇒ 60

Gragas

Passif - Tournée

Délai de récupération : 12 / 10,5 / 9 / 7,5 / 6 sec ⇒ 8 / 7 / 6 / 5 / 4 sec

K'Santé

Z - Pour Nazumah !

Délai de récupération : 14 / 13 / 12 / 11 / 10 sec ⇒ 12 / 11 / 10 / 9 / 8 sec

E - Jeu de jambes

Ratio de PV bonus : 13,5% ⇒ 15%

Kled

Passif - Skaarl, le Lézard froussard

Délai de récupération pour remonter en selle : 12 sec ⇒ 5 sec

LeBlanc

R - Imitation

Délai de récupération : 45 sec / 35 sec / 25 sec ⇒ 30 sec / 20 sec / 10 sec

Renata Glasc

R - Prise de contrôle hostile

Délai de récupération : 100 sec / 90 sec / 80 sec ⇒ 150 sec / 130 sec / 110 sec (modificateur Arena supprimé)

Renekton

Z - Prédateur impitoyable

Délai de récupération : 18 / 16 / 14 / 12 / 10 sec ⇒ 16 / 14 / 12 / 10 / 8 sec (modificateur Arena supprimé)

Senna

A - Ombre perforante

Ratio de dégâts d'attaque bonus : 60% ⇒ 75%

Tahm Kench

Z - Plongée abyssale

Délai de récupération : 21 / 20 / 19 / 18 / 17 sec ⇒ 16 / 15 / 14 / 13 / 12 sec

E - Peau épaisse

Délai en dehors des combats : 3 sec ⇒ 2 sec

Teemo

A - Fléchette aveuglante

Dégâts de base : 70 / 110 / 150 / 190 / 230 ⇒ 80 / 125 / 170 / 215 / 260 (modificateur Arena supprimé)

Vel'Koz

R - Désintégrateur de formes de vie

Délai de récupération : 80 sec / 70 sec / 60 sec ⇒ 100 sec / 90 sec / 80 sec (modificateur Arena supprimé)

Zaahen

A - Glaive des Darkin

Ratio de dégâts d'attaque bonus : 10% / 20% / 30% / 40% / 50% ⇒ 10% / 17,5% / 25% / 32,5% / 40%

Zilean

R - Retour temporel

Délai de récupération : 120 sec / 90 sec / 60 sec ⇒ 150 sec / 120 sec / 90 sec

Objets

Encensoir ardent

Efficacité des soins et boucliers : 12% ⇒ 10% (modificateur Arena supprimé)

Salutations de Dominik

Dégâts d'attaque : 30 ⇒ 45

Rappel mortel

Dégâts d'attaque : 30 ⇒ 40

Rédemption

Efficacité des soins et boucliers : 12% ⇒ 10% (modificateur Arena supprimé)

Rancune de Serylda

Seuil de ralentissement : 50% ⇒ 60%

Pénétration d'armure : 40% ⇒ 45%

Sabre spectral

Correction de bug : correction d'un bug qui conférait deux fois plus de létalité.

Bâton des flots

Efficacité des soins et boucliers : 14% ⇒ 10% (modificateur Arena supprimé)

Épée de l'aube

Ratio de puissance : 7% ⇒ 10%

Optimisations

Serviteur de la mort

Durée : 3 sec / 6 sec ⇒ 4 sec / 8 sec

Mise à jour de la configuration requise

Les configurations minimales et recommandées pour macOS ont été mises à jour. Veuillez consulter l'article du Support sur les configurations système minimales et recommandées pour obtenir tous les détails.

Corrections de bugs et améliorations

NOUVEAU : Préréglage de manette ajouté pour le déplacement de la caméra spectateur, offrant un contrôle plus fluide des vues de la caméra lorsque ReplayAPI est activé. Les instructions pour commencer avec ReplayAPI sont accessibles ici.

Correction d'un bug à cause duquel les dégâts du EA de Jayce n'étaient pas correctement affichés comme des dégâts améliorés.

Correction d'un bug à cause duquel la vitesse de ruée du E de Diana était plus lente que prévu dans certains cas.

Correction d'un bug à cause duquel le Shuriken (E) d'Akali pouvait traverser la carte, lui permettant de toucher et de se ruer sur des cibles à des distances non prévues.

Correction d'un bug dans la bulle d'aide de Célérité martiale, qui indiquait une résistance au ralentissement supérieure à la valeur réelle.

Correction d'un bug à cause duquel la compétence passive de Vladimir ne convertissait pas correctement le puissance provenant des runes.

Correction d'un bug dans le mode Aveugle (parties personnalisées) où les junglers étaient, dans de très rares cas, empêchés d'accéder à leurs objets de départ.

Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

Séraphine mélodie du cœur

Soraka du Chant de l'océan et Jinx du Chant de l'océan



