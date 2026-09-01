LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.18

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 septembre 2026 à 10h39
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.18 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.18

Le patch 26.18 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 9 septembre 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.18 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.18, en rappelant d'abord que les Championnats du monde approchent. Pour proposer la méta la plus équilibrée possible à l'approche de cet événement majeur, le développeur prévoit ainsi un nerf de Cassiopeia, bien trop menaçante à haut niveau, surtout depuis la réintroduction du Deathfire Touch. Sa puissance en début de partie sera ainsi réduite, afin de la « réinjecter dans son scaling ». Elle ne devrait ainsi plus gagner sa lane de manière systématique, même en ratant ses A.

preview-26-18-lol

Seraphine retient également l'attention de Riot Games, en raison de la frustration qu'elle génère, en particulier lorsqu'elle forme un duo avec Ashe chez les professionnels. Elle fera par conséquent l'objet d'un nerf.

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D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.18 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

  • Aurelion Sol
  • Ekko
  • Kassadin
  • Maître Yi
  • Renekton
  • Viego
  • Zaahen

Nerfs

  • Bard
  • Nautilus
  • Seraphine
  • Syndra
  • Zeri

Ajustements

  • Cassiopeia

Systèmes

Buff

  • Lame enragée de Guinsoo
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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