LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.18

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.18 de LoL dans cet article.

Le patch 26.18 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 9 septembre 2026 sur League of Legends.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.18 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.18, en rappelant d'abord que les Championnats du monde approchent. Pour proposer la méta la plus équilibrée possible à l'approche de cet événement majeur, le développeur prévoit ainsi un nerf de Cassiopeia, bien trop menaçante à haut niveau, surtout depuis la réintroduction du Deathfire Touch. Sa puissance en début de partie sera ainsi réduite, afin de la « réinjecter dans son scaling ». Elle ne devrait ainsi plus gagner sa lane de manière systématique, même en ratant ses A.

Seraphine retient également l'attention de Riot Games, en raison de la frustration qu'elle génère, en particulier lorsqu'elle forme un duo avec Ashe chez les professionnels. Elle fera par conséquent l'objet d'un nerf.

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D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.18 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

Aurelion Sol

Ekko

Kassadin

Maître Yi

Renekton

Viego

Zaahen

Nerfs

Bard

Nautilus

Seraphine

Syndra

Zeri

Ajustements

Cassiopeia

Systèmes

Buff