LoL : La cinématique du nouvel assassin est disponible

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 juin 2026 à 10h43
Riot Games a partagé la cinématique relative au prochain champion à intégrer le roster de LoL en juin 2026. Découvrez « In Extremis » et les premières images de Locke par ici.
LoL : La cinématique du nouvel assassin est disponible

En déployant le patch 26.11 de League of Legends, Riot Games a confirmé l'identité du prochain champion à rejoindre le roster : l'assassin Locke. Une semaine plus tard, le développeur a publié la cinématique qui le présente.

Locke va bientôt débarquer sur la Faille

L'arrivée d'un personnage supplémentaire sur LoL semble imminente, non seulement parce que cela a été annoncé, mais aussi parce que la cinématique du concerné est disponible depuis le 8 juin 2026. Intitulée « In Extremis » et d'une durée d'un peu plus de 2 minutes 30, les images mettent en scène un homme élégant, Locke, qui assiste Vayne, actuellement au cœur de la narration de la saison en cours, Pandemonium.

Miniature vidéo

En effet, la chasseuse de Demacia est en proie à un démon, et Locke, armé de clous, lui vient en aide en l'exorcisant après un combat intense et dangereux. Le choix de la musique et des graphismes de la vidéo rappellent l'ambiance des mangas, certains joueurs ayant établi un rapprochement entre cette cinématique et Jujutsu Kaisen.

Back from the Brink | Locke Champion Cinematic - League of Legends
by u/JTHousek1 in leagueoflegends

Sur Reddit, la communauté discute du potentiel gameplay de Locke : certains estiment qu'il sera sans doute AP, de la même façon que Shaco, tandis que d'autres prédisent qu'il sera aussi employé ailleurs que sur la voie du milieu, dans la jungle. Les premières impressions de Locke sont dans l'ensemble positives : son visuel plaît, et beaucoup attendent avec impatience d'an apprendre plus au sujet de ses compétences.

locke-trailer

Ces informations ne devraient toutefois pas tarder, car habituellement, Riot Games partage la  cinématique peu de temps avant de révéler le kit complet des nouveaux personnages. Restez donc à l'affût de l'actualité de LoL pour ne rien rater, et bien vous préparer à la sortie de Locke.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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