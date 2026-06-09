LoL : La cinématique du nouvel assassin est disponible

Riot Games a partagé la cinématique relative au prochain champion à intégrer le roster de LoL en juin 2026. Découvrez « In Extremis » et les premières images de Locke par ici.

En déployant le patch 26.11 de League of Legends, Riot Games a confirmé l'identité du prochain champion à rejoindre le roster : l'assassin Locke. Une semaine plus tard, le développeur a publié la cinématique qui le présente.

Locke va bientôt débarquer sur la Faille

L'arrivée d'un personnage supplémentaire sur LoL semble imminente, non seulement parce que cela a été annoncé, mais aussi parce que la cinématique du concerné est disponible depuis le 8 juin 2026. Intitulée « In Extremis » et d'une durée d'un peu plus de 2 minutes 30, les images mettent en scène un homme élégant, Locke, qui assiste Vayne, actuellement au cœur de la narration de la saison en cours, Pandemonium.

En effet, la chasseuse de Demacia est en proie à un démon, et Locke, armé de clous, lui vient en aide en l'exorcisant après un combat intense et dangereux. Le choix de la musique et des graphismes de la vidéo rappellent l'ambiance des mangas, certains joueurs ayant établi un rapprochement entre cette cinématique et Jujutsu Kaisen.

Sur Reddit, la communauté discute du potentiel gameplay de Locke : certains estiment qu'il sera sans doute AP, de la même façon que Shaco, tandis que d'autres prédisent qu'il sera aussi employé ailleurs que sur la voie du milieu, dans la jungle. Les premières impressions de Locke sont dans l'ensemble positives : son visuel plaît, et beaucoup attendent avec impatience d'an apprendre plus au sujet de ses compétences.

Ces informations ne devraient toutefois pas tarder, car habituellement, Riot Games partage la cinématique peu de temps avant de révéler le kit complet des nouveaux personnages. Restez donc à l'affût de l'actualité de LoL pour ne rien rater, et bien vous préparer à la sortie de Locke.