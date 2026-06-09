LoL : Locke, les sorts et compétences

Découvrez les sorts et compétences de Locke, le nouveau champion de LoL, et semez la terreur sur la Faille de l'Invocateur.

Découvrez toutes les compétences de Locke, avec une description, afin de mieux savoir ce qui vous attend sur le champ de bataille avec ce nouveau champion, qui rejoint le roster de League of Legends en juin 2026.

Quelles sont les compétences de Locke sur LoL ?

Compétence passive - Pieu argenté - Locke transperce les âmes des ennemis avec ses attaques, infligeant des dégâts magiques bonus à l'impact selon les PV manquants de sa cible.

A - Clous rituels - Locke lance des clous spirituels vers l'avant, infligeant des dégâts magiques et marquant les ennemis touchés. Les clous appliquent un ralentissement en fonction du nombre d'effets cumulés. Attaquer un ennemi marqué consomme la marque pour infliger des dégâts magiques pour chaque effet cumulé. Les marques non dépensées restaurent une partie du mana et du délai de récupération.



Locke lance des clous spirituels vers l'avant, infligeant des dégâts magiques et marquant les ennemis touchés. Les clous appliquent un ralentissement en fonction du nombre d'effets cumulés. Attaquer un ennemi marqué consomme la marque pour infliger des dégâts magiques pour chaque effet cumulé. Les marques non dépensées restaurent une partie du mana et du délai de récupération.

Z- Brûlure d'âme - Locke se libère de ses sceaux et gagne un bonus en vitesse de déplacement qui diminue sur la durée. Tant que cet effet est actif, il subit des dégâts bruts équivalents à un pourcentage de ses PV par seconde, mais récupère une partie des dégâts subis ainsi qu'un montant supplémentaire basé sur ses PV manquants et le temps d'activation de la compétence. L'effet reste actif quelques secondes, ou jusqu'à réactivation de la compétence.



Locke se libère de ses sceaux et gagne un bonus en vitesse de déplacement qui diminue sur la durée. Tant que cet effet est actif, il subit des dégâts bruts équivalents à un pourcentage de ses PV par seconde, mais récupère une partie des dégâts subis ainsi qu'un montant supplémentaire basé sur ses PV manquants et le temps d'activation de la compétence. L'effet reste actif quelques secondes, ou jusqu'à réactivation de la compétence.

E- Traque cendrée - Locke se téléporte à l'emplacement ciblé, infligeant des dégâts magiques autour de lui. Sa prochaine attaque le fait se ruer vers sa cible, infligeant des dégâts magiques à tous les ennemis sur son passage. Chacun de ces coups consomme une marque de clou spirituel. Réaliser une élimination réinitialise le délai de récupération de cette compétence.



Locke se téléporte à l'emplacement ciblé, infligeant des dégâts magiques autour de lui. Sa prochaine attaque le fait se ruer vers sa cible, infligeant des dégâts magiques à tous les ennemis sur son passage. Chacun de ces coups consomme une marque de clou spirituel. Réaliser une élimination réinitialise le délai de récupération de cette compétence.

R- Purgatoire - Locke lance un artefact d'exorcisme vers l'emplacement ciblé. Lorsqu'il atterrit, l'artefact s'ouvre et tire des clous spirituels sur les ennemis se trouvant dans la zone, leur infligeant des dégâts magiques et les ralentissant. Les champions marqués qui passent sous un certain seuil de PV sont attirés à l'intérieur de l'artefact et exécutés. Si un champion est exécuté, la durée de l'effet est réinitialisée sur les autres champions affectés. Après quelques secondes, l'artefact se scelle et reste au sol si l'âme d'un champion a été absorbée. Si Locke récupère l'artéfact, il augmente définitivement le seuil de PV de l'exécution et récupère une partie du délai de récupération pour chaque âme de champion scellée. Locke lance un artefact d'exorcisme vers l'emplacement ciblé. Lorsqu'il atterrit, l'artefact s'ouvre et tire des clous spirituels sur les ennemis se trouvant dans la zone, leur infligeant des dégâts magiques et les ralentissant. Les champions marqués qui passent sous un certain seuil de PV sont attirés à l'intérieur de l'artefact et exécutés. Si un champion est exécuté, la durée de l'effet est réinitialisée sur les autres champions affectés. Après quelques secondes, l'artefact se scelle et reste au sol si l'âme d'un champion a été absorbée. Si Locke récupère l'artéfact, il augmente définitivement le seuil de PV de l'exécution et récupère une partie du délai de récupération pour chaque âme de champion scellée.

Locke sortira le 24 juin 2026 sur League of Legends.