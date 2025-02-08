LoL : Le maintien du retrait des coffres Hextech gratuits ébranle la confiance des joueurs

Riot Games a tenté d'apaiser la crise autour de la suppression des coffres Hextech gratuits sur LoL, en vain.
Depuis le lancement de la saison 1 de LoL Bienvenue à Noxus, le fossé se creuse entre Riot Games et les joueurs en raison de la controverse liée au retrait des coffres Hextech gratuits. La communauté a manifesté sa désapprobation à l'encontre de la politique financière du développeur avec force sur les réseaux, et parfois même de manière étonnante. À la suite de cette discorde, Riot Games a pris la parole pour tenter d'apaiser les tensions en justifiant sa décision.
Riot Games explique pourquoi les coffres Hextech gratuits ont été retirés, les joueurs se détournent un peu plus de LoL
Au cours d'un communiqué des développeurs de LoL le 7 février 2025, Riot Games a expliqué les raisons qui l'ont motivé à retirer les coffres Hextech gratuits du jeu. L'entreprise estime que ce choix bien qu'impopulaire était nécessaire pour assurer un futur économique stable, dans lequel le développement du jeu pourra se faire sans encombre. En effet, certains joueurs auraient eu tendance à ne pas acheter assez de cosmétiques puisqu'ils pouvaient en récupérer suffisamment à leur goût grâce aux coffres gratuits.
Cette situation plaisante pour les joueurs ne correspondait pas aux besoins de Riot Games pour garantir sa viabilité, si bien qu'il est apparu indispensable pour l'éditeur d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Pour compenser, le développeur prévoit d'améliorer les skins du Passe de combat dès la saison 2 en mai, et les missions impliquant de disposer d'un cosmétique payant seront retirées. De plus, les gains d'expérience pour le Passe seront facilités pour les joueurs de TFT et d'ARAM, par exemple en supprimant les tâches ne pouvant que difficilement être complétées en dehors de la Faille.
La justification de Riot Games n'a pas eu l'effet escompté auprès des joueurs, bien au contraire. Une publication partagée sur Reddit compare l'entreprise à Blizzard, réputé pour sa cupidité.
Largement soutenue, cette intervention sonne comme un avertissement à l'encontre de Riot Games. D'ailleurs, un utilisateur a déclaré que « quand vous perdez la confiance des joueurs, il est difficile de les récupérer » et que « Riot va l'apprendre à ses dépens. » Avec plus de 2 000 Upvotes sur ce commentaire et presque 10 000 sur la publication à l'heure où nous écrivons cet article, il apparaît que l'avenir de LoL s'assombrit bel et bien.
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