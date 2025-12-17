LoL : La saison 1 de 2026, quelle est sa date de sortie ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 décembre 2025 à 14h46
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la première saison de LoL en 2026, ainsi que le calendrier de l'année, dans cet article.
LoL : La saison 1 de 2026, quelle est sa date de sortie ?
2026 accueillera un nouveau cycle de saisons sur LoL, et la première suivra la thématique de Demacia. Comme l'année précédente, vous pouvez vous atteindre à des changements majeurs au niveau du gameplay, mais aussi concernant le mode classé et les parties accélérées. Afin de vous aider à vous organiser en prévision de ce lancement, nous vous indiquons ici la date de sortie de la saison 1 de LoL de 2026.

Quand sort la première saison de LoL en 2026 ?

Même si Riot Games n'a pas partagé de publication officielle à l'heure où nous écrivons ces lignes, le planning des patchs de 2026 a été mis à jour sur le site du support de LoL. De ce fait, nous savons à présent que la mise à jour 16.1, qui marquera le début de la première saison de l'année, sortira le jeudi 8 janvier 2026. 

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Vous ferez ainsi vos adieux à Atakhan, mais bénéficierez des quêtes propres à votre rôle, qui vous attribueront des récompenses variées au cours de chacune de vos parties. En plus de cela, des ajustements au niveau de la vision et pour faciliter les stratégies de push ou de siège avec la surcroissance cristalline vont arriver, avec encore d'autres changements, par exemple concernant le mode Classé avec l'Égide de bravoure.

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Vous serez effectivement récompensé si vous jouez avec le remplissage automatique en complétant convenablement votre tâche : avec un score minimal de C, vous gagnerez le double de LP ou vous n'en perdrez pas. Bien entendu, ce lancement sera accompagné de cosmétiques inédits, inspirés de la cité de Demacia.

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Calendrier des patchs de 2026 de LoL

  • 26.01 → Jeudi 8 janvier 
  • 26.02 → Jeudi 22 janvier
  • 26.03 → Mercredi 4 février
  • 26.04 → Jeudi 19 février
  • 26.05 → Mercredi 4 mars
  • 26.06 → Mercredi 18 mars
  • 26.07 → Mercredi 1er avril
  • 26.08 → Mercredi 15 avril 
  • 26.09 → Mercredi 29 avril
  • 26.10 → Mercredi 13 mai
  • 26.11 → Mercredi 28 mai
  • 26.12 → Mercredi 10 juin
  • 26.13 → Mercredi 24 juin
  • 26.14 → Mercredi 15 juillet 
  • 26.15 → Mercredi 29 juillet
  • 26.16 → Mercredi 12 août 
  • 26.17 → Mercredi 26 août
  • 26.18 → Jeudi 10 septembre
  • 26.19 → Mercredi 23 septembre
  • 26.20 → Mercredi 7 octobre
  • 26.21 → Mercredi 21 octobre
  • 26.22 → Mercredi 4 novembre
  • 26.23 → Mercredi 18 novembre
  • 26.24 → Mercredi 9 décembre

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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