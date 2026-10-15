LoL : Louis Vuitton consacre un carnet de voyage d'exception aux stars du groupe K/DA

Louis Vuitton et Riot Games prolongent leur collaboration historique avec Tempo Point, un carnet de voyage d'exception dédié au groupe virtuel K/DA en octobre 2026.

Quand la haute couture rencontre l'esport, la magie opère bien au-delà des écrans. Depuis plusieurs années, la frontière entre le jeu vidéo et l'univers du luxe ne cesse de s'amenuiser sous l'impulsion de collaborations audacieuses. Au cœur de cette révolution culturelle, le partenariat historique entre Louis Vuitton et Riot Games continue de bousculer les codes. En octobre 2026, la maison de couture française et le développeur de LoL franchissent un nouveau cap créatif en faisant basculer leurs héroïnes virtuelles dans le monde de l'édition d'art.

Louis Vuitton x Riot Games : le carnet de voyage K/DA Tempo Point scelle l'alliance

Initié en 2019, le partenariat entre la maison de luxe Louis Vuitton et Riot Games franchit une nouvelle étape avec le lancement de Tempo Point, un livre illustré à vocation artistique, le 16 octobre 2026. Ce carnet de voyage, intégré à la collection Travel Book du malletier français, offre une immersion de 24 heures dans le quotidien d'Ahri, Akali, Evelynn et Kai'Sa, les quatre membres virtuelles du groupe pop K/DA, bien connu des amateurs de LoL.

Cet ouvrage est proposé en 3 versions :

une édition standard (68 $) ;

(68 $) ; une édition collector grand format, limitée à 400 exemplaires (245 $) ;

limitée à 400 exemplaires (245 $) ; une édition ultra-limitée de 30 coffrets vinyles reliés en cuir sera disponible dans une sélection de boutiques Louis Vuitton (prix sur demande).

Conçu tel un objet de collection, ce carnet relié en tissu sérigraphié traite l'univers pop de League of Legends comme une véritable destination culturelle, à la croisée de l'édition d'art, de la mode et du jeu vidéo. Notez que le livre sera accessible en anglais, en français et en chinois.

L'histoire d'une collaboration inédite entre la mode et l'esport

La relation entre Louis Vuitton et Riot Games avait commencé au cours de l'automne 2019. À l'époque, la maison française était devenue le premier partenaire de luxe officiel d'une compétition d'esport en concevant l'écrin sur mesure de la Coupe de l'invocateur pour les Worlds.

Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections femme, avait également participé à la création de tenues numériques (skins) pour les personnages de Qiyana et de Senna, membres du groupe virtuel True Damage. Cette synergie s'était ensuite concrétisée dans le monde réel par une collection capsule physique LV x LOL, comprenant une quarantaine des vêtements et accessoires.

Au fil des années, ce rapprochement s'est poursuivi autour du phénomène musical K/DA. Créé en 2018 avec le titre « POP/STARS », le groupe cumule aujourd'hui plus de 2,7 milliards de streams. En 2020, les artistes virtuelles et la chanteuse Seraphine avaient de nouveau arboré des pièces Louis Vuitton lors de la promotion du titre « MORE » et des cérémonies des Worlds. Avec Tempo Point, la relation prend désormais une forme artistique et littéraire.