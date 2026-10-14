LoL Classic va fermer en janvier 2027, mais pas pour toujours

Riot Games a tranché : LoL Classic fermera ses portes en janvier 2027. Mais avant de faire ses adieux, la Faille d'autrefois s'offre une ultime salve de champions cultes et prépare déjà son futur retour.

Les rumeurs disaient vrai : l'expérience LoL Classic ne sera pas permanente et touche bientôt à sa fin. Le mode restera jouable dans sa forme actuelle jusqu'à l'issue de la troisième saison de 2026, pour fermer définitivement ses portes en janvier 2027. Que les fans se rassurent néanmoins, car les développeurs prévoient déjà de réintégrer l'expérience plus tard sous forme d'événement temporaire, enrichi des retours de la communauté.

Riot Games annonce la fermeture de LoL Classic, mais des nouveautés arriveront jusqu'au bout

Dans un article partagé sur le blog officiel de LoL le 14 octobre 2026, Riot Games annonce que l'aventure LoL Classic prendra fin en janvier 2027. D'ici cette échéance, le développeur va continuer d'alimenter la Faille d'antan. Après l'arrivée récente d'Irelia, Karma, Quinn, Aatrox et Caitlyn avec la mise à jour 26.20, le patch 26.21 marque le retour de figures emblématiques comme Mordekaiser, Yorick, Hecarim et Lucian. Les réintroductions de champions se poursuivront d'ailleurs jusqu'au patch 26.23, avec Volibear, Urgot et Udyr « qui se sont classés dans le top 3 lors du dernier sondage du Conseil. »

Par ailleurs, sur le plan économique et technique, le mode opère plusieurs ajustements majeurs pour son Acte II. Le passe de combat intègre désormais une voie entièrement gratuite, tandis que la boutique se recentre exclusivement sur l'acquisition de champions et de runes. En parallèle, des remboursements sont prévus pour les éléments cosmétiques propres au mode qui ne seront plus utilisables après sa fermeture.

Un départ temporaire pour préparer un retour en force

Cette fermeture de LoL Classic en janvier 2027 ne marque pas un adieu définitif, mais plutôt une métamorphose. Riot Games compte tirer les leçons de ce premier essai pour en faire un mode événementiel récurrent. Lorsqu'il reviendra, il bénéficiera d'ajustements de gameplay, de nouveaux ajouts et de corrections basés sur les retours des joueurs, afin d'offrir une expérience rétro plus dynamique et mieux adaptée aux attentes de la communauté.