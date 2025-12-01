LoL : La première saison de 2026 mettra Demacia à l'honneur, et bouleversera vos habitudes de jeu

Riot Games a levé le voile sur les nouveautés à venir en saison 1 de LoL en 2026. Retrouvez ici un aperçu des changements à venir sur le MOBA.

La thématique de la saison 1 de 2026 de LoL sera royale : pour Demacia !

Des ajustements majeurs au niveau du gameplay

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Optimisation du mode classé

Des parties accélérées encore plus rapides

Alors que 2025 avait commencé sous les couleurs de Noxus, lamettra à l'honneur la région rivale, Demacia. Cette thématique plus lumineuse sera accompagnée de grands changements sur la Faille de l'Invocateur, au niveau des parties accélérées, mais aussi pour le mode classé. Retrouvez ici unde ce qui vous attend dès janvier prochain.Exit les teintes sombres de Noxus en janvier 2026, puisquecélébrera pour cette première saison de l'année la cité de, « avec des notes de pétricite, d'or et de bleu ».Les champions issus de cette région obtiendront à cette occasion de nouvelles apparences, mais pas seulement. En effet, des personnages appartenant à d'autres territoires seront réimaginés en tant que Demacien, et vous pourrez récupérer quelques-unes de ces apparences via le Passe de combat. Morgana recevra d'ailleurs un skin prestige que vous risquez d'adorer.En présentant cette, Riot Games a longuement évoqué les changements en matière de gameplay. Les lampes féériques, les quêtes de rôle et de nouveaux objets vont faire leur entrée, au contraire d'Atakhan, qui se retirera après une année à semer le chaos dans la Faille de l'Invocateur. La mécanique de la surcroissance cristalline sera également de la partie, de façon à ce que les stratégies de splitpush ou de siège puissent revenir sur les devants de la scène.Grâce à cela, le développeur s'attend à ce que les ADC et les toplaners puissent de nouveau briller, d'autant que chaque rôle devrait enfin trouver son équilibre en raison des quêtes qui octroieront des récompenses alléchantes. Vous pourrez aussi bénéficier desUn, de façon à savoir s'il est supérieur ou non à son rang visible sera disponible. Cela vous permettra d'en apprendre plus sur vos adversaires et coéquipiers grâce à une meilleure transparence du matchmaking.Par ailleurs les joueurs qui se voient attribuer un rôle dont ils ne voulaient pas en raison du remplissage automatique seront récompensés parIl s'agit d'un système qui vous octroiera le double de PL en cas de victoire ou vous empêchera totalement de perdre des PL en cas de défaite dans une partie en remplissage auto si vous obtenez un score de maîtrise de C ou plus. Les supports et les junglers en profiteront aussi, même s'il s'agit de leur rôle de prédilection.Notez enfin qu'il ne sera plus possible de quitter la sélection des champions pour éviter le remplissage auto à partir du rang Maître. Agir ainsi vous sanctionnera d'une défaite. En contrepartie, il sera de nouveau autorisé de jouer en duo pour les paliers les plus élevés.Le mode Partie accélérée bénéficiera de presque tous les changements de gameplay apportés aux parties normales et classées. Les quêtes de rôle feront exception. En plus de cela, vous commencerez au niveau 3 comme en ARAM, avec plus de PO en poche qu'à l'heure actuelle. Les dragons et la Faille élémentaire arriveront plus vite, tout comme la mort subite.Toutes les nouveautés de lasont d'ores et déjà testables sur le PBE. Néanmoins, Riot Games risque d'apporter des ajustements avant la sortie officielle, à la suite de vos retours et des observations effectuées.