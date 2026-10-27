LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.22

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.22 de LoL du 4 novembre 2026 dans cet article (nerfs, buffs et ajustements).

Le patch 26.22 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 4 novembre 2026 sur League of Legends.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.22 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.22, en rappelant d'abord que Mel va faire l'objet d'une mise à jour de moyenne ampleur. En effet, son Z génère de trop grandes frustrations et son renvoi de compétence va être supprimé. Il sera remplacé par une compétence visant à soutenir son équipe, en apportant un bouclier et un bonus de déplacement, ainsi que des dégâts de zone. Son Z détruira toutefois toujours les projectiles.

D'un autre côté, l'Armure sanguine est jugée trop faible dans l'ensemble, mais trop forte quand elle est associée à Sett. Riot Games va tenter de l'étendre à d'autres utilisateurs comme Dr. Mundo ou Sion. Qui plus est, l'Arc de Doran est un peu trop puissant par rapport à la Lame de Doran, en particulier à haut niveau. Un équilibrage est donc au programme. Plusieurs champions seront également ajustés, à l'instar d'Aurelion Sol, de Rumble ou encore de Locke.

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D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 26.22 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

Aurelion Sol

Corki

Kayle

Maokai

Naafiri

Rumble

Shen

Smolder

Viktor

Zaahen

Nerfs

Locke

Thresh

Yasuo

Ajustements

Aurora

Mel

Renekton

Systèmes

Buffs

Armure sanguine (Overlords Bloodmail)

Ajustements