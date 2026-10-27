LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.22

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 octobre 2026 à 10h45
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.22 de LoL du 4 novembre 2026 dans cet article (nerfs, buffs et ajustements).
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LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.22

Le patch 26.22 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 4 novembre 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.22 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.22, en rappelant d'abord que Mel va faire l'objet d'une mise à jour de moyenne ampleur. En effet, son Z génère de trop grandes frustrations et son renvoi de compétence va être supprimé. Il sera remplacé par une compétence visant à soutenir son équipe, en apportant un bouclier et un bonus de déplacement, ainsi que des dégâts de zone. Son Z détruira toutefois toujours les projectiles. 

mel

D'un autre côté, l'Armure sanguine est jugée trop faible dans l'ensemble, mais trop forte quand elle est associée à Sett. Riot Games va tenter de l'étendre à d'autres utilisateurs comme Dr. Mundo ou Sion. Qui plus est, l'Arc de Doran est un peu trop puissant par rapport à la Lame de Doran, en particulier à haut niveau. Un équilibrage est donc au programme. Plusieurs champions seront également ajustés, à l'instar d'Aurelion Sol, de Rumble ou encore de Locke.  

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D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 26.22 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

  • Aurelion Sol
  • Corki
  • Kayle
  • Maokai
  • Naafiri
  • Rumble
  • Shen
  • Smolder
  • Viktor
  • Zaahen

Nerfs

  • Locke
  • Thresh
  • Yasuo

Ajustements

  • Aurora
  • Mel 
  • Renekton

Systèmes

Buffs

  • Armure sanguine (Overlords Bloodmail)

Ajustements

  • Arc de Doran VS Lame de Doran
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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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