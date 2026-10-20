LoL : Mel va être mise à jour avec le patch 26.22

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 octobre 2026 à 21h00
Trop frustrante à affronter et difficile à équilibrer en compétition, Mel s'apprête à recevoir une mise à jour de moyenne ampleur lors du patch 26.22 de LoL.
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LoL : Mel va être mise à jour avec le patch 26.22

Riot Games a officiellement détaillé la mise à jour de moyenne ampleur (midscope) destinée à Mel sur LoL. Conçue pour répondre à la frustration généralisée de la communauté tout en consolidant son identité de mage, cette refonte revoit en profondeur la mécanique la plus controversée de son kit de sorts.

Le Z de Mel repensé pour mettre un terme à la frustration

Depuis son arrivée sur LoL, Mel souffrait d'un problème majeur d'équilibrage centré surtout sur son Z, Réfutation. Capable d'intercepter et de renvoyer n'importe quel projectile adverse, le sort la rendait particulièrement exaspérante à affronter. C'est donc sans surprise qu'elle a présenté un taux de bannissement. Les joueurs professionnels se sont ensuite approprié le personnage, ce qui a mis en lumière les difficultés d'équilibrage d'un tel sort, qui, maîtrisé, ne laisse aucune chance à l'adversaire.

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Pour corriger cela, Riot Games pris une décision radicale : le renvoi de compétences est purement et simplement supprimé. Désormais, le nouveau Z se concentrera sur la protection et le soutien d'équipe : 

La nouvelle Réfutation de Mel [Z] détruira toujours les projectiles ennemis et y ripostera. En fait, elle protégera encore mieux Mel et ses alliés. Cependant, elle ne lui permettra plus de renvoyer les compétences réelles qui lui sont lancées. Elle ne pourra plus, par exemple, renvoyer un ultime de Séraphine pour charmer toute l'équipe ennemie ou anéantir Jhin avec son propre quatrième tir.

nouveau-z-mel

Autrement dit, ce sort détruira les tirs ennemis au lieu de les retourner contre eux, et à l'instar de Karma, Mel apportera un bouclier ainsi qu'un bonus de vitesse de déplacement à ses alliés à proximité. Qui plus est, une légère vague de dégâts de zone sera infligée autour d'elle.

Une progression rééquilibrée : moins oppressive au début, plus dévastatrice en fin de partie

Le retrait de cette capacité de renvoi extrêmement puissante a permis aux développeurs de libérer une part importante du « budget de puissance » du champion. Les ajustements restants visent à lisser sa courbe de puissance tout au long de la partie, en échange d'une phase de lane légèrement moins agressive.

Pour sa refonte, nous retirons une partie de sa puissance en début de partie pour la transférer vers la montée en puissance.

mel

Mel voit sa durabilité de base et ses dégâts en début de partie réduits (notamment sur sa passive et son A). En contrepartie, elle bénéficie de meilleures statistiques de croissance (PV et armure) et d'un comportement repensé sur ses compétences offensives :

  • A → Réseau étincelant : Dégâts mieux répartis sur la durée et intégration d'un remboursement fixe du délai de récupération si la compétence touche un champion ennemi.
  • E → Emprise d'or : La durée d'immobilisation s'adapte désormais à la distance d'activation (plus courte de près, plus punitive à longue portée).

Grâce à ces modifications prévues pour le patch 26.22 de LoL, qui sera déployé le 4 novembre 2026, Mel abandonne son profil de duelliste frustrante pour devenir une mage de combat à zone d'effet redoutable lors des affrontements d'équipe en fin de partie.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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