LoL : Le gameplay de la saison 1 de 2026 a été présenté, de grands changements au programme

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.19 de LoL dans cet article.
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Pour la plupart des monstres épiques, cela représente une diminution des PO et un mélange de buffs et de nerfs par rapport à l'expérience qu'ils rapportent. Les larves du Néant et le héraut de la Faille auront des effets légèrement plus puissants. En même temps, nous allons également renforcer le rattrapage d'expérience pour les dragons et le baron Nashor. Ils pourront plus souvent amener à des retours de l'équipe perdante au cas où celle-ci parvient à éliminer le monstre, ou à le voler de manière épique.
La surcroissance cristalline est une nouvelle fonctionnalité qui s'accumule avec le temps sur les tourelles. Lorsqu'on l'attaque, elle est consommée pour infliger des dégâts bonus aux tourelles. La nouvelle mécanique devrait permettre aux champions de n'importe quel rôle ou n'importe quelle classe de pouvoir push avec efficacité s'ils sont dans une bonne situation.
- Sceptre de bonking : un objet de brillance de combattant à puissance qui double vos effets à l'impact, ce qui permet aux combattants à puissance avec des effets à l'impact puissant de se démarquer en gagnant un impact du passif de Diana ou en recevant une charge supplémentaire de ciseaux pour le A de Gwen.
- Emblème de À fond : un objet de Zèle pour les carry AD qui aiment les ultimes. Cet objet donne de l'accélération d'ultime et une décharge ponctuelle de vitesse d'attaque et des coups critiques garantis pendant trois attaques après avoir utilisé votre ultime. Si ces attaques auto avaient été des critiques de toute façon, vous gagnez des dégâts bruts bonus à la place.
- Sphère de sang : cet objet à dégâts d'attaque et d'omnivampirisme donne également de la ténacité et de l'accélération qui s'adaptent à vos dégâts d'attaque bonus. Pour les combattants légers, il devrait s'agir de l'objet de survie par excellence en fin de partie, notamment parce qu'il donne une grande quantité d'omnivampirisme une fois que vous obtenez une élimination pour vous aider à faire des miracles dans les combats d'équipes.
- Objet d'assassin : pour les assassins à dégâts d'attaque, cet objet donne un moyen d'aider à finir la partie. Chaque fois que vous obtenez une élimination, il vous rapporte un buff grâce à laquelle la prochaine attaque contre un monstre épique ou une tour infligera une grande quantité de dégâts sur la durée, qui progressent avec votre létalité. Les assassins à dégâts d'attaque qui ont de l'avance pourront ainsi accélérer la fin de partie s'ils parviennent à assassiner leur cible. Il donne également des dégâts bruts supplémentaires à une compétence régulièrement, en fonction de votre létalité.
- Mananomicon : un objet avec un nouvel effet actif ! C'est le premier depuis un moment, et cet objet à puissance peut être activé pour entrer dans un état renforcé pendant une courte durée, où vous consommez beaucoup plus de mana, mais où vos compétences sont plus puissantes et ont un délai de récupération réduit. Les dégâts bonus et l'efficacité supplémentaire des soins et des boucliers de vos compétences progressent en fonction de votre mana. Donc, vous serez récompensés d'avoir investi dans ce sens.
- Arc à neige : c'est un objet à longue portée pour carry AD. Il augmente vos dégâts d'attaque en fonction de votre distance par rapport à la cible, et en cas d'élimination, vous recevez une grande quantité de portée d'attaque supplémentaire pendant un moment, pour aider à conclure les combats d'équipes.
- Turbœuf : un objet à aura avec un peu de gameplay. C'est un objet à aura de vitesse d'attaque pour les supports mêlée semi-tanks, qui active l'aura pendant un temps une fois que vous ralentissez ou immobilisez un ennemi. La durée est bien plus longue pour les champions de mêlée que pour les champion à distance, aussi est-il facile de conserver la vitesse d'attaque pour votre équipe si vous êtes un support mêlée semi-tank.
- Manteau de la douzième heure : un objet de survie pour les tanks, qui donne un grand effet de soins sur la durée lorsque vous manquez de PV, qui s'adapte à votre armure et résistance magique bonus. Pendant que cet objet vous soigne, vous gagnez aussi de la vitesse de déplacement et de la ténacité, pour vous permettre d'avancer et de tanker davantage pour votre équipe, ou de vous échapper après avoir frôlé la mort.
- Manacloche + Supercloche du sauveur : cet ensemble est un objet de Larme améliorable pour les enchanteurs. Manacloche vous donne de l'efficacité des soins et boucliers en fonction de votre mana, et lorsque vous l'améliorez en Supercloche, avec le maximum d'effets cumulés de Larme, elle soigne aussi votre allié proche avec le moins de PV à chaque seconde tant que vous êtes en combat contre des champions ennemis. Les soins dépendent de votre mana.
- Pistolame Hextech : cet objet hybride emblématique de League vous donne de la puissance et des dégâts d'attaque, du sort vampirique et du vol de vie, ainsi qu'une compétence active ciblée infligeant des dégâts et ralentissant la cible.
- Lame tempête : Lame tempête revient en tant qu'objet à dégâts d'attaque, à chances de coup critique et à vitesse d'attaque avec un effet Énergisé qui inflige des dégâts et donne de la vitesse d'attaque lorsqu'il se déclenche.
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