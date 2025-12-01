LoL : Le gameplay de la saison 1 de 2026 a été présenté, de grands changements au programme

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 décembre 2025 à 19h53
La première saison de LoL de 2026 va introduire des changements majeurs au niveau du gameplay sur la Faille de l'Invocateur. Découvrez ce qui vous attend dès janvier prochain dans cet article.
LoL : Le gameplay de la saison 1 de 2026 a été présenté, de grands changements au programme
2026 marquera un tournant dans l'histoire de LoL, puisque la première saison va amener des changements majeurs au niveau du gameplay, en plus de mettre à l'honneur la région de Demacia. Riot Games a présenté en décembre 2025 les nouveautés de la saison 1 de 2026, et nous vous proposons de les découvrir ici.

La saison 1 de 2026 de LoL se dévoile

Dans l'optique de recentrer les parties de LoL sur des mécaniques telles que le siège ou le splitpush, Riot Games prévoit des modifications au niveau des objectifs neutres, en particulier les tourelles et les sbires. Qui plus est, le développeur a pour ambition d'équilibrer les rôles, à l'heure où les junglers par exemple ont un impact plus important que les autres sur le déroulement des parties. Afin que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous résumons ici les nouveautés en matière de gameplay de la saison 1 de 2026 de LoL.

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Des débuts de partie plus rapides

Dès janvier prochain, les parties de LoL commenceront plus tôt : il ne vous faudra patienter que 35 secondes au lieu de 65 avant que les premiers sbires ne fassent leur apparition. Cela signifie que les invade se décideront sans tarder, et qu'il vous faudra être coordonnés pour les réussir.

Atakhan et les exploits de force tirent leur révérence

La surcharge d'objectifs de 2025 était sans doute liée à la présence d'Atakhan. Ce dernier va disparaître, ainsi que les roses et les pétales de sang qui lui sont associées. Comme autrefois, le Baron Nashor se montrera au bout de 20 minutes de jeu. De la même manière, les exploits de force ne seront plus disponibles. Le premier sang et la prise de la première tourelle rapporteront respectivement 100 et 300 PO.

atakhan
En contrepartie, les monstres épiques seront plus résistants, à hauteur de 15 %, et la résistance amenée par la Vengeance de dragon sera augmentée.
Pour la plupart des monstres épiques, cela représente une diminution des PO et un mélange de buffs et de nerfs par rapport à l'expérience qu'ils rapportent. Les larves du Néant et le héraut de la Faille auront des effets légèrement plus puissants. En même temps, nous allons également renforcer le rattrapage d'expérience pour les dragons et le baron Nashor. Ils pourront plus souvent amener à des retours de l'équipe perdante au cas où celle-ci parvient à éliminer le monstre, ou à le voler de manière épique.

La vision pour tout le monde

Les lampes féériques vont faire leur entrée, de façon à ce que la vision ne soit plus seulement l'affaire du support. Il s'agit de lieux spéciaux qui octroient une plus grande portée aux balises. Elles seront situées à des endroits prédéfinis. Les reliques jaunes seront aussi disponibles plus souvent, et d'autres Fleurs de vision seront ajoutées sur la Faille de l'Invocateur.

lampes-feeriques-lol

La question du push

Que vous optez pour une stratégie axée sur le push ou le siège, le résultat est dans les deux cas peu satisfaisant depuis 2025. Il est temps de changer cela, et pour y remédier, Riot Games propose d'introduire une nouvelle mécanique : la surcroissance cristalline
La surcroissance cristalline est une nouvelle fonctionnalité qui s'accumule avec le temps sur les tourelles. Lorsqu'on l'attaque, elle est consommée pour infliger des dégâts bonus aux tourelles. La nouvelle mécanique devrait permettre aux champions de n'importe quel rôle ou n'importe quelle classe de pouvoir push avec efficacité s'ils sont dans une bonne situation.
surcroissance-cristalline
En plus de cela, des plaques seront ajoutées aux inhibiteurs, et il sera plus aisé de rattraper les vagues grâce à un changement aux bonus de Doux foyer. La vitesse de déplacement persistera jusqu'à ce que vous atteigniez votre tourelle extérieure, puis jusqu'au sbire le plus éloigné une fois la phase de lane terminée. Le taux de réapparition des sbires en milieu et fin de partie va être ajusté à la hausse, toutes les 25-20 secondes au lieu de 30. Pour éviter l'inflation, la nature des minions sera rééquilibrée. Enfin, les dégâts critiques seront fixés à 200 %, et les tourelles réapparaîtront avec 40 % de leurs points de vie, ce qui devrait réfréner les tentatives de backdoors

De nouveaux objets

Comme souvent en début de saison, de nouveaux objets vont faire leur entrée :
  • Sceptre de bonking : un objet de brillance de combattant à puissance qui double vos effets à l'impact, ce qui permet aux combattants à puissance avec des effets à l'impact puissant de se démarquer en gagnant un impact du passif de Diana ou en recevant une charge supplémentaire de ciseaux pour le A de Gwen.
  • Emblème de À fond : un objet de Zèle pour les carry AD qui aiment les ultimes. Cet objet donne de l'accélération d'ultime et une décharge ponctuelle de vitesse d'attaque et des coups critiques garantis pendant trois attaques après avoir utilisé votre ultime. Si ces attaques auto avaient été des critiques de toute façon, vous gagnez des dégâts bruts bonus à la place.
  • Sphère de sang : cet objet à dégâts d'attaque et d'omnivampirisme donne également de la ténacité et de l'accélération qui s'adaptent à vos dégâts d'attaque bonus. Pour les combattants légers, il devrait s'agir de l'objet de survie par excellence en fin de partie, notamment parce qu'il donne une grande quantité d'omnivampirisme une fois que vous obtenez une élimination pour vous aider à faire des miracles dans les combats d'équipes.
  • Objet d'assassin : pour les assassins à dégâts d'attaque, cet objet donne un moyen d'aider à finir la partie. Chaque fois que vous obtenez une élimination, il vous rapporte un buff grâce à laquelle la prochaine attaque contre un monstre épique ou une tour infligera une grande quantité de dégâts sur la durée, qui progressent avec votre létalité. Les assassins à dégâts d'attaque qui ont de l'avance pourront ainsi accélérer la fin de partie s'ils parviennent à assassiner leur cible. Il donne également des dégâts bruts supplémentaires à une compétence régulièrement, en fonction de votre létalité.
  • Mananomicon : un objet avec un nouvel effet actif ! C'est le premier depuis un moment, et cet objet à puissance peut être activé pour entrer dans un état renforcé pendant une courte durée, où vous consommez beaucoup plus de mana, mais où vos compétences sont plus puissantes et ont un délai de récupération réduit. Les dégâts bonus et l'efficacité supplémentaire des soins et des boucliers de vos compétences progressent en fonction de votre mana. Donc, vous serez récompensés d'avoir investi dans ce sens.
  • Arc à neige : c'est un objet à longue portée pour carry AD. Il augmente vos dégâts d'attaque en fonction de votre distance par rapport à la cible, et en cas d'élimination, vous recevez une grande quantité de portée d'attaque supplémentaire pendant un moment, pour aider à conclure les combats d'équipes.
  • Turbœuf : un objet à aura avec un peu de gameplay. C'est un objet à aura de vitesse d'attaque pour les supports mêlée semi-tanks, qui active l'aura pendant un temps une fois que vous ralentissez ou immobilisez un ennemi. La durée est bien plus longue pour les champions de mêlée que pour les champion à distance, aussi est-il facile de conserver la vitesse d'attaque pour votre équipe si vous êtes un support mêlée semi-tank.
  • Manteau de la douzième heure : un objet de survie pour les tanks, qui donne un grand effet de soins sur la durée lorsque vous manquez de PV, qui s'adapte à votre armure et résistance magique bonus. Pendant que cet objet vous soigne, vous gagnez aussi de la vitesse de déplacement et de la ténacité, pour vous permettre d'avancer et de tanker davantage pour votre équipe, ou de vous échapper après avoir frôlé la mort.
  • Manacloche + Supercloche du sauveur : cet ensemble est un objet de Larme améliorable pour les enchanteurs. Manacloche vous donne de l'efficacité des soins et boucliers en fonction de votre mana, et lorsque vous l'améliorez en Supercloche, avec le maximum d'effets cumulés de Larme, elle soigne aussi votre allié proche avec le moins de PV à chaque seconde tant que vous êtes en combat contre des champions ennemis. Les soins dépendent de votre mana.
  • Pistolame Hextech : cet objet hybride emblématique de League vous donne de la puissance et des dégâts d'attaque, du sort vampirique et du vol de vie, ainsi qu'une compétence active ciblée infligeant des dégâts et ralentissant la cible.
  • Lame tempête : Lame tempête revient en tant qu'objet à dégâts d'attaque, à chances de coup critique et à vitesse d'attaque avec un effet Énergisé qui inflige des dégâts et donne de la vitesse d'attaque lorsqu'il se déclenche.

La plus grande nouveauté de la saison : les quêtes de rôle

Chacune des voies va recevoir sa propre quête rapportant un pouvoir unique avec la saison 1 de 2026 de LoL. Ces butins revêtiront plusieurs formes, par exemple des améliorations d'objet pour les supports. Pour les compléter, vous devrez éliminer des sbires, des champions, ou encore récupérer des objectifs épiques. Il s'agira d'ailleurs d'un buff pour la toplane et la botlane (ADC), trop en retrait en 2025.

Voici un aperçu des récompenses des quêtes de rôle :
  • Toplane → XP bonus + augmentation de la limite de niveau + version gratuite de la Téléportation, avec un délai de récupération plus long, mais cumulable avec les deux sorts d'invocateur sélectionnés.
  • Midlane → amélioration de bottes gratuite de palier 3 + rappel renforcé de 4 secondes avec un délai de récupération
  • ADC → des PO + gains de PO augmentés + 7ème emplacement d'objets
  • Jungle → amélioration de compagnon et le Châtiment en PvP + buff d'XP et de PO via les gros monstres + vitesse de déplacement supplémentaire dans la jungle
  • Support → nouvel emplacement pour les balises + réduction sur les balises + génération passive de PO augmentée
Miniature vidéo

Les changements introduits par la saison 1 de 2026 de LoL peuvent être testés sur le PBE depuis le 1er décembre 2025. La mise à jour n'est pas définitive, et fera l'objet d'ajustements supplémentaires avant sa sortie officielle.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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